Funcionario absuelto en el caso IPC demanda al ex ministro de Economía José Ramón Valente y al ex jefe del INE: pide indemnización de $200 millones

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 5 minutos

Felipe López, funcionario del INE.

El ex Jefe del Departamento de Precios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Felipe López, presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra del ex ministro de Economía, José Ramón Valente, y el ex director del INE, Guillermo Patillo. El ingeniero estadístico afirmó en su acción judicial que producto de las imputaciones de las que resultó absuelto, debió incurrir en tratamientos médicos y psicológicos. Los demandados presentaron excepciones dilatorias.