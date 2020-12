6 accesorios imprescindibles para la Switch

A pesar de que tanto Sony como Microsoft presentaron hace algunas semanas sus consolas de nueva generación, Nintendo se mantiene firme con la Switch, su último aparato, que fue presentada al mundo hace ya algunos años, en marzo del 2017. Desde entonces, se transformó en una favorita para grandes y chicos. Se entiende: es modular, se puede usar conectada a un televisor o de manera portátil, es atractiva, social y cuenta con un potente y divertido arsenal de juegos, gran parte de ellos, por cierto, con los icónicos personajes de la compañía japonesa.

Desde su lanzamiento, a la Switch le ha ido extremadamente bien en ventas, a diferencia del fiasco que resultó ser para la compañía su anterior plataforma, la Wii U. De hecho, al año ya la superaba en ventas totales y hasta hoy han vendido cerca de 70 millones de Switch alrededor del mundo, sumado a un elenco de títulos exclusivos no disponibles en ninguna otra consola, como el Super Mario Odyssey , el muy popular Animal Crossing, el Legend of Zelda: Breath of the Wild o el Mario Kart 8 Deluxe.

Así entonces, la demanda por la consola no ha bajado un ápice, como tampoco lo ha hecho su precio. Así que para sacarle el mayor provecho, van aquí algunos accesorios imprescindibles para la consola, ya sea para la Switch o para su versión más económica, la Switch Lite, los que permitirán obtener de ella todo su potencial.

Tarjeta de memoria Micro SD

Para muchos, el principal problema que hoy poseen todas las plataformas de videojuegos es la cantidad de espacio o memoria para almacenar títulos. Generalmente, uno se va a quedar corto, más aún si consideramos que los juegos actuales —especialmente los grandes títulos AAA— suelen pesar varias decenas de gigas. Por eso, siempre se hace fundamental contar con una tarjeta de memoria que amplíe el espacio de la consola. Las micro tarjetas de memoria de SanDisk son las “oficiales” para la marca y vienen en distintos tamaños de almacenamiento dependiendo, claro, de las necesidades del usuario.

SanDisk Ultra Micro SD 128 GB

Cargadores

Hay que reconocerlo: la consola y los controles de la Nintendo Switch en general tienen una duración de batería más bien discreta. Y se sabe, hay pocas cosas más frustrantes que tener que terminar una partida obligado porque se nos acabó la energía. Por eso, tener cargadores a mano es siempre recomendable. En general, cuando no se tiene un enchufe a mano, cualquier cargador o batería suele hacer el trabajo, pero el Anker PowerCore, batería portátil USB-C de gran carga (hasta 26800 mAh), permite cargar la consola mientras se está utilizando. Qué mejor. Además, viene con varios puertos para cargar al mismo tiempo otros dispositivos. (En Amazon)

Cargador portátil Anker PowerCore 26800

Soporte

A falta de un televisor, una de las modalidades de uso de la Switch es tenerla sobre una superficie para que al menos dos personas puedan compartir un juego. La Switch viene con una “patita”, que permite tenerla de pie, pero no es tan segura ni tampoco permite cargarla.

Pero esta base, que además funciona como cargador, soluciona ambos problemas. Se trata del Hori Compact PlayStand, licenciado oficialmente por la marca, que permite poner la consola de pie en una posición mucho más sólida, cómoda y de ángulo ajustable, mientras la carga al mismo tiempo. Y no está nada de cara. (En Amazon)

Soporte Hori Playstand Mario

Bolso

Considerando que la Switch es, finalmente, una consola de videojuegos portátil, es sumamente útil contar con un estuche o bolso que permita acarrearla correctamente junto a sus accesorios. Existen múltiples opciones para esto, desde estuches funcionales hasta bolsos que, incluso cargan, la consola mientras vas en tránsito.

Pero esta mochila Controller Gear, de licencia oficial por parte de Nintendo, fue diseñada especialmente para la consola: inspirada en The Legend of Zelda, es de lo más práctica y a un precio bastante razonable. Permite guardar absolutamente todos los elementos de la Switch en bolsillos y espacios dedicados, incluyendo cables y enchufes. También sirve para guardar un laptop, si la ocasión así lo necesita.

Mochila oficial Controller Gear de The Legend of Zelda

Control Pro

Los Joy-Cons, los controles originales de la Switch, son versátiles, innovadores y pueden ser utilizados de múltiples maneras. Pero a veces, un control más grande y robusto es necesario para aguantar largas sesiones de juego. Por eso, una buena alternativa es el Pro Controller. Muy parecido al control de la Xbox, este control inalámbrico es más ergonómico, tiene mejor agarre, mayor peso, además de una batería de mucho más larga duración que los Joy-Cons. Incluso, puede adaptarse vía bluetooth a un PC. Está ideal para jugadores más veteranos o más tradicionales, que buscan una experiencia de juego más parecida a la de las otras consolas.

Pro Controller Switch

Bonus track: Volante Joy-Con

Considerando que el Mario Kart es uno de los juegos más populares de Nintendo, la adición de un volante que se adapta a los Joy-Cons puede ser una buena alternativa para darle mayor inmersión a esas carreras. Nintendo ofrece, justo para fanáticos de esa saga de carreras arcade, el Joy-Con Wheel, que viene con dos “volantes”. Ideal para ese o cualquier otro juego de carreras.