Aumento del impuesto a las personas: expertos difieren sobre la fórmula que debiera usar Marcel en la reforma tributaria

La reforma tributaria es, posiblemente, la política pública del gobierno de Gabriel Boric que más atención genera entre los empresarios, expertos y la opinión pública. Por ello, cualquier señal que envié el Ejecutivo es analizada por los especialistas.

Este jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó nuevas pistas al respecto: primero, aclaró que se incluirá el aumento de los impuestos que se generaron en la discusión del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es del orden de 0,66% del PIB y que estuvo centrada, principalmente, en reducir las exenciones tributarias. Por ello, si bien la meta original era recaudar 5 puntos del PIB, ahora estará más cerca de 4 puntos del PIB. Y lo segundo, es que enfatizó que será una reforma más enfocada en los impuestos a las personas.

Ante estos dos mensajes, los expertos valoraron que se comiencen a despejar algunas dudas y el sentido de realidad económica que está poniendo Marcel, al clarificar que lo recaudado para el financiamiento de la PGU se sumará a esta reforma.

Para lograr esos 0,66% del PIB, el anterior gobierno echó mano a algunas exenciones impositivas, ante lo que los tributaristas afirman que ese “extra” se debiera contabilizar en lo que se pretende recaudar en el llamado impuesto a la riqueza. De acuerdo al programa de gobierno, las proyecciones para este gravamen apuntan a obtener 1,3% del PIB, lo que es considerado como optimista por los expertos. Por ello, afirman que ahora con este 0,66% del PIB se puede pensar en recalcular estas estimaciones y reducirlas al menos a la mitad.

Juan Pablo Cabello, socio en Cabello & Cía, sostiene que si bien “dependerá de la estructura que se esté definiendo, es de alta probabilidad que la proyección de ciertas modificaciones no cumpla con las expectativas. Por ejemplo, un impuesto al patrimonio no es eficiente, y es probable que no se llegue a lo proyectado”.

Claudio Bustos, socio fundador de Bustos Tax & Legal, acota que “el impuesto a la riqueza tiene un impacto tremendo, porque produce mucha incertidumbre y una gran fuga de capitales, que de hecho ya se ha producido. Y por ello, estos mayores recursos que ya se tiene deberían descontarse a la recaudación de los impuestos a la riqueza”.

Por su parte, Hugo Hurtado, socio Tax & Legal de Delloite, complementa el análisis y afirma que “ciertamente se ve una sobreestimación de la recaudación a nivel de medidas antielusión y a nivel de medidas de impuesto al patrimonio. A nuestro juicio y en la experiencia comparada, esas dos estimaciones están demasiado altas. 1,6% en el caso de la elusión y evasión, y 1,2% en patrimonio. Ahí creemos que debería revisarse a la baja y llevarse a una realidad cierta”.

En tanto, Andrés Martínez, socio líder Consultoría Tributaria KPMG, cree que “se trata de una señal positiva por parte del ministro de Hacienda, ya que le quita algo de presión a la meta de recaudación propuesta, y reconoce los esfuerzos realizados a partir de la última reforma tributaria, cuyo objetivo era financiar la PGU”.

Las alternativas sobre la mesa

Sobre el segundo punto que abordó el expresidente del Banco Central, los especialistas no entregan una visión única. Unos se inclinan por subir los tramos medios altos del impuesto global complementario, que va desde 0,04% a 40%, mientras que otros ven como probable que se abra la discusión para ampliar la base tributaria.

Cabello menciona que “un aumento razonable consiste en acortar los tramos, a efectos de llegar a las tasas más altas”. Si bien plantea que otra modificación sería rebajar el tramo exento, reconoce que “es políticamente complejo”. Y suma como opción “un alza en las contribuciones para aquellos que superen altos patrimonios inmobiliarios”.

Hurtado puntualiza que “hay más lugar para que los tramos medios y altos aumenten. Hoy en día solo se contempla que los tramos altos aumenten, pero nosotros también creemos que hay espacio para que en las personas que ganan de un millón y medio de pesos hacia arriba aumenten también, pero no en forma tan considerable como en aquellos que ganan más”.

Sebastián Guerrero, socio de Guerrero Garcés, subraya que la fórmula para subir el impuesto a las personas “no es sencilla”. En ese sentido, añade que, “por una parte, hay cierto consenso que debe aumentarse el número de personas que paguen impuesto a la renta mediante la disminución del primer tramo, pero es políticamente impopular. Por su parte, subir la tasa en los tramos más altos tiene complejidades anexas. Subir las tasas en tramos intermedios es una alternativa que tampoco es fácil”. Por todo ello, para el especialista se tiene que “discutir seriamente la disminución del primer tramo (exento), para así incluir a más personas que paguen impuestos”.

12 Abril 2016 Fachada de las Oficinas del Servicio de Impuestos Internos de calle Suecia. Foto Andres Perez.

Bustos complementa la idea al señalar que “la única posibilidad para el gobierno es intervenir los tramos de dicho impuesto, aumentando la base tributable hacia los sectores de ingresos medios y bajos”. Esto, porque a su juicio, “no veo espacio para aumentar la tasa del impuesto a las personas de más altos ingresos, las cuales ya tributan una tasa del 40%, la cual es más que suficiente para un país en vías de desarrollo como el nuestro”.

Josefina Vivar, abogada asociada de Recabarren & Asociados, comenta que “no es una buena fórmula aumentar los tramos del Impuesto Global Complementario, ya que afecta a una población que no es el objetivo y se generarían incentivos perversos para aumentar la evasión y elusión que tanto se busca combatir”. En este sentido, indica que “en el caso de aumentar los impuestos a las personas, exploraría la posibilidad de descontar como gastos la educación, vivienda y ciertos ítems en que incurren las personas, para hacer más justa su carga impositiva”.

Soledad Diharasarri, de Palma Abogados, apunta que “este gobierno buscará establecer nuevos tramos al Global Complementario, reduciendo los tramos exentos, es decir, se aumentará el número de personas que en razón de sus ingresos deberán tributar, bajando el límite de ingreso a partir del cual se deba pagar impuestos”.