¡Imposible vivir sin jeans! Renueva tus pantalones inspirándote en la moda 2023

La moda evoluciona constantemente y los jeans no se quedan atrás. Siempre están en el top de las prendas más vendidas en todo el mundo. También llamados pantalones de mezclilla, estos son los favoritos por su comodidad, enorme versatilidad y lo bien que combinan con todo. Tanto para quedarse en casa como para salir, de día o de noche, no puede faltarnos el jeans. Es increíble la facilidad para encontrar uno ideal, ya que los hay de todas las tallas, modelos, tonalidades y diseños. ¡En Tricot todos los jeans de mujer están a tan solo 9.990!

Este 2023, los jeans sueltos están especialmente de moda. En su variedad, los hay de tiro alto, medio y bajo, rectos o acampanados, con o sin agujeros y con distintos detalles o estampados que los hace únicos. Te mostramos aquí, algunos de los modelos más típicos.

Cargo jeans

Los cargo jeans son una combinación de los jeans tradicionales con los pantalones cargo. Los pantalones cargo se caracterizan por tener múltiples bolsillos, los que suelen ser más grandes que los bolsillos estándar. Estos son incorporados al jeans tradicional dándole un aspecto más funcional, ya que es útil para guardar cosas. Son ideales para transmitir un estilo cómodo y casual, además de ser de uso muy popular.

Wide jeans

Estos jeans de corte ancho están inspirados en la moda de los años 90. Al ser holgados desde la cadera al dobladillo, tienen mucha movilidad, son cómodos y de estilo relajado. Su tiro alto permite que las piernas luzcan largas, y va perfecto con tops cortos para estilizar la figura. Sin embargo, con una blusa dentro del pantalón también queda genial. Últimamente, un outfit completamente ancho está súper de moda. Al fin y al cabo, el jeans queda con todo.

Culotte jeans

Otra combinación surge de los jeans clásicos con los pantalones culotte. El culotte es un pantalón ancho y corto. Suele llegar hasta la mitad de la pantorrilla o un poco más abajo. El talón al descubierto permite jugar con los accesorios y zapatos. Para situaciones más formales, estos jeans con unos tacones, una blusa y accesorios, completan un atuendo bastante sofisticado. Vienen en diversos colores, son adaptables a toda situación y cualquier estación del año.

Straight jeans

Los straight jeans o jeans rectos son unos de los más comunes. Son atemporales, es decir, no pasan de moda. Son vendidos desde hace varios años y no hay quién los detenga. En definitiva, son los más combinables en la categoría de jeans sueltos, porque mantienen la estructura del cuerpo, lo que crea una línea recta. No son ni muy ajustados ni muy anchos, son sumamente cómodos y de libre movimiento. Los hay de tiro alto y a la cadera, siendo ambos son populares. Un pantalón infaltable.

Otros

Si bien los jeans sueltos como los mencionados y más, son la preferencia del último tiempo, existen jeans de todo tipo de ajuste. Están los skinny jeans, que serían los más ajustados, como también los flear jeans o los bootcut, que son más ajustados arriba y más holgados abajo. En definitiva, para satisfacer todos los gustos, la variedad es inmensa. Finalmente, todas tienen su propio estilo, pero nunca puede faltar el jeans en el armario. ¡No te pierdas los precios de Tricot y renuévate!