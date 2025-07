De las tendencias a las omisiones: a fondo en la lista de las mejores cintas chilenas del siglo XXI

Machuca (2004) es la mejor película chilena del siglo XXI. Convocados por Culto, 45 expertos y personalidades del cine nacional votaron por sus cintas favoritas de ese período y el filme que dominó las preferencias fue el largometraje de Andrés Wood ambientado en la antesala al golpe de Estado.

A partir de las preferencias de los mismos consultados, el top 5 lo completan El club (2015), La nana (2009), Gloria (2013) y Nostalgia de la luz (2010). Y entre las diez primeras también están Mala junta (2016), La casa lobo (2018), La noche de enfrente (2012), El otro día (2012) y El pejesapo (2007).

Como en todo listado, seguramente también se advertirán ausencias. Películas tan reconocidas como Taxi para tres, La memoria infinita y Aquí no ha pasado nada no entraron al top 20. Sin embargo, sí obtuvieron menciones por parte de los expertos.

Aquí revisamos algunas tendencias y omisiones el listado.

*Los directores con mayor presencia

Sebastián Lelio aparece en la lista con tres títulos: en el 4° lugar está Gloria (2013), en el 12° lugar está La sagrada familia (2005) y en el 14° está Una mujer fantástica (2017). Incluso obtuvo una mención La ola, el musical que se estrenó en el último Festival de Cannes y llegará a salas nacionales en agosto.

Raúl Ruiz se anota con dos largometrajes: la póstuma La noche de enfrente (2012) está en el 8° y Días de campo (2004) en el 16°. Podrían haber sido tres, si La telenovela errante (1990-2017), la cinta terminada por Valeria Sarmiento, hubiera logrado más menciones. También aparecen por duplicado Ignacio Agüero y José Luis Sepúlveda.

*Sin El Agente Topo y La Memoria Infinita

Si bien los últimos documentales de Maite Alberdi –ambos nominados a los Oscar– consiguieron menciones, no reunieron los votos suficientes para entrar en el 20 (ambos fueron citados en dos ocasiones). Sí lo logró La once (2014), su segundo largometraje, que se ubicó en la 18° posición.

Bettina Perut e Iván Osnovikoff, una dupla imprescindible del cine de no ficción, logró menciones con Un hombre aparte (2001), Welcome to New York (2006) y Los reyes (2018). De nuevo lo mismo: otros títulos obtuvieron mayor número de votos.

Por cierto, un cuarto del listado es integrado por documentales: El otro día (2012) está en el 9° lugar, El pejesapo (2007) está en el 10°, Crónica de un comité (2014) está en el 17° y Aquí se construye (2000) cierra el ranking. Es decir, el género de la no ficción sí alcanzó una presencia importante, a pesar de que quizás los títulos que han tenido mayor visibilidad en los últimos años no hayan logrado un espacio.

*Las representantes del Novísimo

En el listado aparecen tres películas revisadas en El novísimo cine chileno, el libro editado en 2011 por Ascanio Cavallo y Gonzalo Maza en que analizaban las voces nuevas del cine chileno. En el 3° lugar está La nana (2009), de Sebastián Silva; en el 10° está El pejesapo (2007), el documental dirigido por José Luis Sepúlveda y producido por Carolina Adriazola, y en el 12° asoma La sagrada familia (2005), el largometraje debut de Sebastián Lelio. Las tres parecen haber soportado bien el paso del tiempo.

En el listado también se encuentran los trabajos posteriores de otros cineastas incluidos en ese canon. Además de otras producciones de Sepúlveda y Lelio, están El club (2015), de Pablo Larraín, en el 2° lugar, Matar a un hombre (2014), de Alejandro Fernández Almendras, en el 13° lugar y La vida de los peces (2010), de Matías Bize, en el 19° lugar.

*Los hits comerciales de los 2000

Taxi para tres (2001), Sexo con amor (2003) y Subterra (2003) son cintas que marcaron el amanecer del nuevo siglo. A día de hoy, siguen entre las películas chilenas más vistas en los cines. Sin embargo, a la hora del balance, no aparecen entre las seleccionadas. La única que obtiene una mención es Taxi para tres, ubicada en el 5° por Boris Quercia.

¿Y qué pasó con Denominación de origen? La película de Tomás Alzamora, la película chilena más vista de 2025 (aún en cartelera), logró dos votos.

*Óperas primas de los últimos años

Llaman la atención la inclusión de cuatro óperas primas que parecen haber gustado en su momento y haberse mantenido entre lo más selecto de la cinematografía nacional. La más aventajada es Mala junta (2019), el debut de Claudia Huaiquimilla, que aparece en el sexto lugar. Luego, en la 7° posición, se encuentra La casa lobo (2018), el primer largo de los cineastas y artistas visuales Cristóbal León y Joaquín Cociña.

La 11° posición es para Los colonos (2023), el western de Felipe Gálvez ambientado en Tierra del Fuego a inicios del siglo XX. En tanto, el 15° lugar es ocupado por Blanco en blanco (2019), del hispano-chileno Théo Court.