Xbox Series X/S: La Otra (¿y mejor?) Alternativa en Videojuegos

No hay duda de que dentro de pandemia y las ocasiones de confinamiento, los videojuegos fueron un modo de entretenimiento clave, no sólo para pasar el rato, sino que también fue una gran ocasión de reunión social a parte de varios y populares títulos multijugador que además sirvieron de plazas públicas. El Fortnite o el Among Us, por ejemplo, fueron algunos de los títulos que ayudaron a que la dinámica que conocíamos sobre los videojuegos cambiara radicalmente. Porque hoy los videojuegos son percibidos de una manera algo distinta a como lo hicieron generaciones pasadas.

Lo bueno, como lo hemos dicho en estas páginas, es que el acceso a videojuegos de todo tipo se ha masificado, al igual que los accesos. Desde las múltiples posibilidades que entregan las plataformas móviles, el acceso a biblioteca de juegos, plataformas de gratuitas de títulos retro, la posibilidad de jugar vía streaming y un sinfín más de posibilidades. Es una época muy interesante en ese sentido, considerando que dejando la experiencia móviles de lado, los cuatro polos de la industria serían Microsoft, Nintendo, Sony y la industria del PC, que nuevamente está en boga, con justa razón.

Si nos concentramos en esa área, tenemos que lentamente nos vamos acercando a la medianía de esta novena generación de videojuegos y el panorama respecto a cuál es la consola que muy probablemente se declare victoriosa en unos años más está más o menos claro a estas alturas: Sony y su PlayStation 5. Definitivamente, la japonesa ha sabido seguir capitalizando un muy buen trabajo de fidelización y acercamiento a su base de usuarios. Actualmente, lleva más de 30 millones de unidades vendidas desde su debut en noviembre del 2020. Lo anterior, claro, fue la sucesión del éxito absoluto (algo así como dos a uno) respecto a su competencia directa durante la generación anterior. Hoy, no hay números oficiales de parte de parte del gigante norteamericano, pero se estima que actualmente la relación es más o menos de tres a uno frente a PlayStation.

Lo que es sumamente injusto.

Porque lo que ha construido Microsoft como ecosistema de juego, de la mano de la Xbox Series X y S -pero también, muy importante, de la plataforma PC- es sumamente atractivo, además que cimenta justamente el tema de acceso a videojuegos. Al parecer, esta es la gran apuesta de Microsoft; no tanto vender consolas, sino que darle a los usuarios acceso a juegos, no importa dónde se encuentren. Las cifras son elocuentes, a partir de los últimos reportes financieros que ha presentado la compañía.

Como sea, Xbox es una extraordinaria plataforma de videojuegos que no sólo ofrece experiencias tope de línea en aspectos técnicos y audiovisuales. También, es una vasta biblioteca de videojuegos, que hoy incluye acaso a los estudios más importantes del mundo, disponible para que cualquier persona. Sin siquiera pasar por la compra de una consola. Veamos lo que nos ofrece la consola de Microsoft.

Series X y S: Las Modelos

En esta generación, Microsoft entendió lo que se venía. O más bien: apunto a un modelo que de alguna manera pudiera contrapesarle a PlayStation. La decisión de sacar al mercado, el 10 de noviembre del 2020, dos modelos simultáneos obedece, justamente, al deseo o más bien a la posibilidad de descargar videojuegos antes que estar enchufando cada vez un disco. Es cosa de gustos, sin duda, pero como bien sabemos, es la tendencia de la industria del entretenimiento: digitalizar contenidos y ofrecerlos de manera ubicua. Es cierto: puede que se pierda algo del romanticismo de ir a una tienda física, pero los beneficios de lo digital son demasiado amplios como para dejarlos al viento.

Por un lado, tenemos a la Xbox Series X, la tope de línea de esta generación por parte de Microsoft. Hablamos de una consola que, en palabras del jefe de Xbox, Phil Spencer, “privilegia una alta tasa de cuadros por segundo y cargas más rápidas, antes que altas resoluciones. Puede ser, aunque honestamente, hoy en día prácticamente no se pueden apreciar muchas diferencias entre las posibilidades visuales que pueden llegar a alcanzar la Xbox y PlayStation.

La consola pesa 4.45 kg. y es poderosa: alcanza los 12 teraflops de poder de procesamiento con 16 GB de memoria, lo que permite una renderización de imágenes 4K a 60 cuadros por segundo, pudiendo alcanzar hasta 120 cuadros por segundo y resoluciones hasta 8K. Esta unidad sí incluye un lector óptico para discos, ya sea de juegos como blu-rays o DVDs, además de un más generoso disco duro de estado sólido de 1 TB.

Así, tenemos que la Xbox Series S es el modelo de entrada de la marca, una consola que carece de lector óptico, por lo que todos los juegos deberán ser necesariamente descargados a la consola. Es una alternativa, y una muy popular. Especialmente si se carece de una biblioteca física previa o sólo se quiere acceder a la biblioteca de juegos existente en la nube. Más allá de eso, en el aspecto técnico y de diseño es casi igual a su hermana mayor, aunque cuente con menos poder de procesamiento y la mitad de almacenamiento: 512 GB de disco en estado sólido. Nada grave, por cierto: la S es capaz de correr y escalar juegos hasta 4K y conectar un disco duro externo será algo mandatorio, como ya veremos. También es más pequeña en volumen, casi un 60 por ciento menos que su hermana (275 x 151 x 63,5 mm), aunque cuenta con las mismas características de conectividad.

