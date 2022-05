Se acabó el iPod: ¿qué otros dispositivos aún existen para escuchar música portátil sin el teléfono?

Cada tarde, Sebastián Rodríguez sale a trotar por su barrio. Siempre recorre cerca de 5 kilómetros, con la idea de limpiar la cabeza tras la jornada laboral, y como es usual entre quienes corren, acompaña el ejercicio con música. Un poco de heavy metal, de rock nacional e incluso de reguetón para no dejar caer la voluntad. Lo menos común es que no reproduce las canciones desde su smartphone sino desde un pequeño iPod Shuffle, el reproductor portátil de Apple dejó de fabricar hace cinco años.

Fueron dos décadas de historia de uno de los dispositivos más icónicos de la empresa fundada por Steve Jobs. El iPod —como ha remarcado cada artículo que ha salido al respecto— revolucionó la industria musical al ofrecer la posibilidad de tener miles de canciones en el bolsillo, consolidando a la escucha digital como el modo más popular de consumir música y como el negocio más rentable del este mercado. Sólo en 2008 se vendieron 54.8 millones de unidades, lo que significó más de 9 mil millones de dólares en ganancias para Apple.

Pero el éxito no dura para siempre. Poco a poco el iPod fue cediendo su lugar a nuevos dispositivos fabricados por la misma Apple, como el iPad, el Apple Watch y principalmente el iPhone. En 2014, por ejemplo, se dejó de hacer el iPod Classic, uno de los modelos favoritos entre los usuarios debido a su inmensa capacidad: 160 GB. Cinco años después, Apple lanzó la última generación del iPod Touch, el que incluso ofrece funciones similares a las de un teléfono inteligente, como conexión a internet y envío de mensajes. El martes pasado, el vicepresidente de marketing de la empresa, Greg Joswiak, anunció que no se fabricarán más unidades del modelo, sentenciando el final de la historia.

La noticia no sorprendió a Sebastián, quien está siempre al tanto de lo que acontece a nivel tecnológico debido a su trabajo en digitalmedios.cl, la empresa que fundó hace unos años y que ofrece desarrollo de sitios web. Sin embargo, no pudo evitar el golpe de nostalgia. “Lamentablemente, es parte de la evolución digital”, dice. Y quizá lo que más lamenta es que el iPod es una representación de otro tiempo —aunque hayan pasado poco más de diez años de su peak—, en que aún se fabricaban productos resistentes al paso del mismo.

En ese sentido, Sebastián se quedó no sólo con un pedazo de historia, sino con dos, porque además del Shuffle mantiene como nuevo el iPod Classic que adquirió hace diez años. “Tiene más de nueve mil canciones, desde Amar Azul a Zwan, pasando por Metallica, AC/DC, música electrónica, clásica y jazz”.

Reproductor Apple iPod Classic 120GB (usado)

Por si fuera poco, como el modelo también permite la visualización de fotos, películas y series, tiene también almacenadas en él las siete temporadas de Padre de Familia. “Incluso jugar solitario”, dice Sebastián. Gracias al iPod, asegura, los viajes en metro, micro o fuera de la ciudad fueron menos tediosos, “a pesar de su pequeñísima pantalla”.

No es que Sebastián esté en contra de las plataformas de streaming musical —de hecho, es uno de los 180 millones de usuarios con pagan por una cuenta de Spotify—, pero por eso mismo queda la duda: ¿por qué insistir en el uso de un dispositivo tan específico como el iPod para la escuchar música cuando en el smartphone tienes esa opción y muchas más?

Romántico del mp3

Francisco Romero pasa la mayor parte de los días en medio de un ambiente musical. No sólo por gusto: su trabajo como post productor de la radio Horizonte lo condiciona a ello. Cuenta que alguna vez tuvo un iPod, pero llegó tarde a la moda. “Soy más joven”, se excusa. De hecho tuvo un Touch, justamente el modelo que Apple acaba de dar de baja.

Sin embargo, su dispositivo portátil predilecto no es ni el iPod ni su smartphone, sino el Sony NW-E016, un reproductor de mp3. “Lo ocupo harto cuando me toca viajar”, dice Francisco. El tamaño del dispositivo, mucho menor que el de un teléfono inteligente, lo hace más cómodo de llevar.

Para él, hay varias razones por las que prefiere este tipo de reproductores por sobre el uso de un smartphone y las plataformas de streaming. Una es que “mantiene ese romanticismo de tomarse el tiempo para elegir las canciones y armarse una playlist para distintas ocasiones”. En su caso, esas listas están cargadas hacia el rock alternativo de bandas como Placebo, Franz Ferdinand y Arcade Fire, a lo que se suma uno que otro podcast.

Su reproductor le permite sintonizar radios FM, algo que según él “la mayoría de los iPhones” no ofrece. “Si me quiero informar y escuchar noticias de manera más inmediata que conectarme a Internet, sintonizo alguna emisora”.

Para Francisco la calidad del audio que se obtiene también es determinante. “Uno que tiene la oreja más mañosa tiende a preferir estos equipos más antiguos, que tienen un gusto por mantener el buen audio. Y Sony es una de las marcas que ha trabajado bastante bien eso”. Si bien comenzó ripeando mp3 –—que resultaban en archivos de baja calidad de audio debido a su compresión—, fue evolucionando a formatos de alta resolución como el FLAC o ALAC.

La resistencia del dispositivo al paso del tiempo es un detalle que comparten el reproductor de Francisco y los iPods de Sebastián Rodríguez. El post productor de radio Horizonte tiene su dispositivo hace más de doce años y aún funciona sin problema alguno. Además, la batería “dura mucho más que la del celular”, dice Francisco. Esto, en parte, porque sólo se utiliza para la reproducción de contenido de audio y no se comparte con otras funciones.

