Los mejores regalos para gamers (según gamers y streamers)

Antiguamente, para jugar Nintendo (o Sega), se necesitaba la consola, sus controles, unos cartuchos, sentarse en la cama y listo. Hoy día es completamente diferente y no solo por la abismal diferencia de los juegos. Esta industria —que ya ha desplazado al cine como la más millonaria dentro del entretenimiento— es mucho más que sentarse a jugar.

Por eso, si tienes un familiar o ser querido que goce de esta actividad —un gamer, como le llaman hoy—, la oferta y el abanico de regalos enfocados en ellos es bastante amplia. Si se trata de una niña o niño también puede considerarse una inversión, porque convertirse en un profesional del videojuego es una de las carreras más rentables de la actualidad.

Para echarle una mano en la misión de conseguir el regalo soñado nos asesoramos con tres voces más que relevantes en el tema: Lorena Miki, periodista, gamer y conductora de TNT Sports; Sebastián Cáceres periodista experto en Esports y cáster —que es como se llaman los comentaristas y relatores de partidas de videojuegos— del mismo canal; y Andrea “Yelenoz” Ozuljevich, directora de cine, gamer y streamer.

La silla

Capaz que este sea el artículo insigne del mundo pandémico. El trabajo en casa hizo que estas coquetas sillas salieran del nicho gamer y saltaran al mainstream, por lo que seguro las has visto en más de una reunión por Zoom.

“Cuando se pasan muchas horas sentado frente a un computador o consola, se puede afectar la musculatura de la espalda y el cuello”, advierte Yelenoz. Para evitarlo lo mejor sería no estar tanto tiempo sentado, pero sabemos que pedirle esto a un gamer es más difícil que solicitar hoy un crédito hipotecario.

La otra opción es una silla gamer. Ozuljevich recomienda la silla Dragster GT500. “Viene en muchos colores y es de muy buena calidad”. Para escoger una buena silla hay varias cosas en las que fijarse, pero una muy importante, según ella, es el pistón o cilindro hidráulico. Su función es soportar el peso, permitir que la silla gire y, principalmente, modificar la altura. Los pistones se dividen en clases que van del 1 al 5: la primera solo soporta hasta 100 kg de peso y tiene un diámetro más pequeño, lo que lo hace menos durable, mientras que la 5 es capaz de soportar hasta 220 kg de peso y su diámetro ancho garantiza mucho tiempo de funcionamiento.

“El modelo GT500 de Dragster tiene pistón tipo 4, lo que garantiza que es buena”, dice Yelenoz.

Silla gamer Dragster GT500

Cáceres se la juega por la Cougar Armor One —que también tiene un pistón clase 4— porque “entrega comodidad y durabilidad”. Lorena complementa que es clave fijarse en lo ergonómico, tanto del cojín del cuello como de la espalda baja y recomienda considerar este regalo por su multipropósito: “sirve para jugar pero también para trabajar o estudiar”.

Silla gamer Cougar Armor One

Juegos

Yelenoz propone un juego que está para Playstation, Xbox y también en Steam para los PC. Se llama Life is Strange: True Colors, “salió este año y es muy entretenido”, dice. Se trata de personas normales, comunes y corrientes, pero que al mismo tiempo tienen poderes sobrenaturales con los cuales deben lidiar. Como Alex, la protagonista, que tiene la capacidad de absorber y manipular las emociones de los demás. “Es liviano en comparación a los dos anteriores ediciones de la saga, y se puede jugar independiente porque es un personaje e historia nueva”.

Life is Strange: True Colors (PS4)

Otra opción en la que coinciden con Lorena es el Just Dance 2022, también disponible para todas las consolas. “Es un juego familiar que se puede jugar entre varias personas”, dice Yelenoz. “Se pueden aprender coreografías, generar amistades y crear comunidades, aparte de escuchar y aprender de música e incluso celebrar cumpleaños”.

Miki agrega: “Siempre se dice que los videojuegos son sedentarios. Es importante complementar y mover tu cuerpo, en especial cuando no se puede salir o no hay muchas ganas. La versión 2022 trae muchas canciones buenas de k-pop, pop y hasta de reggaetón”.

