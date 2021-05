Encuesta revela que la mitad de las personas ve que las pensiones se verán muy o bastante afectadas luego de los retiros de fondos de las AFP

La mitad las personas piensa que luego de los retiros del 10% en las AFP las futuras pensiones de los trabajadores se verán “muy o bastante afectadas”. Eso es lo que revela una encuesta realizada por Cadem por encargo de la Asociación de AFP post tercer retiro. El 49,4% opta por esta alternativa, mientras que un 20% cree que se verán “algo afectadas”, un 28% señala que estarán “poco o nada afectadas”, y 2,4% no sabe o no responde.

Por otro lado, la encuesta realizada entre el 10 y 12 de mayo, muestra que la evaluación de las personas sobre el proceso del retiro del 10% ha mejorado: tras el primer retiro un 56% lo evaluaba bien o muy bien; en el segundo era un 79%, y en el tercero fue 87%. En tanto, quienes lo evaluaron de forma “regular” van bajando: tras el primer retiro fueron el 26%, en el segundo retiro el 17%, y en el tercero fueron el 10%.

También bajan quienes califican como “mal o muy mal” el proceso para retirar el 10%: tras el primero fue el 18%, en el segundo giro fue el 4%, y en el tercer el 3%.

Eso sí, esta pregunta fue realizada a quienes hicieron el proceso del tercer retiro del 10%, donde un 44,9% de los encuestados señaló haber hecho el tercer retiro.

Sobre quién es propietario de los fondos, se mantiene alto quienes piensan que es de las personas: 72,5%. En tanto, un 14,8% piensa que es de las AFP, un 7,9% del Estado, un 2,2% responde “otro”, y un 2,6% no sabe o no responde.

Esta variable ha tenido bastantes fluctuaciones, desde el 56% que en junio de 2020 (previo a los retiros) decía que los fondos son de propiedad de las personas que cotizan en AFP, hasta el máximo de 86% alcanzado en julio de 2020, justo el mes que se aprobó el primer retiro.

Y sobre la estatización de los fondos, un 63,5% está en desacuerdo con entregar los fondos de pensiones y que sean de propiedad del Estado, un 31,7% está de acuerdo, un 1,3% no está de acuerdo ni en desacuerdo, y un 3,5% no sabe o no responde.

Esta tendencia se ha mantenido en línea con lo planteado en marzo, cuando también el 63% dijo estar en desacuerdo con la nacionalización de los fondos, pero ha venido al alza respecto a meses anteriores. Así por ejemplo, en septiembre del año pasado era el 60% y en agosto de 2020 era un 59%.

Por otra parte, el sondeo realizado a nivel nacional -que tiene una muestra de 1.007 casos- arroja que un 82% está de acuerdo con una Pensión Básica Universal (PBU), y un 13,8% está en desacuerdo. Esto, frente a la pregunta: “Otra propuesta planteada para mitigar el daño previsional causado por los retiros del 10% es la existencia de una PBU, la cual establece la entrega de un monto de 6UF mensuales para todos los pensionados del país, con financiamiento del Estado. ¿Cuán de acuerdo estás con la implementación de esta Pensión Básica Universal?”.