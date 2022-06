Los mejores regalos para todo tipo de papás (según una buena cantidad de papás)

Si eres un padre y te digo el nombre de Henry Jackson Smart, probablemente no te suena ni en pelea de perros. Pero resulta que es un personaje bastante importante, responsable de que este domingo estés, en el mejor de los casos, recibiendo algún regalito y/o desayuno en la cama.

Jackson Smart fue un veterano de la guerra civil estadounidense, que luego de enviudar quedó a cargo de sus seis hijos. Ya adulta, la mayor de sus hijas, Sonora Smart Dodd, participó de una misa donde se hablaba del recién declarado Día de la Madre. Al instante pensó que su sacrificado padre, y todos los buenos padres de su país, también se merecían un día de conmemoración. Así comenzó una cruzada para proponer el cumpleaños de su progenitor Henry —el 5 de junio— como fecha para conmemorar a los papitos de América.

En 1916, el presidente Woodrow Wilson reconoció la fecha, pero el Congreso se resistía a declararla oficial por miedo a que cayera en la comercialización. Eran otros tiempos: finalmente, recién en 1966 el presidente Lyndon Johnson declaró el tercer domingo de junio como el Día del Padre y en 1972, bajo el mandato de Nixon, se convirtió oficialmente en un feriado nacional.

Tan oficial que hoy es global, una festividad transversal de Occidente a Oriente. En Japón, de hecho, es uno de los feriados más importantes del año, y en su país de origen, Estados Unidos, mueve alrededor de 16 mil millones de dólares.

Sin afán aguafiestas ni con ánimo de criticar el consumismo, la realidad es que de los papás que entrevistamos para esta nota, el 100% expresó, con los ojitos abiertos de par en par y una sonrisa de niño, que lo que más quieren recibir para este Día del Padre —el domingo 19 de junio—, es quizá el único lujo que no se puede comprar: tiempo.

“Cuando compras algo, no lo compras con plata, sino que lo compras con el tiempo de vida que gastaste para tener esa plata. Pero lo único que no se puede comprar es la vida; la vida se gasta”, dijo Pepe Mujica en una de sus tantas frases para el bronce. Una reflexión que calza bastante bien con lo que estamos hablando, pero que no nos ayuda mucho en nuestro propósito: saber qué regalos les gustaría recibir a los padres de hoy.

Por eso, dejando la metafísica y la utopía de lado, le pedimos a los papitos que se pusieran serios y nos dijeran qué obsequios desean abrir en su día.

Papá rapero

“Han venido un par de veces ya, pero de joven nunca los pude ver. Cada vez que suena una canción de ellos empiezo a menear la cabeza, y siento que me vendría muy bien una dosis de recuerdos juveniles. Por eso, sería un muy buen regalo que me regalen una entrada al concierto de Cypress Hill. Mejor aún sería que fueran dos, para así poder ir con mi hija y que ella conozca la mística que genera un concierto”, dice el rancagüino Esteban (39). El show será el jueves 29 de septiembre en el Teatro Caupolicán y los tickets cuestan entre $34.500 (galería) y $40.250 (cancha).

Papá sencillo

“A diferencia de las mamis, que se espantan o incluso se ofenden con las cosas prácticas, como hombre de familia y amante de lo simple, que ya no tiene tiempo ni dinero para regalonearse con nada, valoro mucho aquellos artículos que te solucionan el día a día. Es por esto que este padre, humildemente, desea que para su día le regalen un lindo, cómodo y suave pack de calzoncillos”, comenta Lucas (37), desde Santiago.

Pack de 5 boxers de algodón H&M

Papá friolento

“Si tuviera la oportunidad de elegir un regalo, sería un poco de paz, quizá por una semana, para poder dormir bien. En esa línea, un fin de semana en un hotel spa, donde me atiendan y no tenga más desgaste cerebral que decidir qué comer o tomar, sería sensacional. Ahora bien, en el entendido de que en mi caso esto es imposible, me conformo con algo sencillo, tal como unas ricas pantuflas para este crudo invierno que se avecina”, reconoce Nicolás (39) desde Viña del Mar.

Pantuflas Kenneth Stevens

Papá cafetero

“Últimamente, le he tomado el gusto al café y encuentro muy interesante hacerlo de manera profesional. Me gustaría una cafetera, como una manera de darme un gusto antes de irme al trabajo. Sería bonito, porque lo tomaría como un reconocimiento al esfuerzo y me conectaría todas las mañanas con eso”, añora el chileno Mauricio (38), desde Miami.

Cafetera espresso Krups EA810870

Papá melómano

“Con mi hijo encontramos en la música un espacio de fanatismo en común. Lo que más me gusta es que él prefiere descubrir música de décadas anteriores y yo soy el más interesado en buscar sonidos nuevos. Así que de regalo elegiría algún vinilo de nuestro amor en común por el rapero Notorious B.I.G o por Pixies, la banda favorita de mi hijo. De lo contemporáneo, podría ser la joya Montero de Lil Nas X, músico que con mi hijo encontramos que es un súper genio. Además, la pura portada de ese disco tamaño vinilo vale la compra. Otras opciones que me harían feliz serían los vinilos de The Smile —la nueva banda de Thom Yorke— o Wet Leg, los discos de este año que más me repito”, recomienda desde Maipú, Juan Marcelo (40).

Pixies - Doolittle (Vinilo)

Papá coctelero

“Durante años le regalé a mi papá las típicos cosas, como la caja de herramientas o las pantuflas. Ahora que soy papá, y este es el primer año que puedo celebrarlo, me doy cuenta de que solo quiero disfrutar de un momento agradable, una rica conversación junto a la familia que he formado. Un regalo ideal para mí sería algo que pueda compartir con ellos. Por esto, le dije a mi esposa que podríamos preparar unos ricos cócteles para celebrar nuestro primer año como padres. Comenzamos a buscar una receta y encontramos un set que traía lo necesario para disfrutar de un Kentucky mule, que es como el popular Moscow mule pero en vez de vodka lleva bourbon”, dice Martín (32) desde Valparaíso.

Pack Tennessee Mule: Jack Daniel’s 750 cc + Ginger beer Fentiman’s 200 cc + vaso metálico

Papá deportista

“Una de las cosas que considero un verdadero lujo es el ratito que me doy para salir a correr o jugar tenis. En ese sentido, y siendo súper honesto y aterrizado, para el Día del Padre sería genial recibir algún artículo deportivo, como un jockey para jugar tenis o algo similar”, pide Sven (35) desde Viña del Mar.

Jockey de microfibra Yonex W-341

Papá hincha

“Siempre he querido recibir de regalo, porque comparto ese rito como un vínculo con mi hija y es un espacio de encuentro e identidad, una camiseta del Wanderers. Eso, o quizá otra cosa del equipo, es algo que me marcaría mucho”, reconoce Pablo (39) desde, obviamente, Valparaíso.

Camiseta oficial Macron Santiago Wanderers 2022

Papá enólogo

“Considero que nunca existe un regalo malo, ya que los presentes que entregan los hijos van acorde a la realidad de sus etapas, pero creo que regalar una instancia de celebración y alegría es lo mejor que un padre puede pedir. Personalmente, me gustaría recibir un courier con una cata de vino blend, para disfrutar de diversos ensamblajes. Es un regalo que se convierte en un buen momento con hijos adultos”, aconseja el santiaguino José Hernán (42).

Cata de vino Blend La Coctelera

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 7 de junio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.