Just Dance 2022 (PS4)

Miki agarra vuelo y continúa: “Ahora que viene el nuevo capítulo de Fortnite, puedes comprar el pase de batalla. Es un tremendo regalo para las y los fanáticos de este juego. Vale alrededor de 8 mil pesos”.

Luces

“Cualquier streamer o gamer las necesita”, asegura categórica Lorena Miki. Se refiere a las luces LED. “Recomiendo las Philips Hue, porque son inteligentes: se controlan desde el celular y puedes adornar tu pieza con luces de amanecer, atardecer o con lo que vaya pasando en el juego”. Agrega que además tienen una utilidad estilo Mi Pobre Angelito, porque “puedes sincronizarlas o moverlas de forma remota y dar la impresión de que hay alguien en la casa y ahuyentar posibles intrusos”.

Ampolleta inteligente LED Philips Hue E27

Un regalo harto más oneroso, pero muy atractivo, es “la Sync Box de Philips, con la que puedes sincronizar desde tu celular todas las luces inteligentes de la casa y hacer que toda la iluminación quede alineada”, propone Andrea. Eso sí, cuesta $229.990.

Sebastián tiene una propuesta bastante más sencilla: “Un aro de luz puede servir para muchos escenarios: iluminar un espacio, ayudar a una buena selfie o encender de colores tu streaming. Para mí, el modelo Puluz PKT3082B cumple con todos esos requisitos, incluye su propio trípode y además tiene un control remoto para manejo a distancia”.

Aro de luz 26 cm + trípode Puluz PKT3082B

Decoración

Esta es una recomendación muy personal y del corazón, dice Yelenoz. “En la galería Dos Caracoles (Providencia 2216, Santiago), está Encuadro Comics. Venden pósters, cuadros, stickers, ñoñerias varias y tienen un cuadro certificado original de The Last of Us, demasiado bueno”, dice, haciendo el alcance de que el juego es bastante violento y para mayores de 17. “Pero los cuadros certificados son hermosos, yo tendría mi casa llena”, asegura.

“También tienen posters desde 2 mil pesos hasta cosas más pro, como unos cuadros que cuestan entre 10 y 18 mil, medianos y grandes, de muy buena calidad”. Además ahí también venden videojuegos, series, música, k-pop, “de todo”, agrega.

Accesorios

En esta área, Sebastián se peina. Primero recomienda un control estilo retro nostálgico, que emula al clásico de Super Nintendo. “El 8BitDo SN30 Pro es una excelente opción en cuánto a calidad y comodidad. Funciona en PC y dispositivos móviles con Bluetooth, además de ser una excelente alternativa para Nintendo Switch”.

Control 8Bitdo Sn30 Pro Bluetooth

Luego, sugiere un buen micrófono, “tanto para el streaming como para reuniones, es indispensable”, dice. “El Blue Yeti te asegurará una buena calidad de sonido, sin la necesidad de aparatos externos. Además, fácilmente se puede cambiar de un modo unidireccional a otro que permita más voces al mismo tiempo”.

Micrófono profesional Blue Yeti

También aporta una sugerencia de audífonos, caros pero infalibles: “Los Logitech G935 entregan un agradable sonido envolvente y también pueden funcionar de manera inalámbrica: tienen una gran duración de su batería sin necesariamente ser pesado para tu cabeza. Con su receptor, puedes usarlo tanto en PC como en consolas”.

Audífonos gamer Logitech G935

Lorena complementa que, de la misma Logitech, hay unos G733 con una edición especial que une a la banda de k-pop K/DA y League of Legends. “Juntan las dos cosas que más me gustan, juegos y k-pop. Aparte estéticamente son lindos y duran mucho cargados”.

Finalmente, Yelenoz comparte una idea “para mantener el orden del espacio de juego”. Sugiere regalar una base de soporte —o base de carga, ya que también permite recargar las baterías de los controles—, la que según ella “es perfecta para que la PlayStation, por ejemplo, puede quedar de pie mientras los controles se cargan, y todo muy ordenado”.