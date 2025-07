Los anuncios arancelarios de Donald Trump elevan la percepción de riesgo y tumba a los mercados globales

La agresiva política comercial de Estados Unidos hizo tambalear a las bolsas mundiales una vez más. La salida de los inversionistas de la renta variable estuvo asociada a los anuncios de Donald Trump de aranceles del 25% sobre productos procedentes de Japón y Corea del Sur.

Varios otros países recibieron notificaciones similares, las que fueron publicadas en la plataforma Truth Social de Trump.

Sin embargo, la Casa Blanca anunció casi al mismo tiempo que iba a extender la fecha límite para la aplicación de los aranceles recíprocos hasta el próximo 1 de agosto, lo que supone más tiempo para negociar tarifas con la mayor economía del mundo.

En ese contexto, las acciones agrupadas en el índice MSCI World bajaron 0,83%, mientras que el MSCI ACWI que incluye a los emergentes bajó un 0,80%. Buena parte de esta baja se explica por el negativo desempeño de Wall Street, que logró disminuir sus pérdidas tras la información de la extensión del plazo.

Bolsas,mercados y acciones caen por aranceles de Trump Brendan McDermid

El S&P 500 bajó 0,79%, mientras que el Dow Jones lo hizo en 0,94%. En el mercado Nasdaq, las acciones tecnológicas se despidieron de la sesión retrocesos de 0,92%.

La Bolsa de Santiago siguió la tendencia mundial y el IPSA tropezó un 0,34%. Las acciones más afectadas fueron la de Banco de Chile (-0,79%), Banco Santander (-0,94%) y SQM (-1,34%), que estuvieron entre las más transadas del mercado local.

Falabella (0,46%) y Enelam (0,17%) ayudaron a contrarrestar la caída del índice selectivo.

Aranceles, los BRICS y Chile

El tema arancelario dominó la sesión bursátil de principio a fin. Más temprano, el mismo Donald Trump amenazó con imponer un impuesto adicional a los países que se alineen con el grupo de economías emergentes Brics.

El presidente Gabriel Boric está presente en la cumbre de países del grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Chile participó como país invitado en esa cita y el canciller Alberto van Klaveren puso paños fríos a la amenaza del republicano.

Bolsas,mercados y acciones caen por aranceles de Trump. En la imagen, Alberto van Klaveren. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“No nos sentimos aludidos por esa referencia, no quisiéramos especular sobre los alcances de ese tuit, no ha estado presente tampoco en las presentaciones que hemos escuchado hasta ahora y francamente creemos que no es una referencia específica a Chile”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.