Alergias: consejos para evitarlas en el encierro invernal

Las llaman epidemias de los países desarrollados, pues a medida que las naciones se enriquecen, cada día más personas presentan respuestas alérgicas, tanto respiratorias como cutáneas, relacionadas con factores como la contaminación, los químicos para limpiar el agua potable o los alimentos, cada día más procesados. En Chile, entre un 20% y un 30% de la población presenta alguna sintomatología asociada. Por factores como el frío, la calefacción o la proliferación de hongos asociados a la humedad, la situación puede empeorar en invierno.

Para saber si entras en esta difícil categoría, el sitio polenes.cl, biblia de las personas alérgicas, tiene un test para reconocer los síntomas. Así, puedes decidir cuánta atención le prestarás a este artículo, donde compilamos, para quienes conviven con alergias, algunos consejos para enfrentar otro invierno confinado.

Ácaros, hongos y polvo: tremendos enemigos microscópicos

“Los ácaros son como unas arañitas microscópicas, similares a una pulga de mar”, explica Pedro Mardones, director médico del Centro del Alérgico. “Viven en colchones, almohadas o alfombras, y se alimentan con las escamas de la piel. Con una lupa grande puedes ver cómo se hunden y desaparecen en estas superficies”. Para dimensionar: cada minuto generamos cerca de 35 mil células muertas o escamitas, que se dispersan a nuestro alrededor y sirven de alimento a estos microbios, culpables de causar o empeorar estas patologías.

Durante el confinamiento es peor, pues algunos alérgenos se concentran cerca de 5 veces más en ambientes cerrados, formando una suerte de microclima peligroso. A eso se suma la humedad relativa, que aumenta en invierno y transforma los interiores en un espacio cómodo para ácaros, hongos y el polvo de habitación.

Con la pandemia, el olor a desinfectante pasó de ser patrimonio de hospitales a esparcirse por todos los hogares. Mardones llama a no usarlos, apuntando a que no existe evidencia clínica que garantice que estos van a eliminar el covid-19 ni ningún otro virus. En cambio, su fragancia y compuestos volátiles pueden gatillar alergias.

“Un 9% de las personas tienen alergia a las esporas de hongos, pero si ves manchas de humedad en alguna parte, es probable que estén provocando respiratorios o de otro tipo. Eso empeora cuando las personas tienen bajas defensas o algún problema en los bronquios o senos paranasales”, explica el especialista.

El especialista pone énfasis en la limpieza. Lo primero es aspirar con frecuencia, con una máquina con buen filtro, pues elimina ácaros, polvo y caspa de animales. En el caso de los hongos, estos aparecen donde hay goteras o filtraciones, como también en los baños por la acumulación de humedad. En ese punto no hay matices: apenas se atisbe su aparición, hay que eliminarlos con productos destinados a su extinción, como espráis para la limpieza del baño o, en el caso de las paredes, impermeabilizando con una pintura antihongos.

Aspiradora vertical Roidmi S1E

Lo ideal sería que ninguna persona alérgica se acercara directamente a sus alergenos, pero como es imposible, hay un consejo muy sencillo de poner en práctica estos días: el uso de mascarilla a la hora de aspirar y limpiar el baño. En el caso de este último, hay que abandonar el espacio un buen rato después de terminar la tarea.

Ventilar es otra clave para mantener los ambientes saludables. Pero no hay que abusar, porque las ventanas abiertas permiten la entrada de otros alérgenos, como los pólenes. La recomendación es hacerlo una hora en la mañana, divididas en dos tandas, y media hora en la tarde. Si hay personas fumadoras en el hogar se produce lo que se llama “contaminación intradomiciliaria”, que le hace un flaco favor a los alérgicos de la casa. Por supuesto, la recomendación es evitarlo, fumando solo en el exterior.

Otro detonante de alergias son los animales. Gatos, perros, erizos de tierra, cuyes y hámsters tienen epitelios, conocidos como caspa, los que detonan reacciones. Estos quedan cerca de un mes dando vueltas en el ambiente, por eso si una persona alérgica interactúa con algún animal que le provoque síntomas, lo recomendable es llegar a lavar la ropa y darse una ducha. Estos casos pueden ser dolorosos, pues la solución real es evitar la convivencia e interacción con aquellos que resulten dañinos.

En la tienda Sin Alergias, del mismo Centro del Alérgico, venden algunos productos respaldados por evidencia médica y que pueden ayudar: fundas cubre colchones que evitan ácaros, aerosoles que sirven para eliminarlos de ropa de camas y alfombras, o lociones y productos aplicables en los animales que disminuyen su potencia alergénica.

Espray antialergénico Allersearch ADMS

El aire frío y la piel en llamas

La piel, el órgano más grande del cuerpo, también es espacio para reacciones alérgicas de diversos tipos, que pueden variar en frecuencia e intensidad. Un ejemplo es la dermatitis atópica, que depende, entre muchas otras cosas, de los factores ambientales y anímicos. Tiene síntomas como picazón y sequedad extrema, lesiones que se descaman, llamadas eczemas, y que en casos severos pueden llegar a infectarse.

“En la época fría del año se intensifica la sequedad de la piel, fenómeno que se denomina xerosis de invierno”, explica Cecilia Orlandi, dermatóloga y directora médica de la Clínica Orlandi. “Se debe a que hay disminución de la producción de los lípidos de la barrera cutánea”. Eso genera una pérdida de agua que termina en la deshidratación de la piel.

Recalca que es fundamental evitar el contacto directo con la ropa de lana y las prendas sintéticas, muy populares en invierno. Las primeras capas de ropa deben ser de algodón y se deben lavar con detergentes hipoalergénicos y sin perfume, al igual que toallas y ropa de cama. Para el aseo personal, elegir sustitutos del jabón líquido, llamados syndet.

Jabón Eucerin Syndet Gel pH5 400 ml

También hace énfasis en la salud mental: “El estrés que ha afectado a todos, por el hecho de no tener actividades habituales y estar bajo presión constante. también se ha demostrado que afecta la calidad de la barrera cutánea”, finaliza Orlandi.

Gel de baño ISDIN Germisdin 500 ml

Mantener la alergia en su lugar: cómo abordarla desde la salud mental

El confinamiento gatilla estrés y el estrés detona alergia. La psicóloga Oriella Celsi, especialista del Centro para el Alérgico, comparte algunos consejos:

—Poner la alergia en su lugar, sin sobreidentificarse con ella. Recordar que uno es más que la incomodidad por un brote, y que estos a veces molestan mucho pero otras veces menos. La idea es ver que en la vida, además de una crisis, hay vínculos, afectos y actividades que generan placer.

—Evitar estresores fuertes y fijarse en los puntos donde se es agente del propio bienestar. Por ejemplo, decidir ir al médico y seguir un tratamiento, alimentarse bien evitando alérgenos y tratar de dormir las horas necesarias.

—Para sobrellevar mejor el encierro: estructurar el tiempo y mantener los vínculos. Plantearse el autocuidado como una elección personal. Evaluar cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir para hacer lo que me gustaría hacer, versus cuánto estoy dispuesto a no hacer para cuidarme y cuidar a otros. Eso ayuda a hacerse cargo de las decisiones y no tener constantemente la sensación de prisión.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 29 de junio de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.