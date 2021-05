Por qué prefiero una aspiradora vertical inalámbrica a una robot

No sé cómo llegué a tener tres tipos de aspiradoras en mi casa. O sea, al principio, antes de que llegara la pandemia tenía una de las clásicas, una de arrastre marca Thomas, con tubos y con todos sus cachivaches, pero después de unos 5 meses de pandemia, con cuarentenas que iban y venían –y llena de envidia con mis amigas que pregonaban cómo estos robot les habían cambiado la vida- decidí que necesitaba organizar mi tiempo un poco mejor, porque entre el colegio online, el trabajo y las cosas de la casa el día no alcanzaba, por lo que tuve que hacer el esfuerzo para invertir en una aspiradora de esas que hacen el trabajo “solas”.

Y si, para qué andamos con cosas, alivianan bastante la labor diaria, sobre todo porque son capaces de mantener la limpieza superficial del hogar, algo que para mi salud mental es fundamental. Son prácticas, se programan con el celular (algunas), limpian debajo de los muebles, son fáciles de limpiar -solo hay que vaciar el receptáculo del polvo y volver a ponerlo-, y algunas tienen la opción de trapear, aunque yo personalmente creo que en ese aspecto dejan mucho qué desear, prefiero pasar esos paños húmedos especiales para suelos que tan famosos se han hecho en pandemia.

Ya para octubre de 2020 tenía entonces dos tipos de aspiradoras en mi casa. El problema es que no podía prescindir de ninguna de ellas, porque una aspiradora robot no llega a todos los lugares a los que uno puede llegar con una aspiradora normal. Al final de cuentas, todos esos artilugios pequeños para lograr limpiar los rincones más recónditos de tu hogar, como junturas de ventanas, guardapolvos, entre otros, no son alcanzables con una aspiradora robot. Pero ese es un trabajo que se puede hacer una vez a la semana y con la “robotina” uno puede mantener la limpieza. Además, a pesar de que la mía no es de las más convenientes del mercado, cada vez que se topa con el más mínimo cable, juguete, o si se encaja en algún lugar, empieza a pitear y se detiene (claro, no me compré la Roomba i7, que sigue siendo una de las favoritas del mercado si de aspiradoras robot se trata).

Sin embargo, hace poco más de un mes, comencé a sentir que mi aspiradora común y corriente estaba perdiendo un poco de fuerza. Aún estábamos en cuarentena y no encontraba servicio técnico abierto donde enviarla a reparar. Para salvarme, mi mamá decidió regalarme su aspiradora vertical inalámbrica desmontable de marca Bosch porque ella tenía muchas aspiradoras en su casa y esta no la usaba tanto. Yo se la había visto pero jamás la había usado, y cuando la probé fue como si el cielo se abriera y una luz bajara e iluminara directamente la aspiradora.

En ese minuto mi cabeza pensó: “no voy a necesitar nunca más esa aspiradora grande, ese armatoste con cable que tengo que ir moviendo de un lado para otro”. Además, esta aspiradora que es desmontable y tiene la clásica base rectangular de una aspiradora normal, puedes desencajarle una parte y te quedas con una aspiradora manual de las típicas, esa que sirven para aspirar mesones, autos y algunos rincones, más que suficiente.

Estaba feliz, había conocido el nirvana de las aspiradoras hasta que, en un zoom con amigas de colegio -una de ellas venía recién llegando a Chile después de vivir casi 3 años en los Países Bajos- conocí el verdadero cielo de este tipo de aspiradoras que, por allá en las Europas o en los países desarrollados las llaman “upright vacuums” o “stick vacuums”. Por esas cosas de pandemia llegamos al ítem limpieza del hogar y yo puse el delicado tema que sentía que ahora que tenía mi aspiradora inalámbrica vertical casi no usaba mi aspiradora robot, justo cuando las demás intentaban convencer a otra que se comprara una “robotina”. Fue ahí cuando saltó la “europea” y dijo que ella se había traído una Dyson. Por supuesto que nosotras en coro contestamos “¡¿Qué?!” y nos ningunió un poquito y nos dijo que estábamos perdidísimas en el mundo de las aspiradoras.

Googlié de inmediato y descubrí todo un nuevo mundo de este tipo de aspiradoras y comencé a investigar sobre ellas. Son básicamente lo mismo que la mía, pero con mayor potencia y vienen con más artefactos que te ayudan a limpiar, la mía es más básica.

Pero la pregunta principal que me hice fue, si las hubiese conocido antes, ¿hubiese invertido en una aspiradora robot o en una de estas súper aspiradoras verticales? Para responder esta pregunta las hice competir. Ensucié un espacio en mi casa con harina y un poco de tierra. Primero pasé la que me había regalado mi madre y después volví a ensuciar con la misma cantidad de harina y tierra e hice funcionar la aspiradora robot.

Mi nuevo “chiche” había aspirado un 90% de la suciedad y con ella había logrado llegar a la esquina del suelo. No me demoré nada en desmontarla, hacerla andar y aspirar todo, ni 3 minutos. En cambio, la aspiradora robot dejó al menos un 35% ó 40% de la suciedad pero más desplegada por el espacio y no llegó a las esquinas. Eso sí, hizo sola el trabajo, hay que reconocérselo.

