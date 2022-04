Intergas acusa tráfico de influencias en juicio con ex Danone y apunta ex ministro de Justicia Jaime Campos

Una queja disciplinaria interpuso Intergas S.A. en contra de tres miembros activos de la Corte de Apelaciones de Temuco en el marco de una antigua disputa con Danone S.A. hoy DiWatts (filial de Watts).

La acción que debe resolver el pleno de la Corte Suprema es dirigida en contra del ministro Carlos Gutiérrez Zavala, el fiscal judicial Óscar Viñuela Aller y el abogado integrante del tribunal de alzada de la Región de La Araucanía, Francisco Ljubetic Romero.

¿La razón? Según Intergas, empresa que distribuye gas natural en Temuco, Los ángeles y Chillán, la ejecución de “conductas inexplicables y contradictorias cometidas en el ejercicio de sus funciones”. Esto luego que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco diera un vuelco a tres resoluciones anteriores y resolviera acoger la orden de no innovar presentada por DiWatts con la que busca evitar el pago $2.036 millones en una deuda por consumo de gas con dineros embargados en los bancos BCI y de Chile.

Según el escrito -al que tuvo acceso Pulso PM-, en su cuarto intento DiWatts no cambió los argumentos y el único ajuste a su estrategia que finalmente le dio resultado fue conferir poder a los abogados Jaime Campos -ex ministro de Justicia del segundo gobierno de Michelle Bachelet-; Francisco Zúñiga Urbina y Luis Mencarini.

“El señor Jaime Campos Quiroga en su calidad de Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Estado de Chile intervino en el nombramiento de don Carlos Iván Gutiérrez Zavala en el cargo de Ministro de Corte de Apelaciones, ello consta del Decreto 773 de 29 de agosto de 2017. Ocurre, también, que el mismo señor Campos Quiroga en su calidad de Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Estado de Chile intervino en el nombramiento de don Óscar Luis Viñuela Aller en el cargo de Fiscal Judicial, ello mediante Decreto 123 de 10 de febrero de 2017″, denunció Intergas, representada por el abogado Germán Pfeffer.

“Naturalmente, a mi parte le asiste preocupación por un cambio tan radical, en 180 grados, de lo fallado en tres oportunidades por un Tribunal del prestigio y rigor de una Corte de Apelaciones, para que luego, no existiendo reales y verdaderos nuevos hechos, se cambie la decisión: de blanco a negro. Tal conducta no tiene una explicación lógica y menos aún jurídica”, acotó el jurista en el mismo documento.

“Estos hechos y cambios de conducta que provocan efectos y consecuencias en causas judiciales, deben ser investigados por el máximo Tribunal del país y, verificar si hubo o no alguna gestión de influencia directa o indirecta en los miembros de la 3ra Sala de la ICA de Temuco o en alguno otro miembro del Poder Judicial, lo que podría incurrir en la prohibición del artículo 320 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, en relación al artículo 544 N°8 del mismo cuerpo legal”, agregó.

Fue el 30 de diciembre de 2021, cuando luego de más de siete años de litigios, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por DiWatts; luego Intergas solicitó el cumplimiento del fallo dictado el 7 de diciembre de 2017 por el juez Sergio Oliva Fuentealba. Esta sentencia condenó a Danone (Diwatts) a pagar el consumo de gas que le entregó Intergas hasta octubre de 2014 y que no fueron pagados.

Watts declinó efectuar comentarios sobre este artículo.

“No es un juicio que lleve personalmente”

En conversación con Pulso PM, el ex ministro Jaime Capos negó cualquier tipo de presión a los magistrados de la Corte de Apelaciones de Temuco. “Es un caso que lleva mi oficina”, reconoció. Sin embargo, aclaró que el juicio se ha ajustado en todo momento a derecho.

“Este es un tema de la oficina, pero yo no lo estoy llevando. Lo lleva Eduardo Ugarte con Francisco Zúñiga. Yo ejerzo la profesión libremente y los tribunales tienen toda la libertad del mundo para fallar a favor o en contra de lo que uno plantee. Pero, ¿qué influencia voy a poder ejercer yo si hoy no ejerzo ningún cargo público?”, explicó.

La ex autoridad insistió: “No es un juicio que lleve personalmente, aunque aparezca patrocinando la solicitud de orden de no innovar; pero es un asunto de mi estudio. En cuanto al contenido del escrito, insisto: en la escuela de derecho me enseñaron que las controversias judiciales se conocen y ventilan en los tribunales de Justicia y no por los medios de comunicación. No incurriré en esa mala práctica”.

“El embargo prácticamente duplica el monto de la obligación”

Según la presentación de DiWatts que consiguió la orden de no innovar, efectuada por el abogado Eduardo Ugarte el 13 de abril de este año, Intergas ya ha trabado embargo por $2.036 millones para asegurarse el pago de un crédito que “ella misma cuantificó en $1.141 millones, y que, según un informe de expertos, sólo asciende a $624 millones”.

“Es decir, el embargo prácticamente duplica el monto de la obligación cuyo pago estaría –supuestamente– llamado a asegurar y más que triplica el monto calculado por la auditora independiente KPMG”, acotó.

A fin de hacer valer sus argumentos, DiWatts acompañó en el proceso un informe en derecho redactado por los profesores de derecho procesal Cristián y Javier Maturana, quienes fundamentan la posición jurídica sostenida.

Para la defensa de DiWatts el fallo arbitral del 1° Juzgado de Letras de Temuco de 2014 adolece de “serios vicios de nulidad”.