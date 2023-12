Juntos, pero no revueltos: Eduardo Elberg y las hermanas Luksic alcanzan el 51,5% de Grupo Patio

hace instantes Tiempo de lectura: 5 minutos

El proceso de aumento de capital por US$ 63 millones incluyó la emisión de acciones por el equivalente al 15% de la propiedad. Casi la mitad de los accionistas no suscribieron y se diluirán. Pero otros crecerán. Elberg subirá de 22% a 23%, Gabriela Luksic pasará de 5,2% a 6,5% y Paola Luksic y su marido, Óscar Lería, quienes más recursos comprometieron, crecerán de 16,6% a 22%. Sin embargo, Elberg y las Luksic Fontbona no tienen pacto de control.