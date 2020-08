De vuelo, de ciudades y de la vida misma: estos son los mejores juegos de simulación

Uno de los géneros más especiales en videojuegos es, sin duda, el de los simuladores. Desde siempre que el videojuego ha tratado de generar una experiencia lo más verosímil posible a partir de algún tipo de fantasía, pero acá estamos hablando de actividades que efectivamente se pueden realizar en la vida real. Desde la conducción de trenes o autos de F-1 a la construcción y administración de ciudades o un equipo deportivo.

Más allá de las posibilidades y el desafío técnico o estratégico que éstos puedan llegar a tener, lo mejor de todo es perderse en la inmersión de la simulación, dejándonos llevar por las visualizaciones y la experiencia. Podría llegar a ser un ejercicio no solo de escapismo, sino que además tremendamente terapéutico.

Existen múltiples tipos de simuladores: los hay deportivos, bélicos y de estrategia, de conducción —motos, automóviles, trenes, camiones, aviones o naves espaciales—, médicos y de un sinfín de actividades. Aquí una breve lista con los más destacados y populares que actualmente están disponibles.

Flight Simulator (Microsoft Game Studios, 2020)

El Flight Simulator es acaso el software más antiguo desarrollado por Microsoft. De hecho, es más viejo que el mismo Windows. El primer juego de la franquicia debutó de la mano del ingeniero Bruce Artwick, en 1982, y fue revolucionario en relación a los videojuegos de esos días. El simulador ha tenido múltiples iteraciones a través de los años, siendo la última el Flight Simulator X, el 2006. Casi 15 años después, acaba de aparecer una nueva versión del juego, simplemente llamada Flight Simulator. Y es sorprendente.

Esta nueva versión, la onceava de la saga, es voluminosa, pero se entiende: presenta la posibilidad de volar y viajar literalmente a cualquier parte del mundo, con una visualización fotorrealista y ultra detallada que eleva la experiencia —y el escapismo— de perderse viajando de una manera muy particular. Por espacio, no nos detendremos en los aspectos técnicos en la construcción y cómo opera el juego, pero sí diremos que presenta la posibilidad de comandar distintas aeronaves, desde un Cessna a un Boeing 787-10 Dreamliner, entre muchas otras. Además, el juego incluye decenas de miles de aeropuertos de distintos tamaños.

Por su peso, el juego puede ser algo engorroso de instalar. Pero una vez que se está en el aire, la experiencia es reconfortante, pacífica y zen, a no ser que uno se cruce una montaña o un edificio. El nuevo Flight Simulator es una verdadera maravilla tecnológica, imperdible para fanáticos de las experiencias de vuelo.

Ojo con Airplane Mode, otro simulador de vuelo, pero muy distinto: el jugador se pone en los zapatos de un pasajero en clase turista, durante un vuelo de seis horas a través del Atlántico. Ese sí que es el verdadero encanto de volar.

Antes de la popularidad del Farmville en las páginas de Facebook, apareció este simulador de granjas que, desde que debutó su primera versión el 2008, ha vendido 25 millones de copias y su versión para celulares se ha descargado más de 90 millones de veces para móviles. El concepto del juego es tal cuál como uno se lo puede imaginar: uno controla y administra las distintas actividades de una granja, desde la alimentación de ganado, el cultivo, cuidado de animales, la siembra de frutas y verduras hasta, por supuesto, vender toda esa producción en ferias, además de la posibilidad de recorrer a caballo las inmediaciones.

Cada nueva versión se ha vuelto más realista, tras la inclusión de marcas relacionadas con esta actividad. Es así como en el último volumen de la franquicia, el Farming Simulator 20, se pueden encontrar tractores John Deere y maquinaria Komatsu, como también distintos elementos de marca para desarrollar cultivos. El juego, por ahora, solo está disponible para la Nintendo Switch y móviles, pero curiosamente no para PC u otras consolas. Afortunadamente, los títulos anteriores sí lo están (y a precios bastante convenientes).

Un clásico del nuevo siglo por dónde se le mire. Este simulador representa el otro lado de la medalla en relación a franquicias más populares y establecidas, como FIFA o PES. La idea central de este simulador no es recrear la experiencia deportiva del juego, sino más bien lo que ocurre antes y después del pitazo inicial. Desarrollado por la británica Sports Interactive, y publicados por Sega desde el año 2004, este simulador posee una gran fanaticada y es considerado un juego de culto entre sus usuarios, además de ser usado con fines académicos, sociológicos y hasta por clubes profesionales.

