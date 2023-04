Las visiones opuestas para la acción de Enjoy tras la caída de su fusión con Dreams

Con una caída de 13% se transan a esta hora las acciones de Enjoy, esto luego de que se conociera que la fusión con Dreams no se concretaría.

Ambas compañías informaron ayer mediante hechos esenciales, que “las partes han acordado poner término al merger agreement conforme a sus estipulaciones y no perseverar en la operación”, dijo Dreams a la CMF.

Por su parte, Enjoy señaló al regulador que “a esta fecha no es posible determinar los efectos que lo informado pudiere tener sobre los activos, pasivos o resultados de Enjoy. Enjoy mantendrá a vuestra Comisión debidamente informada de todo desarrollo relevante que se produzca en relación a los hechos que revela”.

Fue en enero de 2022 cuando ambas compañías habían suscrito un acuerdo de fusión (merger agreement). Para materializarse, este estaba sujeto a una serie de condiciones, la última de las cuales debía cumplirse en o antes del 13 de julio de 2023.

Ante el derrumbe de la fusión, la acción cae 13% en la Bolsa de Santiago, pero el desplome venía de antes. En todo el 2023 pierde 17,3%, mientras que en 2022 cayó 46,48%.

La decisión tomada por las partes se produce tras una investigación por colusión que comenzó a inicios de 2022 la Fiscalía Nacional Económica y que escaló en agosto del año pasado, cuando allanó los domicilios de los ejecutivos principales de Enjoy, Dreams y Marina del Sol, la tercera empresa investigada por cartelización. El caso creció hace dos semanas, cuando en una causa laboral, el exCEO de Marina del Sol, despedido en enero, acompañó documentos confidenciales que revelaban que la empresa, el tercer actor del mercado, se había acogido a la delación compensada.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que “el ajuste de esta magnitud comienza a hacer que sea un activo a revisar, puesto que, a pesar de no concretarse la fusión con Dreams, igualmente los resultados operacionales de la compañía deberían ir siendo positivos, toda vez que van quedando atrás los malos resultados, explicados más que por una calidad de gestión, por efecto de los confinamientos para reducir los contagios por la pandemia”.

“Por lo tanto, la compañía debería ir mostrando una evolución positiva en sus resultados, independiente del fracaso en la fusión con Dreams”, sentencia Araya.

Por contrapartida, Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, es categórico en señalar que “yo no estaría ahí”, pues “se desvaneció su catalizador. No veo generación de EBITDA, solo veo ventas de activos para ir neteando la deuda. Adicionalmente, con un desempleo subiendo, no veo que el negocio del ocio proporcione buenas perspectivas”.

Al cierre de 2022, Enjoy obtuvo un resultado negativo que arrojó pérdidas por $ 57.444 millones, aunque estas fueron inferiores a las mermas de $ 76.345 millones de 2021.

En sus análisis razonado la firma explicó que estas cifras se deben “principalmente por la mayor generación de ingresos debido a la apertura total de las operaciones en Chile y Uruguay, que ha permitido recibir mayores flujos de clientes, y particularmente en Punta del Este al poder recibir a los clientes extranjeros, debido al levantamiento del cierre de fronteras que existía en año 2021″.

El EBITDA de la firma alcanzó los $ 18.400 millones, revirtiendo los $ 16.419 millones de pérdida registrados al 31 de diciembre de 2021. En tanto, los Ingresos de actividades ordinarias subieron 156% año a año, hasta $ 306.170 millones.