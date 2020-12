Lo bueno (y no tan bueno) de la PlayStation 5

La PlayStation 5 ya está entre nosotros. O al menos, entre los afortunados que han logrado pillar una. Porque desde su lanzamiento, el pasado 12 de noviembre, la esperada nueva consola de Sony ha tenido que lidiar con múltiples problemas logísticos de demanda: la primera camada de consolas se agotó rápidamente, incluso durante su pre venta, días antes de su lanzamiento oficial en Chile,y entremedio ocurrió el atraco de un camión que llevaba las preciadas PS5 a una gran tienda. Es cierto, la consola actualmente se encuentra agotada, pero ese es un tema que debiese solucionarse dentro de los próximos meses, según ha manifestado la marca.

Con dos modelos a la venta, uno enteramente digital y otro más caro, que incluye un lector óptico para lectura de discos y películas en Ultra HD, estamos hablando de la quinta consola desarrollada por el gigante tecnológico japonés.

Viene a suceder a la PlayStation 4, un modelo que superó ampliamente a su competencia en términos de ventas (más de 112 millones de unidades vendidas globalmente), y que contó con un cierto favoritismo por parte de la audiencia, principalmente gracias a una gran selección de títulos exclusivos (como Spider-Man, The Last of Us II, God of War, entre otros).

Pues bien, la nueva consola, que da inicio a la novena generación de videojuegos, ya está acá y tuvimos la oportunidad de probarla para conocer su diseño, desempeño, innovaciones y novedades.

El look

En términos físicos, la PlayStation 5 es blanca y pide que sea puesta de pie, con un diseño muy novedoso y decididamente sofisticado en relación a las generaciones anteriores. Pero también es una consola muy grande, pesada y voluminosa, más que la Xbox Series X, por lo que será necesario contar con un amplio espacio dedicado cerca del televisor que le permita respirar adecuadamente. Porque acogerla en los espacios del mueble, bajo la pantalla, va a ser algo complicado, si es que no imposible.

La instalación y encendido de la consola fue un proceso sumamente sencillo: un cable de poder a la corriente, uno HDMI a la TV y el adaptador USB-C del control. Eso sería: en cinco minutos, tras la configuración inicial, la consola ya te da la bienvenida con una interfaz nueva, totalmente renovada. Un detalle interesante es que la consola pregunta qué tipo de jugador eres, con el fin de darte la mejor experiencia en términos de privacidad y/o control parental. Bien ahí.

El control

El siguiente detalle es, cómo no, el nuevo control presentado por PlayStation. Se llama DualSense, y viene a ser el sucesor del clásico y tradicional DualShock. Esta es una transformación casi total, que en términos de diseño va de la mano con el look & feel de la consola, pero que trae interesantes innovaciones: más allá de su forma, más ergonómica y redondeada que en versiones anteriores, el nivel de interacción interna que tiene el motor de vibración del control es alucinante. Curiosamente, los botones del mismo, si bien retienen los clásicos íconos de la marca (equis, cuadrado, triángulo y círculo), no presentan sus tradicionales colores y ahora vienen con un mismo tono neutro. Además, viene con un cargador USB-C (chao pilas) y trae un micro parlante integrado que funciona mucho mejor en términos de calidad de lo que uno podría imaginar.

Sus gatillos también han sido mejorados y ahora son adaptativos: responden de acuerdo a la presión que realiza el usuario, lo que amplía las posibilidades de juego. Por ejemplo, calcular la fuera a la hora de disparar una flecha. El botón para compartir (share) se mantiene, aunque ahora se llama create, ya que da mayores posibilidades para crear y compartir contenido. Pero de nuevo, lo más impresionante del DualSense es su impresionante capacidad de vibración háptica para entregar feedback a las acciones que se suceden durante el juego.

De hecho, la consola incluye el muy simpático Astro’s Playroom, un pequeño gran juego de plataformas, que en realidad funciona como un demo técnico y como un una especie de museo de la marca. En él se pueden apreciar las mejoras visuales que ofrece esta nueva generación pero principalmente las posibilidades de uso e inmersión que presenta el nuevo control. El resultado es fascinante, aunque también levanta la curiosidad para saber cómo lo implementarán a futuro los desarrolladores y, claro, si el respetable lo irá a apreciar como corresponde. Veremos.

La performance

Ahora, es por dentro donde la consola trae sus principales características y sus caballos de fuerza. De partida, por primera vez se incluye un disco duro de estado sólido de 825 Gb para almacenamiento (además de la posibilidad de sumar un disco duro externo), lo que permite que todo lo que se guarde, ejecute y corra funcione mucho más rápido, desde el inicio del sistema a la carga de un juego o de una etapa.

Lo anterior, por cierto, mejora considerablemente la experiencia de juego, ya que no será necesario mirar el celular o ir al baño mientras una partida está cargándose. Junto a ello, la consola incluye 16 Gb de memoria RAM y un procesador especial AMD de ocho núcleos, capaz de reproducir contenidos en 8K y hasta a 120 cuadros por segundo. Sí, es una máquina poderosa.

Al momento de echarla andar, todo funcionó perfecto, rápido y sin problemas. Pude recuperar mi cuenta a través de la app en el celular sin contratiempos, y en cinco minutos ya estaba probando algunos títulos de las PlayStation 4 que se ejecutaron perfectamente bien.

Sin embargo, acá ya nos encontramos con una de las primeras taras que hoy presenta el ecosistema de la consola: hasta ahora, no presenta retro compatibilidad con títulos de generaciones anteriores, más allá de la PS4. Pero es un tema que debiera resolverse dentro de los próximos meses.

Por otro lado, similar a lo que ocurre con la función “Quick Resume” de la Xbox, que permite saltar de juego en juego volviendo al momento exacto en que se dejó en pausa, la PlayStation incluye un modo “Switcher”, algo parecido, aunque los juegos sí necesitan cargar de entrada. Por suerte, la velocidad de procesamiento hace que la espera sea bastante breve.

En términos de contenido, la PlayStation 5 de seguro volverá a basarse en su lista de juegos exclusivos como uno de sus principales anzuelos para enganchar a su audiencia. Salvo un par de cosas, aún la lista de videojuegos de “nueva generación” es más bien escasa, pero eso debería ir cambiando a contar de los próximos meses con nuevos juegos basados en populares franquicias de la marca, como God of War, Gran Turismo o Ratchet & Clank.

Lo último: el precio de las consolas, un detalle no menor. La PlayStation 5, edición digital, tiene un valor de $499.990, mientras que la versión que incluye disco óptico cuesta $649.990. Si alguien quiere comprar otro control DualSense, éste tendrá un precio de $65.990. Los otros accesorios del ecosistema PS4, como el dispositivo de realidad virtual o el PlayStation Move, sí podrán ser utilizados en la nueva consola, sin mayores problemas.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 14 de diciembre de 2020. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.