Walkman Sony con USB integrado NWZ-B183F

Este reproductor no es el mismo que posee Francisco Romero, el cual ya no se fabrica más. Sin embargo, posee funciones similares: tiene 4GB de almacenamiento interno, 23 horas de batería en uso continuado, 3 minutos de carga rápida y radio FM integrada.

Otras alternativas de audio portátil

Hay otras dos muy buenas razones para optar por un dispositivo portátil distinto al teléfono inteligente, como cualquier iPod o reproductor de mp3. Una es que no necesitan de conexión a internet para reproducir su contenido, algo particularmente favorable para quienes no cuentan con un plan de datos en el celular.

Pero quizá la razón más importante hoy, en tiempos de tanta dispersión y distracción, es que solo funcionan para una sola cosa: reproducir audio. No existen interrupciones no tentaciones como el Whatsapp, las redes sociales o las llamadas entrantes que alteren la escucha. Un punto que cualquier melómano agradece con particular fervor.

Pero, ¿qué otras alternativas hay, si no es el iPod o el reproductor Sony que usa Francisco?

“Lo que más puedo recomendar es cualquiera de la marca Fiio. Si bien se venden principalmente por AliExpress, con los años se han consolidado como ‘el secreto mejor guardado’ entre la gente que prefiere escuchar música en este tipo de formato (no streaming ni análogo)’”, dice el periodista de tecnología Martín Calderón. “El precio no es barato, va desde los 250 mil pesos, pero como son de alta fidelidad, le sacas todo el jugo a tu música”, añade.

Reproductor FiiO M7 High-Res Audio Lossless

Rodrigo Rosas, de la tienda especializada de equipos de audio de alta fidelidad Allegro Hi-Fi, comenta que a nivel de reproductores portátiles, la evolución natural de los iPod son los Digital Audio Players (DAP), que representaron un salto en cuanto a la calidad de audio y la capacidad de almacenaje. Es el caso de los mencionados FiiO, también de los Astell & Kern. Estos últimos, explica Rosas, “tienen mayor capacidad de memoria, manejan archivos de alta resolución, como el DSD (Direct Stream Digital), lo que de paso permite la reproducción de audio por streaming desde servicios como Tidal”.

A&norma SR25 MKII

Este reproductor de la Astell & Kern, permite reproducción de audio de alta calidad, siendo compatible con códecs como Qualcomm, aptX HD y LDAC. Ofrece 20 horas de carga en reproducción continua. Y tiene conectividad Bluetooth bidireccional, lo que le permite recibir y transmitir datos.

Francisco, a su vez, recomienda cualquier reproductor de la marca surcoreana Cowon, especializada en la fabricación de dispositivos multimedia portátiles. Si bien estos no se encuentran a la venta en Chile —a menos que sean de segunda mano—, puedes encontrarlos en eBay.

Como sea, pueden ser un salvavidas cuando no se cuenta con el smartphone para refugiarse en la música. Francisco dice que es como “la radio a pilas cuando se corta la luz”. Y recomienda hacerse de uno si es que no se puede rescatar alguno antiguo, olvidado en algún rincón del clóset, para tenerlo de “back up” en el bolso. “Si se quedan sin batería en el celular, pueden seguir escuchando desde ese dispositivo”.

Qué hacer con tu viejo iPod y su contenido

Si aún estás llorando por la decisión de Apple de discontinuar el iPod Touch, o temes perder todos esos archivos recolectados por años en tu iPod Classic —toda una vida musical, como es el caso de Sebastián Rodríguez—, te dejamos algunas recomendaciones.

Una es respaldar todo ese contenido. Martín Calderón dice que la mejor forma de rescatar la música de tu iPod es usar un software distinto a iTunes. “Los iPod no están diseñados para que la música pase de ellos hacia el Mac o el PC. La idea de Apple era que ‘sincronizaras’ tu biblioteca con la del dispositivo. Entonces, para rescatarla se necesitan muchos pasos y muy engorrosos. Por eso mismo, terceros han creado softwares no oficiales que ayudan en esa tarea. Yo ocupé iMazing 2 y me funcionó muy bien”.

Y si tu computador no tiene suficiente espacio para respaldar esas diez mil canciones que tienes en el iPod, puedes hacerlo en un disco duro externo. “La marca Kingston tiene modelos accesibles de muy buena calidad”, dice. Sino, acá puedes revisar un listado con los mejores del mercado.

Disco sólido portátil Kingston XS2000 1TB

Sebastián Rodríguez ocupa NAS, un dispositivo de almacenamiento que se mantiene online por medio de wifi. “Eso crea una nube en casa”. Ésta la complementa con Plex, una aplicación que soporta todo tipo de formato audio y video y que le permite acceder a esos archivos desde cualquier dispositivo que se encuentre conectado a la red.

NAS Western Digital My Cloud Ex2 Ultra 8TB

Por otro lado, si ninguna alternativa te convence más que extender la mayor cantidad de años la vida de tu iPod, Francisco Romero dice que en YouTube puedes pillar “un montón” de tutoriales en los que enseñan a cambiar su batería por una nueva.

Quién sabe si lo haces sobrevivir hasta que la nostalgia por el iPod pegue tan fuerte como la del vinilo, el cassette o el CD, y los haga revivir en un par de lustros. Por ahora, un pequeño consuelo proveído por el sitio especializado en tecnología Mashable: si tienes un Nano (7a generación), Shuffle (4a generación), o Touch (4a o 5a generación), ya puedes presumir de tener en tus manos un modelo vintage.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 20 de mayo de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.