Marcel dice que reforma tributaria estará más cerca de recaudar 4% del PIB y califica de “poco plausibles” proyecciones de crecimiento que dejó gobierno de Piñera

Es su primera semana al mando del Ministerio de Hacienda. Y ya ha entregado algunas pistas de cómo está siendo su aterrizaje en Teatinos 120. Mario Marcel esta vez anticipó que habrá una corrección a la baja en las proyecciones de crecimiento y demanda para 2022, y entregó nuevas señales de lo que será la reforma tributaria.

En primer lugar, en un live con Diario Financiero, criticó las proyecciones de crecimiento que les dejó la administración saliente, quienes proyectaron una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,5% y una demanda interna de 2%. “Con poco plausibles”, dijo de entrada. En esa línea, argumentó que “las cifras que dejó el gobierno anterior no son consistente con el ajuste que tiene que tener el país. No solamente tenían una cifra de crecimiento superior a las estimaciones de distintos actores, sino que una expansión de demanda del orden de 2%, que no es consistente con lo que necesita la economía para controlar la inflación”.

No obstante, evitó realizar alguna proyección puntual, puesto que estas se publicarán en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, las que se conocerán a fines de abril.

En el plano fiscal, el secretario de Estado comentó, sin entrar en detalles, que las estimaciones de holguras fiscales que ellos presentarán serán menores a los US$30 mil millones que previó el gobierno de Piñera. “Es una proyección que profundiza este problema sobre los supuestos de demanda y actividad”, precisó.

28 de enero 2022/ SANTIAGO Foto:JUAN FARIAS / AGENCIAUNO

Reforma impositiva

En cuanto a la reforma tributaria, Marcel enfatizó que se trabaja para ingresar el proyecto durante el primer semestre, y lo que se buscará durante estos meses es lograr un pacto tributario que perdure en el tiempo. “En Chile en últimos gobiernos hemos tenido muchas reformas, entonces esa inestabilidad tributaria no le hace muy bien al país”.

Para lograr este “pacto tributario”, Marcel dijo que se impulsará un diálogo social, el cual se concentrará en abril. La idea, según planteó, es abrir la discusión a nivel de territorio, pero también con expertos, empresas y trabajadores. “Una cosa que nos hace falta en Chile es discutir y ponernos de acuerdo de cómo queremos que sea nuestro sistema tributario en el futuro”.

Si bien el objetivo de la reforma es aumentar en 5 puntos del PIB la carga tributaria, el secretario de Estado puntualizó que se incluirá lo que ya se aumentaron los impuestos en la discusión del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es del orden de 0,66% del PIB. Según explicó Marcel, esto se debe a que en el programa de gobierno de Gabriel Boric está avanzar en la reducción de las exenciones tributarias y en la disminución de la evasión y la elusión, lo que se hizo en esta discusión. Por ello, ahora el margen de aumento estará “más cerca a los 4 puntos del PIB para la reforma que se impulsará”, precisó.

Mencionó además que esta reforma tendrá un especial énfasis en los impuestos a las personas, a diferencia de lo que ocurrió en 2014. “Esta es una definición bien importante. Si nos comparamos con países de la Ocde, nuestra recaudación de impuestos indirectos es similar a esos países, de las empresas también, pero donde tenemos una brecha grande es en el impuesto a las personas. Es la cuarta parte del promedio que tienen los países de la Ocde”, detalló.

Combustibles

El titular de Teatinos 120 abordó también la problemática de los precios de los combustibles. “Es una variable muy sensible para la población. El precio de los combustibles no es sólo costo para el auto, sino que incide en el costo de transporte en general e indirectamente en el costo de varios productos”, comentó.

En este escenario el secretario de Estado dijo que se iban a implementar los recursos que sean necesarios para que el Mepco siga funcionando, y apuntó que “la próxima semana tendremos las cifras precisas, porque es un mecanismo de estabilización que es necesario”.

Quinto retiro de los fondos de pensiones

Sobre la nueva arremetida de los diputados para impulsar un quinto retiro de los fondos de pensiones, el titular de las finanzas públicas afirmó que lo primero que se debe analizar es si “si es bueno o no para las personas que se les quiere ayudar. Se habla de los retiros como una ayuda, pero es una ayuda con los recursos de las mismas personas, no es ayuda del Estado, de las AFP, y tiene como costo tener una menor pensión a futuro”.

Enfatizó que todas las advertencias que se dijeron en la discusión de los retiros se fueron cumpliendo. “Se materializó la mayor inflación, el aumento de las tasas largas, los créditos hipotecarios con mayores tasas y menos plazo. Se materializó la propia caída de los fondos de pensiones. Entonces lo que muchos calificaron como campaña del terror, todo se ha ido materializando, esta todo a la vista. Más que juzgar o anticipar lo que ocurra estas iniciativas, creo que todos tenemos que evaluar cuál ha sido el impacto de estas decisiones”.

Salario Mínimo

Es uno de los primeros proyectos que debe ingresar al Congreso. Esto porque la vigencia del actual monto de $350 mil vence el 1 de mayo, y por ello, se espera que la nueva iniciativa esté en debate legislativo en abril.

El compromiso del Ejecutivo es llevarlo a $500 mil al término del periodo de gobierno, pero con un salto importante en el primer año de $50 mil. La forma de hacerlo es la se está analizando. “Es un tema que se está trabajando en conjunto con la Ministra del Trabajo. Hay un planteamiento específico de dar un paso importante el primer año de gobierno. La ministra del trabajo ha hablado de “400 mil, es algo que debemos acordar”.

Añadió que se debe buscar algunas fórmulas para entregarle un apoyo a las pymes, pero aseveró que “ese tipo de apoyo no puede ser indefinido, tiene que tener un horizonte temporal”.