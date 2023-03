Más de 2 mil personas se han pensionado por enfermedad terminal desde que se puso en marcha la ley

Como no es posible saber cuánto tiempo van a vivir las personas, en el país las pensiones se calculan en base a tablas de mortalidad, las que buscan proyectar cuántos afiliados estarán vivos a distintas edades. Y pese a que en el caso de quienes tienen una enfermedad terminal no tiene sentido usar ese cálculo, el sistema chileno no permitía hacer excepciones.

Por eso fue que a inicios de 2021 se aprobó una ley en el Congreso que busca que las personas que sufran una enfermedad terminal puedan tener un cálculo distinto para su pensión, acorde con su menor expectativa de vida.

Según un informe realizado por la Asociación de APF, un total de 2.415 personas se han pensionado por enfermedad terminal entre abril 2021, mes en que se puso en marcha la ley, y noviembre 2022. De ellas, 713 (30%) corresponden a mujeres y 1.702 (70%) a hombres.

La idea de esta ley, es que las personas con expectativas de vida inferior a un año, puedan recibir una pensión calculada como una modalidad de pensión especial denominada renta temporal a 12 meses. Es un beneficio al que pueden acceder los afiliados activos y los pensionados, que padezcan de una enfermedad terminal.

El 1 de abril de 2021 comenzó a operar la fase transitoria de la ley, la cual rigió hasta el cierre de junio, por lo que en julio de ese año recién partió su etapa en régimen. En la primera etapa solo podían acceder a esta pensión quienes estaban haciendo uso de las Garantías Explícitas de Salud (GES) para el problema de salud N°4, que se encontraban recibiendo cuidados paliativos en cáncer avanzado. Desde julio de 2021 se encuentra vigente la etapa permanente de la ley, en la que personas con enfermedades terminales de todo tipo pueden acceder a esta pensión.

Según el informe del gremio de las AFP, “la edad promedio de las personas que se encuentran recibiendo una pensión por enfermedad terminal es de 60 años. La edad promedio en el caso de las mujeres es de 58 años, mientras que la de los hombres es 61 años”.

Por otro lado, el documento muestra que desde que se puso en marcha la ley y hasta noviembre 2022, el promedio de nuevos pensionados por enfermedad terminal fue de 121 personas mensualmente. En los primeros tres meses de implementación de la ley, que correspondió a la primera etapa, se pensionaron un total de 640 personas, de las cuales 199 eran mujeres y 441 hombres, lo que representa prácticamente un 27% del total de pensionados por enfermedad terminal a la fecha.

Para solicitar esta pensión es requisito encontrarse en la categoría de persona en calidad de enfermo terminal, entendiendo por tal aquella “enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada, de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces, y con una expectativa de vida inferior a doce meses”.

Desde la Asociación explican que “esta pensión está dirigida a personas que se encuentran en condiciones de salud delicada, por este motivo se les permite retirar los fondos previsionales de forma acelerada y se ha dispuesto que existe prioridad en la solicitud, atención, orientación y tramitación para todos quienes soliciten este beneficio. Es un beneficio que no tiene ninguna comisión o costo asociado para los afiliados y pensionados”.

Asimismo, señalan que “el monto de la pensión a recibir depende de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual, más el aporte adicional si al momento de solicitar la pensión la persona se encuentra activa y cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia, para lo cual se solicita la calificación de invalidez a través de un procedimiento prioritario”.

El informe también señala que el monto promedio en UF de la pensión de renta temporal por enfermedad terminal entre abril 2021 y noviembre 2022 es de UF 23,6, lo que equivale a $836.430. Ello, considerando el valor de la UF al 1 de marzo de 2023 ($35.519,79).

En tanto, el documento muestra que según cifras de la Superintendencia de Pensiones, la mitad (51%) de los pensionados por enfermedad terminal ha optado por reducir el monto de su pensión para optar al retiro de excedentes de libre disponibilidad. “El excedente de libre disposición determinado a pagar asciende en promedio a UF 807 ($28.657.544) por pensionado por enfermedad terminal”, puntualiza.

Por otra parte, del total de pensionados por enfermedad terminal, un 61% correspondía a afiliados activos, un 19% a pensionados por vejez, un 19% a pensionados por invalidez (1 caso corresponde a pensionado por la ley N° 16.744), y solo un 1% a beneficiarios de pensión de sobrevivencia.