Los mejores regalos para gamers

Tener un hijo o pariente gamer —esto es, que pase buena parte de su vida jugando videojuegos— suele ser un foco de conflicto. La preocupación por la cantidad de tiempo que permanece frente a las pantallas, la tensión por su poca actividad social o al aire libre o la angustia por el estrés que le producen los juegos es un factor común entre los padres y madres —para qué decir de novias o parejas. ¿Hay algo bueno de vivir con una persona gamer? Sí: que es muy fácil hacerles regalos.

Aunque cada vez menos, ya que la variedad de consolas, sistemas y juegos es muy amplia, con múltiples y específicos nichos. Ya no es como hace 20 años, que con la última versión de Super Mario todos quedaban felices.

Para eso, y basándonos en las decenas de artículos que hemos escrito sobre consolas y videojuegos, armamos esta lista categorizada, con los productos más interesantes según su tipo, y que tiene de todo y para cualquier clase de gamer.

Consolas

Una Switch para toda la familia

Es difícil establecer cuál es la mejor consola de la actualidad, pero sí podemos decir que para una familia con niños chicos —menores de 10— y adultos buenos para jugar, no hay quien compita con la versatilidad y amabilidad de la Nintendo Switch. Su catálogo de juegos exclusivos —como el Mario Kart 8, cualquiera de la serie Pokémon o el Super Smash Bros.— es ideal para compartir intergeneracionalmente, mientras que su multifuncionalidad —capaz de usarse en una TV o de forma portátil— hace que la consola se adapte a casi cualquier circunstancia. Su precio, además, ha bajado y por ahora no tiene competencia.

Nintendo Switch Neon V2

Xbox Series S para los intensos

La nueva generación de consolas, que incluye a la PlayStation 5 y las Xbox Series, no generó el impacto comercial esperado. La peor pandemia de los últimos 100 años se interpuso en sus lanzamientos —ambos programados para el segundo semestre del 2020, en pleno peak del covid-19—, algo que aprovechó la Nintendo Switch para consolidarse en las ventas. A pesar de eso, los esfuerzos de Microsoft por posicionarse han dado sus frutos y la Xbox Series S —su versión light, que no lee discos— es hoy una consola accesible en precio y potente en prestaciones. Junto a una suscripción al Game Pass —como veremos más abajo—, será una gran inversión navideña, capaz de rendir por varios años.

Xbox Series S

Controles

Un mouse a toda prueba

Los gamers de computador lo saben bien: sin un mouse especializado, jugar puede transformarse en una tortura más que en una diversión. Un buen ratón ofrece mayor comodidad pero también respuestas más rápidas y movimientos más precisos, dos factores cruciales en cualquier partida, especialmente las online. El que consigue todo eso, sin costar demasiado, es el Razer Deathadder V2, que fue destacado por nuestro experto Alejandro Alaluf hace unos meses. Su diseño es ergonómico pero no estrafalario, su sensor óptico es de 20 mil PPP —puntos por pulgada—, cuenta con iluminación interna, posee seis botones multifuncionales y pesa apenas 82 gramos.

Mouse gamer Razer Deathadder V2

Luz, teclas, ¡acción!

Lo mismo podemos decir de los teclados: no se trata solo de tener un keyboard bonito y colorido, sino que de uno cómodo, resistente y suficientemente sensible a la velocidad con la que se presionan las teclas. Sobre todo en partidas online de League of Legends o Valorant, muy intensas en el tecleo. Estos teclados también permiten personalizar ciertas teclas, en las cuales uno puede resumir comandos complejos en un solo botón. El HyperX Alloy Origins Core es un modelo destacado por la prensa especializada, que sin ser muy caro entrega todos estos atributos. Como no tiene teclas numéricas, es más cómodo de usar, en especial si no sobra el espacio.

Teclado gamer HyperX Alloy Origins Core

Una mejora para la Switch

Los joy-con son los tiernos comandos que trae la Nintendo Switch, muy versátiles pero no necesariamente cómodos si es que la jornada de juegos se alarga. Para jugadores intensivos, será todo un progreso recibir el Nintendo Switch Pro, que se parece mucho más a un control moderno de videojuegos. De hecho, es muy parecido al de la Xbox. “Más allá de eso”, nos dijo Alaluf en un artículo reciente, “si se planea jugar por varias horas, es probable que su adquisición sea fundamental”.

Control Nintendo Switch Pro

Que no se acabe la batería

Los controles actuales son una maravilla. Sin los incómodos cables de antaño, que impedían jugar de pie, sentados o acostados, ni tampoco con las caras y contaminantes pilas que muy pronto se agotaban, tienen un solo problema que aún no se resuelve: se siguen descargando. Y lo hacen siempre en el momento más inoportuno, en medio de un partido de FIFA, en el último round de Street Fighter o simplemente cuando queremos jugar. Para no tener que andar buscando ese cable que siempre se pierde, un gran regalo —y buenísima inversión— es una estación de recarga, un soporte que además de mantener ordenados los controles de la PlayStation 5, los mantiene con la batería siempre a tope. ¡Viva la tecnología!