Su última versión —Football Manager 2020— apareció a fines del año pasado para PC y Nintendo Switch (rara vez el juego ha estado editado para consolas), y ofrece 116 ligas distintas en equipos de 53 países, aunque hay una cierta inclinación hacia las agrupaciones europeas, acaso las más populares hoy en día. Pero la esencia se mantiene: dirigir un equipo de fútbol, con todas las variables que se puedan imaginar —planificar entrenamientos, gestionar sueldos, vender y comprar jugadores, desarrollar un estilo de juego— y tratar de llegar a la cima.

Videojuegos que se enfocan en la creación de ciudades y sociedades existen desde la época del primer SimCity (1989), pero hoy pocos juegos se acercan a los detalles y las variables que presenta el Cities: Skylines, un simulador urbano, creado por un estudio finlandés, donde el jugador debe sumergirse en una “aventura” de desarrollo urbano que involucra transporte urbano, zonificación, impuestos varios, servicios públicos, permisos de edificación, construcción de calles, rutas y áreas verdes, mientras se tiene un ojo en las obvias variables de administración de una ciudad: presupuestos, empleos, congestión vehicular, salud, niveles de contaminación, etc.

De hecho, el juego comenzó a generar atracción luego del fracaso que sufrió la versión 2013 del SimCity, y al día de hoy, a medida que se ha ido expandiendo a otras plataformas y agregando nuevo material, ha vendido más de seis millones de copias. Hoy es el juego de construcción y administración urbana más popular del mercado y está disponible para PC, MacOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

El nombre de este simulador lo dice todo: el objetivo de este juego para un jugador es conducir un camión con acoplado a través de diversas carreteras europeas, disfrutar el viaje y, ojalá, llegar a destino a tiempo con la entrega. Es la secuela al exitoso juego original del 2008, pero con muchísimas mejoras gráficas que lo han transformado en un favorito por su tranquila y apacible mecánica de juego. Ha recibido múltiples premios, actualizaciones y material complementario a lo largo de los últimos años.

Como es de esperar, el título cuenta con una amplia licencia de camiones de marcas reales, además de innumerables posibilidades de personalización de las máquinas y de la experiencia. Junto con tener muchísimos puntos de interés a lo largo del camino, el juego también invita a hacer crecer la empresa de transportes del jugador. Euro Truck Simulator 2 está disponible sólo para PC, MacOS y Linux. Curiosamente, no está disponible para consolas, aunque recientemente salió una alternativa para ellas (y también para PC), el Truck Driver.

Juegos y simuladores de cocina han existido por mucho tiempo, algunos más simpáticos y caricaturescos que otros. Pero este título, desarrollado en Polonia, es probablemente el más realista de su categoría. El juego permite realizar hasta 80 recetas distintas a partir de cerca de 150 ingredientes diferentes, con diversas categorías y modalidades de juego, que incluyen competencias, un modo carrera (donde se puede terminar siendo un chef famoso de la TV), cocina de productos específicos, etc.

De alguna manera, el juego —que también tiene una interesante versión en realidad virtual— recuerda a lo que ocurre en reality shows como Masterchef. De hecho, el juego tiene un modo descargable en asociación con The Food Network, donde se expanden las posibilidades y la competencia. Un nuevo material disponible, aparecido hace apenas algunas semanas, le agrega al juego el mundo de la repostería. Cooking Simulator está disponible para PC, Nintendo Switch y pronto en dispositivos móviles con sistema operativo Android.

El desarrollador norteamericano Will Wright creó el SimCity en 1989, uno de los videojuegos más respetados de toda la historia. Pero lo que pasó después fue aún más fascinante. La franquicia cambió de rumbo y en vez de enfocarse en el desarrollo urbano de ciudades, se concentró en las interacciones sociales de sus habitantes. En otras palabras: un simulador de la vida en sí misma. Fue así como, con el cambio de siglo, nació The Sims, lo que produjo todo un advenimiento de los simuladores sociales.

Después de varias iteraciones, y más de 200 millones de copias vendidas en las últimas dos décadas, llegamos al último eslabón de la franquicia, el The Sims 4, aparecido el 2014. Ha recibido expansiones temáticas de manera consistente hasta el día de hoy, así que el juego se ha mantenido vigente y fresco, especialmente durante este año de confinamiento. The Sims no pasa de moda y las posibilidades de interacción son infinitas. Está disponible para PC, MacOS y consolas.

*Los precios de todos los productos de este artículo pueden variar y están actualizados al 31 de agosto de 2020.