OLED, Lite o tradicional: qué Nintendo Switch conviene comprar (y cuáles son los mejores juegos y accesorios)

Unos años después de que Nintendo lanzara la fallida Wii U —aparecida en noviembre de 2012—, la querida compañía japonesa se encontraba en una encrucijada: seguir con su revolucionaria línea Wii o comenzar completamente de cero y afrontar de frente el alza de los videojuegos móviles. Todo esto en medio de la octava generación de consolas, donde los colosos Microsoft —con su Xbox One— y Sony —con la PlayStation 4— dominaban ampliamente el mercado.

Nintendo decidió ir contracorriente y lanzar una nueva consola en marzo de 2017, en medio de un ciclo ya en desarrollo y con una propuesta absolutamente nueva. Como sabemos, cinco años después, la Nintendo Switch ha sido un éxito indiscutible y sostenido de ventas, independiente de la soberanía de la competencia.

La Switch llegó para romper nuevamente con un paradigma: la consola, usualmente estacionaria y voluminosa cerca del televisor, ahora era más compacta, ofrecía mayor versatilidad y podía ser utilizada de múltiples maneras. En rigor, hablamos de una tablet que puede ser adosada a una base central para que funcione como consola para una TV, o bien como portátil: ya sea teniéndola como base, con controles individuales, o derechamente como un aparato móvil.

Complementada con sus controles multipropósito, llamados joy-cons, la consola pasa a ser una nueva plataforma de uso híbrido, aunque Nintendo prefiere considerarla una consola casera con posibilidad de sacarla a la calle.

Todo lo anterior se suma a un ecosistema digital más bien cerrado y a una biblioteca de juegos exclusivos e interesantes (aunque no necesariamente prodigiosos), que convierte la experiencia de juego en la Switch en algo definitivamente único, especialmente atractivo para niños que desean pasar al siguiente nivel.

No es que PlayStation o Xbox no tengan buenos videojuegos para niños pequeños, pero claramente el atractivo, el mundo de personajes y la versatilidad de una Switch lo hacen un producto especialmente deseado para los más chicos o quienes busquen una experiencia más bien familiar y de fácil acceso.

Y considerando que las fiestas de fin de año se acercan, y que en muchas listas de regalos estará incluida la Switch, no está de más conocer en detalle su ecosistema de videojuegos, los modelos de consolas y los accesorios que hoy ofrece Nintendo con su producto estrella.

¿Normal, Lite u OLED?

Cambiar para que nada cambie. Nintendo ha sido lo suficientemente astuto para lanzar otras dos consolas dentro de la misma familia, lo que aumenta las posibilidades y amplía el rango de público para la Switch, aunque en rigor el sistema siga siendo el mismo. Una estrategia inteligente para mantenerse vigente en un mercado donde la competencia directa —con las Xbox Series y la PS5— ya se encuentra una generación adelante.

Así, la primera alternativa a la Switch original fue una versión orientada hacia lo portátil, lanzada en septiembre del 2019 bajo el nombre de Nintendo Switch Lite. Una consola pensada para tenerla principalmente en la mano y mientras se está fuera de casa. Pensada para públicos casuales y con sólo 280 gramos de peso, solo funciona en modo portátil, lo que la hace más sencilla y no depende de un aparato estacionario. La batería, eso sí, es más pequeña, aunque la experiencia de juego, según Nintendo, es mayor: entre 3 y 7 horas de autonomía —dependiendo del juego y las configuraciones— contra el rango de 2,5 a 6,5 horas del modelo original.

Al comienzo apareció en tres colores —amarillo, gris y turquesa, aunque se han sumado más— y la pantalla es algo más pequeña (5.5 pulgadas vs 6.2″ de la Switch original). Debido a su naturaleza móvil, la biblioteca de juegos es menos amplia, aunque la gran mayoría de los juegos hoy son compatibles. Viene con capacidad de 32GB, pero su ranura para tarjetas microSD permite ampliar el almacenamiento en hasta 1TB. Y mal no le ha ido: a la fecha, la Nintendo Switch Lite lleva unas 20 millones de unidades vendidas. Su precio también es más liviano y suele rondar los 200 dólares.