Estación de recarga para controles PlayStation 5 DualSense

Audio

Sonido inmersivo

El sonido dejó de ser un bonito acompañamiento para los videojuegos y desde hace un rato, en especial para los títulos que se juegan en línea, es un factor crucial en la competencia y la experiencia. Un disparo que no se escucha y estás fuera; una advertencia de un compañero que fue desoída y quedaron eliminados. Por eso un par de audífonos gamer, que permitan tanto escuchar con detalle como ser escuchado por los demás, es esencial para una inmersión completa. Sin contar la comodidad, ya que la idea no es quedar con lesión de orejas. Si quien los recibirá se portó bien este año, unos tremendos audífonos son los Logitech G935, recomendados hace un tiempo por Sebastián Cáceres, especialista en e-sports. “Entregan un agradable sonido envolvente y también pueden funcionar de manera inalámbrica: tienen una gran duración de su batería sin necesariamente ser pesado para tu cabeza”, nos dijo.

Audífono gamer Logitech G935

Para jugadores de sillón, que más que una experiencia inmersiva buscan una sublime, lo que los llevará a ese nivel no serán los parlantes nativos de su TV sino que una buena barra de sonido. Acá hicimos una completa guía con sus gracias y características, pero una interesante alternativa —a un precio además razonable— es la JBL Cinema SB140, con potencia de 110W, subwoofer incluido, conectividad HDMI y también Bluetooth.

Barra de sonido JBL Cinema SB140

Almacenamiento

Siempre con memoria

Las consolas cada vez tienen mayor capacidad de almacenamiento de datos, pero no parece ser suficiente: siempre necesitamos más y más y más, sobre todo ahora que la tendencia es a descargar los juegos más que a tenerlos en discos. Para usuarios de Nintendo Switch este es un problema que aparece muy rápido —la Lite solo tiene 32GB y la tradicional 64GB—, por lo que una tarjeta microSD que duplique esa memoria será un buen regalo en cualquier circunstancia. La marca SanDisk es la que mejor reputación tiene en esta materia.

Tarjeta microSD SanDisk 64GB (para Nintendo Switch)

Un disco sólido para la biblioteca

Para PlayStation, Xbox o computadores, una mejor alternativa son los discos sólidos externos, que además de espacio entregan una enorme velocidad y eficiencia. De hecho, en la PS4 y la Xbox One, los juegos pueden correrse directo desde el disco externo, lo que ayuda mucho a aligerar la carga de la consola pero también a hacer portátiles los juegos. Las nuevas consolas —la Xbox Series y la PS5— no entregan esta ventaja, pero sí sirve para tenerlos almacenados a la espera de traspasarlos al sistema y ponerlos en acción. Que sean sólidos (o SSD, en sus siglas en inglés) garantizan máxima rapidez y menos gasto energético. Y una marca muy confiable es Western Digital con sus discos My Passport.

Disco sólido externo Western Digital My Passport 500GB

Suscripciones

Para jugadores de Xbox y PC

El futuro —aunque ya es presente— de los videojuegos es online. En la jugabilidad, por supuesto, pero también en su acceso: tal como sucede con el cine y la TV, el streaming se está volviendo la tendencia más lucrativa para las compañías —que se garantizan un ingreso fijo mes a mes— y la más conveniente para los usuarios intensivos y ávidos de novedad. Xbox Game Pass es el sistema de Microsoft, compatible con su consola y también con computadores. La versión Ultimate es la más cara —500 pesos el primer mes, 7.990 los siguientes— pero también la más conveniente: incluye EA Play —con acceso a un montón de títulos de esta desarrolladora—, cientos de juegos disponibles para PC, Xbox o móviles Android, descuentos en nuevos lanzamientos, además de recompensas y beneficios. Un paraíso para cualquier gamer.

Para jugadores de PlayStation

Hace poco nuestro colega Alejandro Alaluf probó el sistema de suscripción de PlayStation: se llama PS Plus y fue lanzado en septiembre tras una larga demora. Tiene tres niveles de membresía, que varían en sus prestaciones según el precio que se paga, pero según Alaluf solo el último, llamado Deluxe, es el que vale la pena: si se paga anualmente cuesta 6.750 pesos, apenas mil más que la versión intermedia (Extra) pero con muchísimos más beneficios. Los detalles se pueden ver en esta reseña, pero en resumen se trata de una gran cantidad de juegos disponibles con un solo clic —entre ellos muchos clásicos de la PS1, 2 y 3— como tambien descuentos y acceso privilegiado a las novedades.

Para jugadores de Nintendo Switch

Nintendo también tiene su programa de afiliación, que en su caso es requisito para poder jugar ciertos títulos online, como el popular Animal Crossing o Super Smash Bros. Es bastante más barato que su competencia —el plan anual sale 17.130 pesos, 1.427 al mes— y además de permitir el juego en línea, da acceso a más de cien títulos clásicos de NES y SNES y ofertas a nuevos lanzamientos. Para una membresía más premium, existe un paquete de expansión —que incluye juegos de Nintendo 64 y SEGA— pero cuesta 42.790 pesos al año.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 15 de diciembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.