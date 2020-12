Los mejores regalos para amantes de la cocina (según chefs profesionales)

No falta en la familia o el grupo de amigos la persona aficionada a la cocina, esa que pasa la mayor parte de su tiempo junto a los quemadores o con un cuchillo en la mano, siempre con algo en el horno y recetas nuevas en mente. Para no fallarles en esta Navidad, y obsequiarle algo a la altura de su entusiasmo, nuestro columnista de cocina Álvaro Peralta Sáinz le preguntó a tres destacados chefs por sus regalos favoritos.

1. Rudi Scholdis

Scholdis es un cocinero belga con más de treinta años de experiencia, que desarrolló buena parte de su carrera a bordo de lujosos y premiados cruceros en Europa. Desde inicios de este año está a cargo de la cocina del Amandine, el restaurante del Hotel Hyatt Centric, en pleno barrio El Golf. Y claro: aunque no ha sido un año fácil para la gastronomía, Scholdis sigue al pie del cañón atendiendo a sus comensales con todas las medidas de precaución necesarias.

Aún así, sigue de buen ánimo para comentarnos sobre lo que le gustaría recibir esta Navidad. “Nuestras cocinas de los restaurantes suelen tenerlo todo, pero en las de nuestras casas siempre falta algo. Además, a los cocineros nos encantan todos estos juguetes que aparecen para cocinar”, dice Scholdis. Y lo primero que se le viene a la mente pedir es una Thermomix, un robot de cocina que, entre otras 15 funciones, corta, mezcla, tritura, cocina al vapor, pesa, emulsiona, muele, amasa, bate e incluso fermenta. “Es muy popular en Europa y acá recién está entrando; la verdad es que te ayuda mucho en casa”, cuenta.

Thermomix TM6

Sabido es que un cocinero no es nada sin sus cuchillos. Por lo mismo los cuidan, guardan y hasta transportan con especial cuidado. Así las cosas, obviamente Rudi Scholdis también quiere —y recomienda— este utensilio como regalo, pero no cualquiera. “Me encantan los cuchillos Global, porque son los mejores, así que pediría el último modelo que se pueda encontrar en el comercio”.

Cuchillo Global Deba G29 35 cm

Aunque está recién trabajando en Chile, Scholdis lleva años viniendo al país e incluso tiene una casa en el sur. Por eso no duda en poner en su lista “un mortero de piedra, como los mapuches”.

Mortero mapuche + pasta de ajo chilote + frascos de sal de Cahuil y merkén

Otro “juguete” que este cocinero belga no duda en incluir en su lista de regalos es un enfriador de copas: a su juicio “es extremadamente práctico”.

Congelador de vasos y copas de vidrio Innoveco

Por último, Scholdis destaca que un gran regalo, para él o cualquier amante de la cocina, sería un sartén de cobre de la marca Mauviel. “Porque, aunque son un poco caros, están hechos del mejor conductor de calor que existe”, precisa.

Sartén de cobre Mauviel 30 cm

2. Flaminia Sacco

Es la chef que está detrás de las cocinas de dos buenos restaurantes santiaguinos. El Divertimento Chileno, que funciona a los pies del cerro San Cristóbal —y que por estos días se encuentra en pleno proceso de remodelación para abrir probablemente en febrero—, más la Divina Comida, tradicional y apetitosa trattoria ubicada en Lo Barnechea, que actualmente funciona con servicio de reparto de sus platos congelados los martes y viernes de cada semana.

Lo primero que Flaminia se preocupa de recomendar como regalo es un aeroccino, “esos espumadores de leche con los que te puedes hacer un capuccino fantástico”, explica.

Espumador de leche Kitchen Craft Le Xpress

La lista de Flaminia continúa con “un sartén de cerámica, para poder prepararme unos buenos omelettes”.

Sartén de cerámica Greenpan 26 cm

Pensando en cosas que conoce por su trabajo, pero que le gustaría aplicar también al plano doméstico, Sacco cuenta que le encantaría “cocinar en casa usando la técnica sous vide —que permite cocciones a temperaturas bajas por tiempo muy prolongado—, por lo que sería ideal que me regalaron un termocirculador”.

Termocirculador Cuuk SV15

“La verdad, mis cuchillos están bien gastados, por lo que, más que cambiar un cuchillo, no me vendría nada de mal que me regalaran un set completo”, cuenta Flaminia.

Juego de cuchillos Tramontina 9 piezas

Para cerrar, esta cocinera confiesa que le encantaría tener “una de esas ollitas Le Creuset para preparar una carne a la cacerola y llevarla ahí mismo a la mesa”.

Olla de hierro Le Creuset 20 cm

3. Juan Pablo Mellado

El chef Juan Pablo Mellado es recordado por su fuente de soda Las Cabras, en Providencia y, yendo un poco más atrás, por su exitoso programa Cuándo de Chile, en el canal El Gourmet, donde presentó varios platos del recetario chileno a la audiencia latinoamericana.

Actualmente está metido en diversos proyectos: además de subir recetas online a en su Instagram, es director del proyecto Laboratorio Gastronómico de la JUNAEB. Y como todos, también tiene claro lo que le gustaría recibir para Navidad.

Aparte de autor —ya ha publicado dos libros de cocina—, Mellado también es un gran lector, por lo que parte pidiendo un libro. Es De temporada, de la chef Carolina Bazán y la sommelier Rosario Onetto, creadoras del premiado restaurant Ambrosía, uno de los 30 mejores de Latinoamérica, un tomo que mezcla viajes y recetas, siempre siguiendo el ritmo de las estaciones y los productos que estas tienen para ofrecer.

De temporada - Carolina Bazán y Rosario Onetto

Otra cosa que le interesaría tener a Mellado —”ya que estamos en esa”, dice— es una salamandra, “que en realidad es un aparato para gratinar platos en muy poco tiempo y así no alterar el resto de la preparación”, explica.

Horno gratinador eléctrico Calvac

Pensando en lo duro que ha sido este 2020 para los restaurantes, Mellado dice que una de las cosas que más le gustaría hacer es ir a comer alguno de los restaurantes que —por el momento— permanecen cerrados o con menús alternativos hasta nuevo aviso. Es el caso de Depatio, “uno de los restaurantes de Santiago que más me gusta. Me encantaría recibir una invitación a comer ahí, la que claro, tendría que hacerse efectiva cuando la pandemia y sus consecuencias lo permitan”, declara convencido.

Por ahora, tienen una versión pop-up, comandada por Benjamín Nast, el mismo chef, llamada Ramen & Burgers. Reservas al +56232450340 y pedidos en decalle.cl.

Como todos los cocineros consultados para esta nota, Mellado también quiere pedir un cuchillo. Está claro, son la debilidad de todos. En este caso este chef se inclina por el Santoku, ese típico cuchillo japonés fabricado de acero y con un mango de madera. “Es lo mejor para cortar el pescado”, afirma Mellado. Aunque en realidad, sirve también para carnes y verduras.

Cuchillo Mac Santoku Ho-Sa 180

El garam masala es una mezcla de aliños y especias especialmente seleccionadas, típicos de la cocina india o paquistaní, usada para condimentar platos calientes con pollo, carne, pescado o verduras. Tal es su fama, que se puede encontrar mezclado y envasado de manera industrial casi en cualquier parte del mundo, Santiago incluido. “Es otra cosa cocinar con un buen garam masala, hace la diferencia”, dice Mellado, y por eso no duda en incluirlo en esta lista de regalos deseados.

Garam masala La Especiería 45 g

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 7 de diciembre de 2020. Los valores y la disponibilidad pueden cambiar.