La mejor forma para abrigarte con estilo este invierno

Ya es una realidad que el frío ha llegado y, con esto, la necesidad de adaptar nuestro armario a las bajas temperaturas. Abrigarse bien es un requisito básico para pasar estos días, pero también es bien sabido que buscar una buena combinación de ropa ocupa una gran cantidad de tiempo y es necesario tener en cuenta la variedad de opciones que existen en el mercado.

Si hay un imprescindible en la construcción de cualquier guardarropa durante el invierno son las chaquetas, una infaltable que puede adaptarse a las situaciones más diversas. Pensando en esto, Tricot ha lanzado una campaña con alternativas a tan solo $14.990 donde se pueden encontrar una amplia variedad de estilos.

Sin embargo, para hacer la mejor elección es necesario tener en cuenta no solo el diseño, sino también los materiales de confección, el largo de la chaqueta y el evento para el que te prepares, una tarea para nada sencilla. Una chaqueta bien escogida puede resaltar la personalidad y hacer que te luzcas en los eventos, razón por la que confeccionas una guía para que puedas conocer los modelos disponibles antes de sumarlos a tu armario.

Chaqueta denim

Las chaquetas denim, atemporales y versátiles, son un básico en cualquier guardarropa por su capacidad para combinar con casi cualquier prenda. Su resistente tejido de mezclilla ofrece durabilidad y un estilo informal que puede adaptarse tanto a ocasiones casuales como a eventos más formales, dependiendo de cómo se combinen.

Una muestra de su vigencia fue la ultima temporada de pasarela donde marcas como Y/Proyecto, Disel y Yeohlee enviaron a la pasarela distintos modelos denim mostrando la versatilidad que posee esta prenda.

Chaqueta leñadora

Las chaquetas tipo leñador ofrecen un estilo rústico y robusto, perfecto para climas fríos, con su tejido grueso que proporciona mayor calor y resistencia. Son ideales para crear looks pensando en actividades al aire libre gracias a su esencia rústica.

Las firmas como Agnona han apostado por este estilo sobre la pasarela y si bien lo pusieron en marcha durante la temporada de otoño todo indica que la demanda por estas prendas seguirá al alza este invierno.

Chaqueta larga

Las chaquetas largas son una elección elegante y atemporal que añade un toque de sofisticación a cualquier conjunto. Su longitud proporciona una cobertura adicional y una silueta estilizada, ideal para ocasiones formales o para crear un look refinado en el día a día. Además, su versatilidad permite combinarlas con una amplia variedad de prendas, desde vestidos hasta pantalones ajustados, brindando un aura clásica y elegante.

El crop como alternativa

Las chaquetas crop son una tendencia que se ha popularizado, se caracteriza por su longitud corta, que termina justo arriba de la cintura. Su forma audaz y juvenil las hace ideales para añadir un toque de frescura y sofisticación a cualquier atuendo. Además, al destacar la cintura, crean una silueta favorecedora y versátil, perfecta para destacar tu estilo único.

Teniendo estos elementos en cuenta será más sencillo encontrar una chaqueta a la medida perfecta. Ya sea para defenderse del frío o para armar los mejores looks esta temporada, Tricot ofrece los mejores looks para que el invierno ya no sea un problema al momento de mirar el guardarropa antes de salir de casa.