Lo anterior también obedece a un detalle no menor: portabilidad. La S tiene un peso 1,93 kg, que es menos de la mitad que la X. Pero en definitiva y lo importante: ambas consolas pueden correr los mismos juegos, incluyendo generaciones pasadas, y lograr la conectividad y el acceso vía suscripción a la cada vez más amplia y ubicua biblioteca de juegos de su sistema Xbox Game Pass.

Game Pass y suscripciones: Acá está la Papa

Hasta no hace mucho, la dinámica de probar juegos, desde un principio, se remetía a un posible demo o a que alguien prestara de manera física un juego en particular. Esto, obviamente, ha cambiado dramáticamente en los últimos años. La nube y las conectividades de banda ancha han logreado lo suyo y, al igual como ha sucedido con otras industrias del entretenimiento, ahora los contenidos se consiguen preferentemente a través de descargas digitales, que permiten una mayor maleabilidad para el usuario.

Xbox Game Pass nació en junio del 2017 como un innovador sistema de acceso a gran parte de la biblioteca de juegos de la Xbox, plataforma que también incluía títulos de otras generaciones. La apuesta, desde un principio, fue atractiva: de manera similar a como ocurre con otras plataformas de entretenimiento de acceso remoto, como Netflix o Spotify, Game Pass promete la posibilidad de regodearse ante cientos de títulos distintos, para todos los gustos y edades, tan sólo pagando una suscripción mensual. Pero no es sólo eso. Hay mucho más.

Microsoft ha generado además un espacio sumamente atractivo, que sin duda le ha permitido aumentar un audiencia. Además de muchos juegos, donde también se incluyen títulos exclusivos y juegos nuevos de lanzamiento que estarán disponibles desde el primer día. A eso, sumémosle las alianzas que Microsoft ha logrado con otros estudios o publishers, como Electronic Arts o Ubisoft, WB Studios o Capcom, sólo por nombrar algunos, que es justamente uno de los grandes diferenciadores con otras plataformas similares.

Actualmente, en Chile, Microsoft ofrece una entrada por sólo $500 para probar el sistema, para luego dar paso a los planes de suscripción. El más completo y atractivo es sin duda el Game Pass Ultimate, que incluye el Xbox Live Gold para juegos en línea y títulos gratis para descargar mes a mes, el pase EA Play para juegos de Electronic Arts, además de que permite utilizar tanto la consola como el PC para la descarga y el juego directo (sí, vía streaming si la banda ancha lo permite) de cientos de títulos que por cierto se van renovando mes a mes, por $7.990 mensuales, aunque existen planes de menor valor.

Los Mejores Juegos Exclusivos

No vamos a negar que la vitrina de juegos exclusivos que posee PlayStation es superior a la que hasta ahora ha mostrado Xbox. Sin embargo, eso no quiere decir que haya muy buenas franquicias. A pesar de la adquisición de varios y exclusivos estudios de videojuegos en los últimos tres años, la compañía aún no ha logrado ver frutos maduros de la operación. Es cierto que el desarrollo de videojuegos toma tiempo, pero quizás ha pasado demasiado. Es cierto que el plan era competirle de frente a los títulos exclusivos de Sony, que son indiscutidamente ejemplares, pero ya es hora de que Microsoft comienza a mostrar algo de esas cartas. Por lo pronto, ya se anunciaron recientemente títulos como el Minecraft Legends o el esperado juego de vampiros, Redfall, desarrollado por Bethesda y parte, justamente, de los grandes estudios que hoy son propiedad de Microsoft.

No es que Xbox no tenga sus propios títulos exclusivos. Vaya que los tiene. Pero muy pocos de ellos -salvo quizás la saga Halo-, han logrado generar un impacto realmente profundo en los cimientos de la cultura pop. Claro, Halo también tiene su propia serie televisiva, pero innegable que la popularidad de la serie de HBO de The Last of Us está en otra liga de popularidad, por poner un ejemplo. Pero también tenemos sagas como la alucinante o los adrenalínicos e hiperrealistas juegos de la colección Forza Horizon, que es acaso la más completa franquicia automovilística hoy disponible.

Pero también está el antes mencionado Halo, la súper popular franquicia de juegos de disparos en primera persona que, si bien su última entrega no estuvo a la altura, tiene montones de aventuras que vale la pena probar. Al igual la saga Gears of War , el irrepetible Flight Simulator o los hermosos y entrañables juegos de plataforma Ori & the Blind Forest y se secuela, Ori and the Will of the Wisps. Aunque hay muchos más. Es cosa de vitrinear, porque la oferta puede llegar a ser abrumadora.

Finalmente, no hay que mirar las ofertas de Microsoft a huevo. Es cierto que PlayStation puede tener mejores y más populares juegos exclusivos. Pero la oferta bruta de videojuegos de acceso directo, hasta ahora, no tiene competencia.