Nintendo Switch Lite

Dos años después, en octubre de 2021, fue lanzado un nuevo modelo, de mayor gama, cuya principal característica es la inclusión de una mayor y más brillante pantalla OLED. Eso, por supuesto, mejora considerablemente la visualización y la experiencia de juego móvil. Conocida como Nintendo Switch OLED, trae una pantalla de 7 pulgadas, con resolución a 720p y salida a TV a 1080p. Que la resolución nativa no sea full HD sigue siendo una intriga.

Incluye 64 GB de memoria —también ampliable—, un cuerpo algo más grande y robusto, y mejor salida de audio. Es el modelo tope de línea, pero fuera de eso es exactamente igual a la versión base. Eso la hace compatible en un 100% con toda la biblioteca de juegos disponible, que actualmente supera por lejos los cuatro mil títulos.

Nintendo Switch OLED

Todo lo anterior ha generado que por primera vez una consola compita con los modelos de dos generaciones distintas. Eso le entrega aún más méritos a Nintendo: hasta ahora, en todas sus versiones, la Switch está cercana a llegar a los 120 millones de unidades vendidas, lo que la transforma en la segunda consola más vendida de Nintendo en su historia, solo superada por la ya descontinuada portátil Nintendo DS.

Nintendo Switch: los videojuegos infaltables

Los videojuegos de la Nintendo Switch dan para todo y para todas las edades. Como dicen en su eslogan, sus títulos son para gente “de cero a 99 años”. Dado que es una consola que no posee los componentes de gama alta que hoy Xbox y PlayStation sí tienen, en términos gráficos y de procesamiento existe un techo muy claro. Pero lo anterior, claro está, no impide que la experiencia con la Switch sea enormemente divertida.

Ese mismo año de lanzamiento, el 2017, Nintendo logró publicar dos extraordinarios títulos que cimentaron en poco tiempo el potencial y la popularidad de la plataforma: The Legend of Zelda: Breath of the Wild y el Super Mario Odyssey.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ambos fueron éxito de ventas y considerados entre los mejores juegos de ese año. El primero, hasta el día de hoy, sigue siendo para muchos el mejor título que Nintendo haya producido jamás. Por lo mismo, son obras esenciales para quien esté pensando en adquirir una Switch y comenzar una saludable biblioteca de juegos.

Después lo lógico sería proseguir con otros títulos exclusivos con los personajes de la gran N, como el Mario Kart 8 Deluxe —hasta ahora el juego más vendido de la plataforma—, el Animal Crossing: New Horizons —el más popular durante la pandemia— o el muy entretenido juego de peleas Super Smash Bros. Ultimate. Pero por supuesto, hay mucho más por descubrir.

Mario Kart 8 Deluxe

Otros juegos imperdibles

Portal: Companion Collection

Recién salida del horno, esta colección —que incluye los dos títulos clásicos desarrollados por la norteamericana Valve el 2007 y 2011— recibe un tratamiento especialmente dedicado para la consola, manteniendo los mismos elementos de ciencia ficción, puzles y ese inigualable y oscuro sentido del humor que convirtieron a los juegos originales en objetos de culto. Su villano es uno de los más memorables en la historia de los videojuegos y jugarlo de manera cooperativa es una delicia.

Tetris Effect

Existen varias versiones para la Switch de este incombustible juego de puzzles y tetrominos creado en 1984. Pero esta puede que sea la más relevante: se trata de una reinvención de este clásico, en donde el sonido, las animaciones, los efectos especiales, la música y todo lo demás explota en la pantalla, en una convulsión sincrónica de colores y formas. Tiene, además, la posibilidad de juego cooperativo y multijugador, a través incluso de otras plataformas. La esencia básica del juego se mantiene, pero de una manera muy novedosa, que termina siendo un desafío y un placer para los sentidos.

