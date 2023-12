Marcel matiza dichos de super de Salud y afirma que isapres necesitan recuperar el equilibrio: “El problema del fallo GES es que no se resuelve con puro capital”

Varias declaraciones de autoridades hubo este domingo respecto a la crisis que atraviesan las isapres, motivo por el cual la industria ha urgido por encontrar una solución de manera urgente, durante el mes de diciembre, porque de lo contrario, han dicho que algunas isapres podrían incumplir los indicadores legales en tres meses desde que enero se produzca la baja de ingresos de un 12% producto de la rebaja de los precios GES que tendrán que hacer desde este mes.

Sin ir más lejos, el domingo el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, comentó que no ve probable que los controladores puedan hacer aumentos de capital si no hay medidas urgentes que mitiguen los efectos del fallo GES: “El hecho de que tengas una industria completa a pérdida y para siempre, hace imposible que los dueños de estas compañías puedan intentar cubrir esas pérdidas permanentemente. Así que lo que ocurriría seguramente es que se van a generar rápidamente incumplimientos de indicadores”, dijo.

El superintendente de Salud, Víctor Torres, comentó este domingo en TVN que “la primera etapa no es quiebra (...) Lo primero es ver si siguen cumpliendo o no los indicadores, si alguna no cumpliera los indicadores, no implica una quiebra ni una caída inmediata. Entra en un plan de ajuste y contingencia, que tiene una duración de algunos meses, donde pueden salir de ese incumplimiento, o eventualmente pasar a una siguiente etapa de intervención. No es que sea inmediato”.

En segundo lugar, habló sobre eventuales aumentos de capital, “porque por una parte, el gobierno lo que está haciendo a través del proyecto de ley, indicaciones, y otras medidas que se están estudiando, es ver cómo se facilita un escenario para dar cumplimiento y evitar un impacto sobre las personas. Pero claramente las isapres también, y los dueños, deberían también evaluar, dentro de las múltiples posibilidades, eventualmente un aumento de capital, que eso podría requerir obviamente algunas condiciones distintas de continuidad de la industria”.

Agregó que “la responsabilidad de pagar la deuda producida por un fallo de la Corte, no es del gobierno, es de la industria, y obviamente, una de las alternativas, es aumentar capital, y puede o no ocurrir. Aún así, el gobierno lo que ha hecho es presentar un proyecto de ley para facilitar esas condiciones y eventualmente mejorarlas, y que no tenga que haber tanto aumento de capital, o el impacto pueda ser menor. Ahí hay una decisión que hay que evaluar también, porque esto no se ha discutido, esto lo planteo porque es como un tema tabú, nadie habla del aumento de capital”.

Consultado Torres respecto de si creía que esa es una posible salida, respondió que “es una de tantas salidas que podría haber, nosotros estamos concentrados no en esa salida, porque esa depende de los privados, nosotros estamos concentrados en que, ante la situación actual, hay que mejorar las condiciones para asegurar las coberturas de las personas”.

Pero durante la noche de este domingo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró en CNN que el problema de las isapres no es de capital, sino de flujo. “Por supuesto que hay problemas serios (en el sistema de isapres), y donde se han combinado estos dos fallos de la Corte Suprema, primero el fallo sobre las tablas de factores, y luego el fallo sobre GES”, partió diciendo.

Luego sostuvo que “lo importante es lo que pasa con las personas, con los 3 millones de personas que están en el sistema privado de salud. Y para darle tranquilidad a esas personas, lo que tiene que ocurrir con el sistema, es que tiene que recuperar un equilibrio de ingresos y gastos, el problema del fallo GES es que no se resuelve con puro capital. Para eso, uno tiene que tener, en primer lugar, mayores ingresos, para eso se ha planteado el ajuste de este índice de ajuste de precios, ICSA; se ha planteado que en los planes de normalización las isapres puedan ajustar los precios base; y por el lado de los gastos, que haya un plan de normalización, que también afecta el lado de los gastos, especialmente en lo que pesa más por ese lado, que es el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), las licencias”.

Consultado Marcel respecto de si esa solución no sería un perdonazo, el titular de Hacienda respondió que “ahí no hay nada de perdonazo (...) el sistema tiene que equilibrarse de alguna manera”.

Sobre su mirada del sistema, Marcel explicó que “lo que estos fallos de la Corte Suprema han mostrado, es que este es un sistema que en buena medida se sostenía sobre la base de un grado extremo de diferenciación de planes, y que por esa vía, ese componente de seguros, porque hablamos de seguros, pero cuando uno tiene mucha diferenciación de planes, el seguro funciona más o menos nomás, porque el que podría contribuir más, le voy a cobrar menos, y el que tiene mayores necesidades, le voy a cobrar más”.

Por eso mencionó que “una vez que estos fallos, lo que van haciendo es establecer mayores condiciones de homogeneidad en el sistema, se ve que requiere hacer cambios importante en su interior, y este tema de ingresos y gastos tiene que ver con eso, cuando uno tenía un grado muy alto de diferenciación de planes, claro, el sistema se podía financiar con los flujos de ingresos y gastos que tenía. Cuando empieza a homogeneizarse, entonces, ese equilibrio se va rompiendo”.