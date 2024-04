Qué es la habituación y cómo evitar situaciones que te hagan daño, según una neurocientífica

Es común que cuando las personas adoptan una rutina se acostumbren a ciertos elementos, los cuales dejan de llamar la atención cuando pasan a ser parte de la vida diaria.

Por ejemplo, puede que alguien siempre se haya asombrado con el olor del café recién preparado de un local en específico.

Sin embargo, una vez que entró a trabajar en el lugar en el que lo hacen, su atención hacia ese aroma empezó a disminuir.

Aquello es normal y también puede darse con múltiples otros sentidos, como por ejemplo, la vista o el sonido, por solo nombrar algunos.

Si antes te molestaba escuchar música durante la jornada y hoy estás trabajando en una tienda de instrumentos, probablemente ya estés acostumbrado a escuchar canciones en todo momento.

Asimismo, si antes quedabas maravillado cada vez que ibas a una ciudad con mar y hoy vives en una, puede que ya no le prestes tanta atención a las olas o a la arena.

Esto ocurre por un fenómeno psicológico que es conocido como habituación.

A grandes rasgos, hace referencia a la disminución de la atención que el cerebro le da a los elementos que ya son parte de una rutina o un hábito.

Según explicó a la BBC la neurocientífica y académica del University College de Londres, Tali Sharot, “hay una razón adaptativa evolutiva para ello y es que necesitamos conservar nuestros recursos”.

“Responder a algo nuevo que vemos, olemos o sentimos por primera vez tiene sentido, pero cuando después de un rato notas que sigues vivo y todo está bien, ya no necesitas responder a ello tanto como antes (...) Es mejor ahorrar esos recursos y prepararnos para la próxima situación que debamos enfrentar”.

Sharot, quien también es autora del libro Look Again: The Power of Noticing What Was Always There (Atria/One Signal Publishers, 2024), precisó que comprender la habituación puede ser útil tanto para potenciar nuestro bienestar como para evitar escenarios que nos hagan daño.

Estos son los motivos que mencionó.

Qué es la habituación y cómo conocer este concepto puede ayudarte a evitar situaciones que te hagan daño, según una neurocientífica. Foto: referencial.

Cómo la habituación puede ayudarnos o perjudicarnos (y qué hacer para usarla a nuestro favor)

En primer lugar, la neurocientífica dijo que el acostumbramiento puede ser clave para motivarnos a avanzar en distintos ámbitos de la vida, tales como el laboral.

“Piensa en tu primer trabajo, en el nivel inicial. Probablemente estabas entusiasmado y feliz. Pero si siguieras así de emocionado 10 años después, no estarías tan motivado para obtener un ascenso”, explicó.

Lo mismo podría aplicarse, por ejemplo, en el caso de un deportista que quiere romper marcas cada vez más altas o en el de un artista que quiere hacer una obra más compleja que las anteriores.

De esta manera, la habituación puede ser un impulso para que las personas decidan avanzar hacia nuevos objetivos.

Junto con ello, puede tener un rol esencial para superar situaciones difíciles, como el fallecimiento de un familiar o un amigo.

A medida que pasa el tiempo, el hecho de acostumbrarse a la ausencia de esa persona contribuye a que quien está afectado pueda seguir con su vida.

“Es bueno que con el tiempo nos habituemos a ello, porque eso nos permitirá seguir funcionando. Sería muy duro si te sintieras igual de furioso y triste que al principio (cuando te enteraste de la noticia)”, enfatizó Sharot al citado medio.

No obstante, la habituación también puede traer consigo una serie de aspectos perjudiciales.

Por ejemplo, puede que estés acostumbrado a mantener un vínculo tóxico con una persona, lo que también puede hacer que dejes de prestarle atención a ese punto, a pesar de que te genere malestar.

Aquello también podría darse, por ejemplo, en un trabajo en el que ya te hayas acostumbrado a que no se respeten tus horarios.

Pese a que la habituación es un fenómeno que tiene su base en el cerebro, la experta dijo que se puede recurrir a una estrategia para evitar caer en escenarios dañinos.

Se trata de dedicar un tiempo para tomar distancia de la situación y así poder analizarla posteriormente con una visión más objetiva.

Así, según la especialista del University College, será más probable que “las cosas se destaquen, ya sean buenas o malas”.

“Si te alejas de una situación, aunque sea por un corto período de tiempo, puede ser un fin de semana, unos días o un tiempo más largo, te deshabituarás hasta cierto punto y podrás notar mejor las cosas que te rodean”, enfatizó a la BBC.

En este sentido, recalcó que hacer una pausa que te saque de tu rutina ayudará a que cuando vuelvas, “puedas ver las cosas más claramente”.