Los mejores regalos para perros (y sus dueños) según una veterinaria

Me atrevería a decir que los habitantes de este mundo se pueden clasificar en dos: amantes de perros y amantes de gatos. Quizás tiene que ver con nuestras personalidades, y cuánto nos vemos reflejados en estos animales. O en la manera en que fuimos criados o educados.

No es un pensamiento tan loco, ya que en 2019 se publicó un estudio, elaborado por investigadores suecos e ingleses, que analizó la posibilidad de que se herede el “sentimiento” de propiedad hacia un perro —en inglés, the heritability of dog ownership— donde observaron una muestra de más de 35.035 gemelos idénticos, que comparten cerca del 100% de su ADN, y pares de gemelos fraternos, que comparten alrededor del 50% de su ADN.

En el estudio, publicado en Scientific Reports, se descubrió que “los factores genéticos aditivos contribuyeron en gran medida a la posesión de un perro, con una heredabilidad estimada en 57% para las hembras y 51% para los machos”. Es decir, que si te gustan los perros, probablemente esa predilección provenga de tus genes, más allá de los encantos y compañía que puede brindar un amigo perruno.

Pero más allá de eso, la relevancia que están teniendo las mascotas en nuestras vidas —independiente de si tu amor por ellas tiene un origen genético— es tanta que hoy también figuran en la lista de receptores de regalos navideños. Y para guiarnos en este mundo, conversamos con Mónica Flores, más conocida en Instagram como @moniveterinaria, quien nos entregó tips de regalos para perros en todas sus etapas: cachorro, adulto y tercera edad cachupina.

Si quieres agasajar a un cachorro

Tal como los niños, los cachorros deben ser bien estimulados a través de juguetes. Mónica Flores recomienda que optemos por “juguetes de tipo sensorial”, los que “pueden generar un sonido que genere la atención del cachorro”. Si estás pensando en pelotas, debes escoger aquellas que “no sean duras, porque podría dañar la dentadura del cachorro”.

Peluche Little Monster

Debes leer bien antes de comprar, porque “lo más importante es que sean de buena calidad, resistentes y que no tengan componentes tóxicos”. Otro dato importante para la compra de un juguete para cachorro es que “sea más grande que la boca de tu perrito, para que no exista la posibilidad de asfixia, o que se lo trague y genere una obstrucción”, problemas que pueden causar “consecuencias nefastas”, dice la especialista.

Para perros adultos

Tal como los humanos, que al crecer definen sus gustos y preferencias, lo mismo ocurre con los perros. “Depende mucho de su personalidad”, explica Mónica Flores. Pero en términos generales, existen diversos tipos de mordedores en formatos de cuerdas o pelotas que podrían entretener a cualquier mascota.

Para los perros que amen morder madera, la veterinaria dice que “hay productos que la simulan muy bien, y que están hechos para aquellos a los que les gusta morder mucho los muebles”. El objetivo de este tipo de juguetes es “ayudar a hacer un espacio de juego, además de contribuir a generar una conexión con el tutor y promover el trabajo en equipo”, puntualiza.

Planet Dog Fetch Ball con Cuerda

Otra forma de juguete que recomienda la veterinaria son aquellos que puedes rellenar con alguna pasta o con premios comestibles, porque “esto estimula el olfato y la resolución de problemas”. Una de sus marcas favoritas es Planet Dog, porque fabrican juguetes resistentes, que duran mucho tiempo, por lo que la inversión no sería en vano.

Para la tercera edad

Es importante que estimules constantemente a tu perro, explica Flores, incluso cuando ya están en una edad avanzada —que suele ser después de los 7 años (aunque hay algunos que aún tienen mucha energía a esos años).

“A partir de esta edad se puede comenzar a generar el síndrome de déficit cognitivo. O dicho en palabras simples, demencia senil en mascotas”, afirma la veterinaria. Esto se puede ir previniendo con diferentes fármacos, “además de estimulación con juguetes y juegos”.

Para los perros de edad avanzada es recomendable optar por alfombras olfativas, donde “se ponen premios que estimulan a nuestro perro a resolver problemas”. Funciona como “15 minutos de ejercicio mental, que para ellos es igual a una hora de ejercicio físico”, puntualiza Flores. Si bien las alfombras puedes ser usadas para perros de todas las edades, para los mayores son mejores, porque estos no se mueven mucho.

Alfombra Olfativa Dificultad 2-3

Si te encuentras en una zona de Chile en la que las temperaturas están cada día más altas, una buena idea es regalarle a tu perro una manta refrigerante para este verano. “Los perros regulan su temperatura con el jadeo, y por sus cojinetes en las patas, los golpes de calor son muy frecuentes y hay que evitarlos”, comenta Mónica Flores. La recomendación es “no sacarlos a pasear después del medio día y hasta las 19.00 horas”.

Manta Refrescante Pawise

Para más consejos de la veterinaria, puedes seguirla en su cuenta de Instagram o suscribirte aquí a su sitio web que está pronto a lanzarse.

Pero como el amor a los canino puede expresarse en todo tipo de objetos, a continuación una pequeña selección de artículos que nos parecieron ad hoc para todo doglover.

Limpiapiés de fibra de coco

Qué mejor que entrar a una casa y ver en la puerta a este perrito.

Tote bag de perros ilustrados

Y ahora que es importante andar con tu bolsa reciclable para tus compras, puedes hacerlo con esta propuesta ilustrada de diversos perritos.

Alcancía de perro salchicha

Un regalos con las 3B para tu amigo o amiga doglover, además de una forma indirecta para promover la cultura del ahorro.

Tazón de pug

Para aquellos doglovers que se quieran tomar un té o un café con un tazón de forma especial, esta podría ser una buena alternativa.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 2 de diciembre de 2020. Los valores y la disponibilidad pueden cambiar.