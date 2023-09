Continúa la búsqueda de expansión de la fruta de Chile en Asia: exportadores viajan a posicionar productos a China central

La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) visitó al Mercado Mayorista de Xin Hua Nan de la Ciudad de Wuhan, ubicado en China central, buscando posicionar la presencia de frutas chilenas dentro del país asiático de cara al inicio de la nueva temporada de exportaciones 2023-2024.

El presidente de la asociación, Iván Marambio, quien encabezó la delegación nacional en la visita, apuntó que se eligió este mercado puesto que se ha visto en el último tiempo una demanda creciente de frutas de nuestro país.

“En dicho contexto se organizó un encuentro con distribuidores locales y autoridades del mercado con el objeto de evaluar y prospectar las oportunidades y desafíos para las exportaciones de nuestro sector. Wuhan posee más de 19 millones de habitantes, siendo, además, un punto de conexión estratégico con el interior de China y los principales centros de consumo”, detalló Marambio.

Además, el presidente del gremio se reunió con la vicepresidenta de la China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Ren Jian. El organismo, entre otras funciones, promueve el comercio exterior, la inversión bilateral y la cooperación económica. Así, recibe delegaciones comerciales económicas desde el extranjero. Asoex ya había hecho contacto con CCPIT en sus oficinas en Chile.

Al respecto, Marambio dijo que “creemos que podemos coordinar un trabajo conjunto en beneficio de las exportaciones e importaciones de frutas de ambos países, pero también en lo que dice relación al intercambio de visiones y conocimientos”.

Anteriormente, Asoex ya había encabezado una misión comercial en otro país de Asia, en conjunto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). La delegación viajó a principios de agosto a Japón y mantuvieron reuniones con representantes del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca del país.

En ese entonces, el gerente general de Asoex, Miguel Canala-Echeverría señaló que “Asia es un destino cada vez más importante para nuestros envíos. De hecho, esta temporada 2022-2023 se ubica como el principal mercado para nuestros envíos de frutas frescas, quedándose con el 34% de participación en el total de nuestras exportaciones al mundo”.

Para seguir potenciando la presencia de la fruta de chilena en el mercado internacional, Asoex viajará el 1 de octubre a España para participar de FruitAttraction y luego volverá a China para ser parte de los diálogos de Chile Week que se realizará entre el 14 y el 20 octubre.

Temporada de cerezas con embajador chino

Los acercamientos del gremio con China no se han detenido. Este jueves, con la presencia de Embajador de China en Chile, Niu Qingbao y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, el Comité de Cerezas de Asoex lanzó oficialmente la temporada de cerezas 2023-2024, en su tradicional ceremonia del “Florecimiento del Cerezo”.

El acto inaugural se realizó en Agrícola Ponderosa de Requínoa, contando, además, con la presencia del director nacional del SAG, José Guajardo; Antonio Walker, presidente de la SNA; Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, así como también las parlamentarias de la zona, Marcela Riquelme y Natalia Romero. Además del alcalde de Romeral, Carlos Vergara, así como representantes gremiales y sindicales, autoridades nacionales y regionales del ministerio de agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ProChile, y productores y exportadores de cerezas; entre otros.

“Las cerezas chilenas son el producto perfecto y también un ejemplo perfecto de la amistad entre China y Chile. La exportación de cerezas chilenas ha sido posible -en una gran parte- gracias a nuestro tratado de libre comercio, pues los exportadores chilenos envían cerca del 90% de las cerezas a China, lo que ha traído grandes beneficios para productores y exportadores, y por otro lado, también enriquece la perspectiva de las personas, los consumidores, especialmente en la época del Año Nuevo Chino. Es el regalo perfecto para la familia y los amigos, especialmente, por su color rojo oscuro, así como su sabor dulce, es significado de buena suerte en nuestra cultura y simboliza una buena vida para el nuevo año. Es por esto que los consumidores chinos aman la cereza chilena”, destacó el embajador de China.