La propuesta británica a los inversores: Ahora somos aburridos, y eso es bueno

LONDRES- No es un eslogan político que gane muchos votos: Make Britain Boring Again. (Haz Gran Bretaña aburrida de nuevo)

Pero por primera vez en casi una década -después de un drama sin fin desde el Brexit hasta las coloridas payasadas de Boris Johnson- la política en Gran Bretaña está provocando bostezos en lugar de titulares. Y eso son buenas noticias para la sexta mayor economía del mundo.

Un año después de que una crisis política y financiera desplomara la libra y diera paso al quinto primer ministro del país en siete años, las cosas se han calmado bajo el mandato del primer ministro Rishi Sunak, lo que ha permitido que la inversión empresarial crezca y supere por fin los niveles vistos por última vez antes de que Gran Bretaña votara en 2016 a favor de abandonar la Unión Europea. La economía está estancada en un crecimiento muy lento, pero hasta ahora ha evitado las expectativas generalizadas de recesión y se ha mostrado sorprendentemente resistente.

La economía británica recibió buenas noticias el miércoles, cuando la tasa anual de inflación de los precios al consumo cayó al 6,7% en agosto desde el 6,8% de julio, desafiando las expectativas de una pequeña subida y alimentando las esperanzas de que el Banco de Inglaterra pueda estar cerca de poner fin a su serie de subidas de las tasas de interés.

Un símbolo de esta vuelta a la estabilidad es Jeremy Hunt, el Ministro de Hacienda, que esta semana viaja a la costa oeste de Estados Unidos para reunirse con empresas tecnológicas. Su objetivo es presentar a Gran Bretaña tras el Brexit como un país con una regulación favorable a las empresas, el mayor número de empresas emergentes de Europa, acceso a un importante centro financiero en Londres y universidades de primera clase.

“Creo que se trata de ser ágiles y reaccionar a los cambios. Pero hacerlo de forma predecible”, dijo en una entrevista en sus oficinas del número 11 de Downing Street. “Así es como se fomenta la mayor inversión”.

Según los economistas, no hay nada en el programa que acelere el pulso o aborde los problemas a largo plazo del débil crecimiento económico británico y el estancamiento de la productividad. Hunt aseguró que Gran Bretaña no puede permitirse ni enormes recortes fiscales ni la bonanza de subvenciones que Estados Unidos y otros países están llevando a cabo en la carrera por las tecnologías verdes. Y no quiere que el gasto público impulse el crecimiento económico mientras el Banco de Inglaterra intenta contener la inflación, que es una de las más altas de Europa.

Hunt declaró que Gran Bretaña está dispuesta a esperar a que los contribuyentes estadounidenses financien las tecnologías de energías limpias en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación de US$ 369.000 millones del Presidente Biden, porque el dinero acelerará el paso a las emisiones de carbono cero y reducirá los precios de las tecnologías verdes para todos, lo que a la larga impulsará otras economías. Gran Bretaña mantiene desde hace tiempo su política de subvencionar contratos de precio fijo para la electricidad generada por fuentes renovables.

“Creo que la ruta que hemos seguido en el Reino Unido es mejor porque distorsiona menos”, dijo.

Aunque carente de ambición, este tipo de visión poco emocionante es un alivio para inversores y empresas tras años de incertidumbre en la política británica, dijo Kallum Pickering, economista del banco Berenberg. El gasto de capital de las empresas ha vuelto, por ahora, a su tendencia anterior a la crisis financiera de 2008, aunque esto podría ser temporal. “Con suerte, el repunte a la antigua tendencia puede ser una señal de que el potencial de crecimiento del Reino Unido se está recuperando tras seis años de deterioro”, dijo.

El fabricante alemán de automóviles BMW prometió una inversión de 600 millones de libras, equivalentes a US$ 743 millones, para fabricar versiones eléctricas de su Mini, con lo que se disiparon los temores de que cerrara su planta de Oxford. A ello siguió la noticia de una inversión de 4.000 millones de libras por parte de Tata, propietaria de Jaguar Land Rover, en una nueva fábrica de baterías para coches eléctricos en Somerset, al suroeste de Inglaterra.

Múltiples acontecimientos en los últimos años han asustado a los inversores: la preocupación de que el Brexit desencadenara una guerra comercial perjudicial, la inquietud sobre si el socialista Jeremy Corbyn podría haber sido elegido en 2019, la pandemia, el primer ministro de Boris Johnson salpicado de escándalos, y luego la guerra en Ucrania, una crisis energética y una inflación disparada.

“El Reino Unido tuvo un poco de mala suerte después del Brexit en una serie de crisis”, dijo John Springford, director del Centro para la Reforma Europea en Londres. La economía del país ha sufrido un daño permanente por el Brexit, que aumentó las fricciones comerciales con el mayor socio comercial de la nación, y la agitación posterior, pero la renovada inversión empresarial en los últimos trimestres también muestra que a menudo se subestima al Reino Unido, sostuvo.

