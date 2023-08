Errores ortográficos y una firma que no corresponde: la querella de La Polar contra Nicolás Hites por ropa falsificada

hace 57 minutos Tiempo de lectura: 6 minutos

Errores ortográficos y una firma que no corresponde: la querella de La Polar contra Nicolás Hites por ropa falsificada. Foto: Yofui.com

A través de una querella, presentada ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, La Polar detalló la trama de la venta de ropa falsificada de las marcas Under Armour, Adidas y Wrangler. Según la presentación, el abogado de Wrangler en Chile denunció que el documento que entregaron Andrés y Nicolás Hites, representantes de Kiki Imports, contenía errores ortográficos, no poseía el sello corporativo, la dirección era errada y la firma de la directora de la compañía que vendió las prendas no correspondía a la original. La Polar también se querelló contra los representantes de Global Brands.