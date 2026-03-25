Cierres, contención de precios, impuestos y subsidios: las medidas de los otros países por alza de los combustibles

Países no productores de petróleo o dependientes en gran medida de su importación, como Chile, se están viendo presionados por el alza del crudo. Y frente a esta subida gatillada por la guerra en Irán, las economías han tomado diversos caminos.

En Chile, el gobierno del Presidente José Antonio Kast optó por traspasar un alza histórica en los precios de las bencinas y del diésel, y lanzar un plan de subsidios focalizados en los más necesitados y/o afectados. Para ello, se ajustó por una vez el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que suaviza las alzas y bajas. El Ejecutivo apeló a la modificación de este mecanismo, que busca ser fiscalmente neutro en el largo plazo, por la estrecha situación de las finanzas públicas en Chile.

Por su parte, Uruguay ha mantenido su esquema de fijación de precios definido en mayo del año pasado. Así, a inicios de marzo, se estableció la tarifa que regirá el precio del petróleo por dos meses. En dicho proceso se ajustó a la baja y este lunes se anunció rebaja de impuestos para el combustible (y también para otros productos) en las zonas fronterizas de Uruguay, para que dicha población no vaya a Brasil o Argentina —productores de petróleo— a cargar benciana.

El plan, según dijo el gobierno de Yamandú Orsi (del Frente Amplio de Uruguay), busca “apoyar a los departamentos fronterizos, mitigar la diferencia de precios y mejorar la competitividad comercial".

Varias personas hacen cola para repostar sus vehículos en una gasolinera de Addis Abeba, Etiopía, el 17 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Liu Fangqiang

En tanto, el mercado en Paraguay moviliza su oferta de combustible en función de la capacidad de abastecimiento de cada firma y de las proyecciones del conflicto en Medio Oriente. La estatal Petróleos de Paraguay (Petropar) no ha ajustado sus precios, pero se proyecta que ocurra pronto. El medio guaraní ABC señala que el gobierno analiza medidas fiscales para contener el alza de los hidrocarburos.

En el caso de Bolivia, luego de levantar una histórica subvención a los combustibles en diciembre, fijó el precio hasta junio de este año en enero pasado.

Por su lado en Perú están analizando ayudas para contener la escalada de precios, con apoyo a transportistas, dijo el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en entrevista con Panorama.

Una situación aparte es la de Colombia. El país es productor de crudo, pero su mecanismo de estabilización operó como un subsidio, según consignó el medio colombiano El Tiempo, y el gobierno quedó con una presión fiscal que se extiende más allá de esta área, y que se suma a la del alza por el conflicto en el Medio Oriente.

“Si es necesario que suba la gasolina, subirá. El diésel solo mantendrá subsidio en transporte de carga”, sentenció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien también llamó a cambiar el uso de energía. “Paneles solares y carros eléctricos que ya se producen en Colombia y cocinas eléctricas con paneles solares”, agregó.

En Europa y Asia

En Europa, España anunció la semana pasada 80 medidas por el aumento del precio del petróleo por 5.000 millones de euros, financiados con recursos de los impuestos. Se busca mitigar los efectos y avanzar para depender menos del crudo.

“No impedirán que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero al menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos”, dijo el presidente Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (Psoe).

Andres Perez

En cuanto a Alemania, estudia imponer impuestos extraordinarios a las empresas petroleras para enfrentar los costos por el alza del crudo en la población, mientras que Italia aprobó una reducción temporal de los precios de los combustibles y piensa gravar a aquellas compañías que piensen vender más allá del valor sugerido por el gobierno de Giorgia Meloni (Hermanos de Italia), de 1,90 euros el litro.

En Asia, China limitó de manera temporal los precios a minoristas de la gasolina y el diésel, y Japón anunció la liberación de reservas de petróleo, junto con una coordinación con la Agencia Internacional de Energía (AIE) para mitigar el impacto y los subsidios a los combustibles. Las naciones asiáticas enfrentan también el problema de abastecimiento por depender del crudo que debe pasar por el estrecho de Ormuz.

Corea del Sur elevó el uso de energía nuclear y de carbón para abastecer su matriz energética. Además, los coreanos plantearon un límite al precio de los combustibles, por primera vez en 30 años.

Otras naciones también están utilizando el carbón con mayor protagonismo como medida de abastecimiento de su matriz productiva.

En otras economías de Asia menos desarrolladas y en África tomaron medidas más radicales ante el problema de abastecimiento. Por ejemplo, Sri Lanka, Egipto, Pakistán y Laos, entre otros, anunciaron cierres de actividades de la economía en ciertos horarios, uso del teletrabajo, restricciones de compra y feriados para desalentar el uso del combustible.