Esa racha de crisis múltiples culminó hace un año, cuando Hunt fue llamado en medio de una venta frenética de la libra esterlina provocada por el programa de “mini-presupuestos” de la entonces primera ministra Liz Truss de recortes de impuestos sin financiación y aumentos del gasto. El canciller en funciones, Kwasi Kwarteng, fue despedido y sustituido por Hunt, un conservador centrista que votó en contra del Brexit. Hunt subió rápidamente los impuestos y recortó el gasto, dos medidas que suelen garantizar la impopularidad de un ministro de Economía. Pero la libra se estabilizó.

Otras preocupaciones han remitido lentamente. Con Sunak, un exbanquero de inversión de 43 años, Gran Bretaña está arreglando sus diferencias con Europa en lugar de utilizarla como saco de boxeo político. Su gobierno resolvió una larga disputa sobre el estatus comercial de Irlanda del Norte y recientemente se reincorporó al programa de investigación científica del bloque, Horizonte. Corbyn fue expulsado del Partido Laborista de la oposición tras perder las elecciones de 2019 por un amplio margen y fue sustituido por Keir Starmer, que defiende políticas ampliamente centristas. Incluso la amenaza de una escisión escocesa de la Unión, tras un fallido intento de independencia en 2014, ha disminuido, ya que el Partido Nacional Escocés sufre un escándalo sobre su financiamiento.

Sin embargo, a pesar de haber estabilizado la economía, muchos economistas afirman que ni Hunt ni Sunak han ofrecido planes para abordar problemas más profundos, como un sistema sanitario estatal en crisis, unas infraestructuras en mal estado, desde escuelas a carreteras, y una falta de vivienda que hace casi imposible que muchos trabajadores jóvenes puedan ser propietarios. Según las encuestas, es probable que los votantes echen al Partido Conservador del poder el próximo otoño, cuando se espera que las elecciones den paso a los laboristas por primera vez desde 2010.

“El problema al que nos enfrentamos es que rara vez ha habido una necesidad más urgente, posiblemente nunca desde finales de la década de 1970, de abordar los problemas económicos de este país”, señaló en un informe de agosto el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social. “Pero al mismo tiempo pocas veces han estado tan arraigados que sea difícil pensar en soluciones rápidas que mejoren materialmente el nivel de vida”.

A pesar del repunte de la inversión, “la recuperación económica que esperamos sigue siendo bastante débil en comparación con el G-7″, dijo Alpesh Paleja, economista de la Confederación de la Industria Británica, un grupo de presión empresarial.

Las perspectivas de crecimiento a largo plazo del Reino Unido, como las de la mayoría de los países europeos desarrollados, son escasas, ya que el envejecimiento de la población augura una época de mayores costos sanitarios y de pensiones. Para sufragar esos costos hay que subir los ya elevados tipos impositivos, endeudarse en una época de tasas de interés más altas o, de alguna manera, impulsar las ganancias de productividad. Hunt advirtió recientemente de que el crecimiento a largo plazo iba a ser del 1,5% anual, pero que el gasto público iba camino de aumentar un 2% anual. La única manera de solucionar este problema, dijo, era que la economía creciera más deprisa.

Al no poder ofrecer dinero en metálico ni subvenciones, Hunt confía en que Gran Bretaña pueda prometer un entorno normativo más generoso para atraer a los inversores. “Siempre hay un debate sobre lo que podemos hacer para ser aún más atractivos”, dijo Hunt. “Sea cual sea el lado del debate en el que te encuentres en el Brexit, el resultado del Brexit es que tenemos total autonomía regulatoria. Así que podemos cambiar nuestra normativa con relativa facilidad”, añadió.

Sin embargo, hasta ahora ha sido más fácil decirlo que hacerlo. A principios de este año, el Gobierno dio marcha atrás en su promesa de eliminar toda la normativa heredada de la UE y se centrará en un conjunto más reducido de normas, después de que las empresas advirtieran de las perturbaciones para la economía.

En Downing Street, los asesores ya no hablan de la promesa de recortes fiscales masivos o de revisiones reglamentarias radicales, sino que se centran en objetivos más modestos, como la forma en que Gran Bretaña puede convertirse en un centro para las empresas de inteligencia artificial mediante una regulación ágil. Hunt afirmó que el ejemplo de los años ochenta, cuando Gran Bretaña redujo las normas bancarias y se convirtió en un centro financiero mundial, podría ser un buen modelo para convertirse en una potencia de la inteligencia artificial. Con este fin, Hunt se reunirá en Seattle con altos representantes de Microsoft y Amazon para defender el liderazgo británico en este campo.