Persona 5 Royal

La sexta entrega de esta popular saga de rol japonesa, ambientada en el actual sistema público de Tokio, ha recibido aclamación universal. Recientemente adquirió una remasterización para las nuevas consolas, que incluye elementos novedosos, personajes y escenarios inéditos, todo para una historia épica y de largo aliento, recomendada para público algo más maduro. Por el tipo de mecánicas de juego, puede ser que la Switch sea la mejor plataforma para jugar este título.

Hades

Lo hemos comentado anteriormente en estas mismas páginas: el Hades, desarrollado por el estudio indie Supergiant Games, es uno de los mejores, más entretenidos y atrapantes videojuegos de los últimos años. Mezcla de algo parecido al Día de la Marmota con mitología griega, la historia y el combate es de lo más original y pulido del último tiempo. Nuevamente, dado el carácter de la consola, puede que en la Switch este juego se disfrute mejor que en ningún otro lado.

Metroid Dread

Originalmente diseñado para la Nintendo DS, hace 19 años, una de las más populares heroínas intergalácticas del mundo de los videojuegos retorna en una nueva aventura de ciencia ficción, disparos y piratas extraterrestres. El juego comienza justo donde terminó el anterior (Metroid Fusion, del 2002) y retiene los elementos originales. Es decir, es un título de acción-aventura que se desarrolla fluidamente en 2D, con una gran dirección de arte y todos los elementos de acción que han caracterizado la saga desde los 80s.

Accesorios que mejoran la experiencia

Como buena consola de videojuegos, la Switch tiene varios accesorios —que se venden por separado, lógicamente— que complementan y mejoran la experiencia de juego. En primera instancia, hay que destacar el más relevante de todos, especialmente para los usuarios mayores: se trata del control Nintendo Switch Pro.

A diferencia de los joy-con, este se parece mucho más a un control moderno de videojuegos. De hecho, es muy parecido al de la Xbox. Pero más allá de eso, si se planea jugar por varias horas, es probable que su adquisición sea fundamental. Viene disponible con un color base negro y con ediciones limitadas dedicadas. También existe un control que emula al de la Nintendo GameCube: ideal para nostálgicos.

Control Nintendo Switch Pro

Por cierto: en caso de necesidad —o aburrimiento, más bien—, los joy-cons vienen en infinidad de colores, combinaciones y ediciones limitadas. Además, hay disponible un adaptador manubrio para esas acaloradas partidas de Mario Kart o de cualquier juego de conducción vehicular.

Volante para Joy-Con de Nintendo Switch (2 unidades)

A propósito, existe el Mario Kart Live: Home Circuit, un curioso accesorio que mezcla lo análogo con lo virtual. Se trata de un autito a control remoto (Mario o Luigi) con una cámara de realidad aumentada instalada y unos marcadores que permiten crear circuitos dentro de la casa. La experiencia clásica del Mario Kart, pero moviéndose en el living de tu hogar. Muy entretenido.

Mario Kart Live: Home Circuit

Considerando la capacidad de almacenamiento de la consola —de 32GB en la Lite y 64GB en la tradicional y la OLED—, es extremadamente necesario contar con una buena y ojalá generosa tarjeta de memoria —microSD es el formato compatible—, con una tasa de transferencia idealmente superior a los 90MB por segundo, y así poder guardar la mayor cantidad posible de juegos. De la misma manera, contar con una buena carga portátil para la consola es sumamente recomendable.

Tarjeta microSD SanDisk 512GB 100MB/s

Finalmente, Nintendo ofrece su estuche oficial para la Switch, pero la verdad es que existen múltiples alternativas en el mercado que pueden ser mejores, más grandes y especialmente más baratas. Eso ya es a gusto del consumidor. Lo que sí, es fundamental tenerla bien guardada si no se está utilizando, y ahí el estuche hace muy bien esa pega.

Estuche HORI para Nintendo Switch