Cuadro comparativo de aspiradoras:

ASPIRADORA VERTICAL ASPIRADORA ROBOT INDEPENDIENCIA No Si <br/> - Sin embargo, antes de hacerla funcionar, debes procurar no dejar cables sueltos, recoger calcetines, zapatillas de levantar, juguetes, o cualquier otra cosa que pueda quedar atrapada en sus cepillos o el rodillo.<br/> - Debes identificar y bloquear las áreas por las que el robot no debe atravesar. El exterior de los dispositivos tiene un parachoques delantero, por lo que es poco probable que dañe los muebles, y tienen radares, pero ten en cuenta las plantas que están pedestales o algunas decoración que sea más frágil. INALÁMBRICA Sí Sí BATERÍA Entre 40 y 60 minutos aproximadamente Entre 1 y 1,5 horas horas aproximadamente PRECIO Desde $200.000 hasta $900.000 Desde $100.000 hasta $800.000 ¿NECESITO OTRA ASPIRADORA EN CASA? No Absolutamente. FILTRO HEPA Sí (muchas vienen con este tipo de filtro) Sí (muchas vienen con este tipo de filtro) CAPACIDAD DE LIMPIAR BAJO LOS MUEBLES Sí, todas estas aspiradoras tienen la capacidad de ponerse en posición horizontal completa. Sí. CAPACIDAD DE ALCANZAR LUGARES DIFÍCILES Sí No CAPACIDAD DE RUIDO Más silenciosa que las clásicas aspiradoras Más silenciosa que las clásicas aspiradoras. De ruido similar ambas. TIEMPO DE CARGA BATERÍA Entre 3 y 4 horas Entre 3 y 5 horas

¿Cuál fue la respuesta? Si hay que invertir en una o en otra sin lugar a dudas gastaría ese dinero en una aspiradora vertical inalámbrica, incluso si viviera sola, trabajara todo el día fuera de la casa y tuviese animales. ¿ Por qué? Porque usar estas aspiradoras es lo más fácil que existe.

La mayoría de los modelos inalámbricos son aspiradoras delgadas, livianas y con forma de barra que son fáciles de manejar, incluso en escaleras o en espacios reducidos. Debido a que son compactas y a menudo vienen con bases de carga para montar en la pared, es demasiado fácil guardarlas y muy escondidas.

Las aspiradoras inalámbricas han existido durante algunas décadas. Pero hasta hace unos años, todas eran simples limpiadoras débiles destinadas a tareas fáciles como aspirar pisos de madera, migajas de pan, el suelo del auto o cosas por el estilo. Sin embargo, hoy son lo suficientemente poderosas como para ser la limpiadora principal en casi cualquier hogar, quitando el polvo y la arena de las alfombras gruesas, los pelos de las mascotas peludas y con suficiente duración de batería para manejar grandes superficies.

Como les contaba además, la mayoría de estas nuevas aspiradoras también se pueden transformar en aspiradoras de mano, para una limpieza súper conveniente sobre el piso, rincones (tapicería o telarañas en el techo, por ejemplo) y para la limpieza del automóvil.

Además, tienden a ser fáciles de mantener. No tienen bolsa (al igual que las robóticas) y, por lo general, vienen con filtros y correas de cepillo que están diseñados para durar la vida útil de la aspiradora.

Estas son nuestras favoritas:

1. La elegida de Práctico: 3B

ROIDMI S1E.

Ocupa el segundo lugar en la lista de aspiradoras 2021 de la página norteamericana especializada en compras de tecnología Techradar.com. La aspiradora inalámbrica ROIDMI S1E, logra una poderosa succión de 100 watts, de forma eficaz y silenciosa. Puedes cambiar los accesorios con facilidad y convertirla en una práctica aspiradora de mano, ideal para diferentes tipos de limpieza, distintas superficies y todo tipo de pisos. (laminados, madera, vinílicos, cerámica, alfombras, etc.)

Poderoso motor digital

Hasta 40 minutos de duración

Cabezal motorizado

Ultra liviana

Rodillo anti-obstrucción

Mango de 270°

Almacenamiento magnético y soporte de carga

Diseño premiado

2. Muy conveniente: buena relación precio, calidad y marca

EUFY HOMEVAC S11

Poder de succión fuerte para cualquier tarea. Puedes activar el modo máx cuando necesites una limpieza profunda y utiliza todos los 120 AW. Es adecuada para superficies delicadas, porque posee una herramienta que adapta la hendidura 2 en 1 cuando necesites una limpieza más delicada y suave.

40 minutos de duración

3,5 hrs de carga

Cabezal motorizado

Boquilla rinconera

Rodillo anti-obstrucción

Almacenamiento magnético y soporte de carga

3. Excelente y en Chile:

HX1 TRIFLEX RED

Miele es una muy reconocida marca alemana con más de 100 años de experiencia en el mundo de los electrodomésticos, que por lo general son muy caros, pero que por diseño y por durabilidad, los valen. Esta aspiradora vertical e inalámbrica es 3 en 1 y posee una potente tecnología Vortex.

Innovadora función 3 en 1 para máxima versatilidad

Tan potente como un aspirador convencional

Batería intercambiable de litio. Para hasta 60 minutos*

Filtro Hygiene Lifetime sin mantenimiento

Cepillo eléctrico ancho para todo tipo de suelos

4. Excelente, pero fuera de Chile y con costo de importación

DYSON V8

Lo primero que debo decirles de esta aspiradora no es la que tiene mi amiga. La de ella es la Dyson V10, la penúltima versión de esta marca, puesto que la que lidera hoy las listas de este tipo de aspiradoras se la lleva, en general, la gran Dyson V11, la última de esta compañía británica experta en tecnología. ¿Cuáles son las características de las Dyson V8 Animal?