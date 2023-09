Manfred Paulmann venderá a Cencosud la marca Breti y traspasará sus 15 locales y sus empleados

Sin alertar de ningún problema y bajo ninguna condición, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación entre Manfred Paulmann y Cencosud, el holding de su propia familia y donde él también participa como accionista y director. En concreto, la fusión consiste en que Administradora de Retail y Servicios (ARS) -propiedad de Manfred Paulmann- le cede a la firma fundada por su padre los contratos de arrendamiento de un portafolio de 15 tiendas de conveniencia operadas bajo la marca “Breti”.

“Apruébese, de manera pura y simple, la operación de concentración consistente en la adquisición de activos relativos a la cadena de tiendas de conveniencia ‘Breti’ de titularidad de Administradora de Retail y Servicios S.A. por parte de Cencosud S.A”, dijo la FNE, que el 6 de julio inició una investigación por el acuerdo en línea con lo establecido por la ley (DL 211).

La FNE en dos documentos, la resolución de aprobación y el informe que sustenta la decisión, también detalló que la operación considera la venta de la marca Breti a a Cencosud junto con “otros activos relevantes para competir, incluyendo la mercadería de dichas tiendas, según sea el caso”. Además, el personal contratado pasará a ser empleado del holding de retail.

De esta forma, Cencosud asumirá, dice la FNE, los contratos de arrendamiento a largo plazo que ARS tiene en calidad de arrendataria con terceros e identifica los locales de Breti de San Sebastián, Parque Arauco, Huinganal, Casa Costanera, Navidad, Manquehue Norte, Riesco, Colón, El Tranque, Luis Thayer Ojeda, Las Brujas, Sucre, La Plaza, Carmelitas y un local próximo a inaugurarse. Esas tiendas se ubican en las comunas de Santiago, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea, Vitacura y La Reina.

La FNE fundamentó por qué no vio problemas en que se tratara de una operación donde Manfred Paulmann participa en las dos sociedades involucradas en la operación: “Las partes (Cencosud y ARS) son agentes económicos que, previo al perfeccionamiento de la operación, pertenecen a grupos empresariales diversos y que son, por tanto, competitivamente independientes entre sí, y la operación implica un cese de la independencia entre ambos agentes económicos y por tanto un cambio en la estructura del mercado bajo análisis”.

Manfred Paulmann

La FNE consideró que la operación no generaba problemas para el mercado de las tiendas de conveniencia en base a que, en las zonas que va a cubrir Cencosud por medio de Breti y también su oferta similar de Spid, participan uno o más actores distintos “entre mayor o menor medida”.

Desde la FNE también sustentaron su decisión en base a la explicación de que no ven que se generan problemas al realizar la evaluación de competitividad en base a términos geográficos. La fiscalía explicó que, en este mercado, se estima que una tienda de conveniencia cubre una demanda de personas que puedan acceder a un local de este formato entre tres a cinco minutos, lo que corresponde a un área de influencia de 300 metros. Un escenario que tampoco generó problemas para la FNE a la hora de evaluar la distancia entre los locales de Spid con Breti, en un rango de 600 metros, y también al estimar que, en las zonas en que las firmas participan, “(en mayor o menor medida) participan uno o más actores (de la competencia)”. En particular, la FNE detalla que en esas áreas hay locales de Oxxo-OK Market, XS Market, Get It, Pronto, Upa! y Upita!.

Otros de los datos del mercado que entregó la FNE es que las tiendas de conveniencia suelen tener un ticket promedio de compra que varía entre los $1.900 y los $12.300.