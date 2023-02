Los inversionistas se interesan por la Premier League con US$ 15.000 millones en potenciales operaciones

La Premier League inglesa sigue atrayendo inversionistas internacionales dispuestos a pagar cifras récords por sus clubes, seducidos por los descomunales ingresos que estos generan cada año en comparación con el resto de ligas europeas.

La última entidad en sumarse a la lista de equipos en venta es el Tottenham londinense, propiedad del grupo de inversión Enic desde 2001. El diario Financial Times develó ayer el interés del fondo estadounidense MSP Sports Capital, presidido y fundado por el empresario de origen iraní Jahm Najafi, y que es accionista minoritario del Alcorcón, que milita en la tercera categoría del fútbol español. Según el citado medio, la oferta valoraría al club, uno de los punteros de la liga inglesa y habitual en la Champions, en US$ 3.000 millones, a lo que habría que añadir otros US$ 750 millones en concepto de deuda. MSP iría de la mano del jeque de Abu Dabi, que ya es dueño desde hace años del Manchester City.

Este mismo fondo también mostró su interés por adquirir el Everton, que tiene en marcha la construcción de un nuevo estadio. Sin embargo, su trayectoria deportiva es más incierta, ocupando puestos de descenso. Además, el Tottenham cuenta con uno de los recintos más modernos de Europa, inaugurado en 2019 y en el que invirtió 1.000 millones de euros.

La Premier League vive un momento de auténtica ebullición en cuanto a interés de inversionistas. El Manchester United abrió un proceso de venta en noviembre. Sus propietarios, la familia Glazer, piden al menos US$ 6.000 millones para cerrar un acuerdo. El fondo soberano catarí, dueño ya del PSG, aparece entre los interesados.

El Liverpool también se ha abierto a nuevos inversores. Su propietario, Femway Group, no descarta compartir el accionariado, siempre bajo una valoración de unos US$ 5.000 millones. Junto al interés por el Tottenham, las potenciales operaciones alcanzan los US$ 15.000 millones, a los que hay que añadir los US$ 4.800 millones en los que se cerró la venta del Chelsea al estadounidense Todd Boehdly, aunque buena parte correspondió a deuda. La compra del Newcastle a finales de 2021, liderada por Arabia Saudí por unos US$ 400 millones, parece hoy una auténtica ganga.

Enormes plusvalías

Los inversores miran a la Premier atraídos por su enorme capacidad para facturar. Sus clubes ingresarán este año cerca de 7.000 millones de euros, según estimaciones de Deloitte, lo mismo que LaLiga y la Bundesliga juntas.

De esa cantidad, el 58%, unos 4.000 millones, corresponden a los derechos audiovisuales, y su sistema de reparto concede a cada equipo una importante parte del pastel. En la pasada temporada el que menos ingresó fue el colista, el Norwich, con 100 millones de libras, unos 110 millones de euros. En España solo tres clubes ingresan más por este concepto: FC Barcelona, Real Madrid y Atlético.

Esos mayores ingresos se están traduciendo en unos mayores gastos. Esta temporada, los clubes ingleses han superado los 3.000 millones de euros en fichajes, el doble que el anterior récord. Desde LaLiga, la patronal española, se insiste en que la liga inglesa es una competición a pérdidas, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de los equipos.

Pero, aunque esta espiral no se traduzca en mayores beneficios para los equipos, sí los genera para sus propietarios. Los Glazer compraron el Manchester United por US$ 790 millones en 2005, y ahora aspiran a obtener ocho veces más. Femway se hizo con el Liverpool por unos US$ 350 millones, cifra ridícula en comparación con su valoración actual. Enic adquirió la mayoría accionarial del Tottenham en el año 2001. Entonces, el club estaba valorado en US$ 60 millones.

Unas valoraciones que también pueden echar atrás a los inversores más disciplinados. Stephen Pagliuca, socio de Bain Capital, reconoció a Bloomberg en enero el interés del fondo por adquirir algún equipo inglés. “Queremos invertir en un gran club, pero queremos ser disciplinados para poder mantener la inversión en el futuro”. Sin embargo, este expresó su principal temor: “Los precios en algunos casos se están volviendo tan elevados que pueden hacer decaer el interés”.