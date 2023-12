Navidad más austera: casi el 60% de los chilenos comprarán menor cantidad de regalos y gastará menos

Esta navidad será más austera para los chilenos. En una encuesta realizada por Cadem se evidencia que la mayoría de las personas comprarán menos regalos este año, y además gastarán menos dinero para estos fines.

El sondeo reveló que un 59% comprará menos regalos, un 34% la misma cantidad, mientras que solo un 7% comprará más que el año pasado. En el desglose por género un 60% de las mujeres y un 57% de los hombres dice que gastará menos. Por edad, un 70% de quienes tienen 55 años o más comprará menos cantidad, un 61% de quienes tienen entre 35 y 54 años comprará menos, y un 46% de quienes tienen 18 y 34 años comprará menos esta navidad.

Entre quienes dicen que comprará más regalos este año, un 9% son mujeres y un 6% hombres. Además, en cuanto a grupo etario son los que tienen entre 18 y 34 años quienes se inclinan por hacer más compras este año (13%).

“El gran hallazgo en este estudio es que ésta definitivamente va a ser una Navidad más austera. Casi 2/3 de las personas (59%) dice que comprará menos regalos que el año pasado para esta fiesta y este porcentaje crece en la medida que aumenta la edad. En el grupo de 55 años o más el 70% dice que va a hacer menos regalos. Lo segundo que llama la atención es que esta declaración se registra en todos los niveles socioeconómicos. Si bien en el nivel social medio y bajo es más, en el nivel social alto C1, el 54% dice que va a hacer menos regalos que el año pasado”, dijo Montserrat Copaja, gerente de Asuntos Cuantitativos de Cadem.

Gastos

Por otro lado, la encuesta mostró que la gente gastará menos dinero. Un 55% dice que destinará menos recursos a la compra de regalos, lo que equivale a un alza de 16 puntos porcentuales respecto a 2018. Un 32% gastará lo mismo, con una caída de 13 puntos respecto a cinco años atrás. Solo un 13% gastará más, lo que implica una baja de 3 puntos.

Un 11% de los encuestados dice que gastará menos de $10 mil en regalos este año, un 16% entre $10.000 y $30.000, un 25% gastará entre $30.000 y $70.000, un 27% entre $70.000 y $150.000, y un 21% más de $150.000.

En cuanto al tipo de regalo que hará la gente este año, un 46% regalará ropa, zapatos o accesorios. En este ítem hay una baja de 17 puntos respecto a 2018. En segundo lugar se ubica productos de belleza con un 38%, y una baja de 8 puntos. En tercer lugar están los juguetes con un 35% y una baja de 13 puntos.

Respecto a los regalos que les gustaría recibir, un 36% se inclina por ropa, zapatos o accesorios, un 25% por productos de belleza, y un 22% por viajes o tecnología.

“Un resultado que sí es distinto por niveles socioeconómicos es la idea de que gastarán más en comida y menos en regalos. A nivel total, un 38% está de acuerdo con esto y en los niveles socioeconómico D y E llega a un 46% versus el C1, que no está de acuerdo con esa idea”, agregó Copaja.

Los lugares preferidos para hacer las compras navideñas de este año son las grandes tiendas (52%), e internet (42%). Un 28% lo hará en ferias navidades y un 23% opta por los supermercados.

El sondeo también abordó cuánto gastará la gente en las celebraciones de Navidad. Un 35% destinará entre $30.000 y $60.000. Un 24% entre $60.000 y $100.000. Un 22% entre $10.000 y $30.000. Un 10% gastará más de $100.000 y un 9% entre 0 y $10.000.

Entre quienes gastarán menos de $10.000 un 8% pertenece al estrato C1, un 6% al C2, un 8% al C3 y un 11% al D-E. En la vereda opuesta, quienes dicen que destinarán más de $100.000 en los gastos, un 21% es del estrato C1, un un 15% del C2, un 9% del C3 y un 6% del D-E.

Por último, un 79% dice que armará árbol de Navidad, un 10% no lo hará y un 11% no sabe aún. Un 47% no comprará adornos navideños, un 30% comprará menos que el año pasado. Un 13% comprará lo mismo que en 2022, y solo un 10% comprará más.

Compras Cyberday

La encuesta abordó además el evento Cyberday de octubre de este año. Un 42% dijo que compró algún producto o servicio, lo que equivale a un alza de 11 puntos respecto a 2018.

Quienes más compraron fueron quienes tienen entre 18 y 34 años con un 56%, y quienes menos lo hicieron fueron los mayores de 55 años con un 31%.

Un 25% dijo que compró algún regalo navideño este año, 3 puntos más que quienes lo realizaron en 2018. Un 47% compró regalos relacionados a ropa, zapatos y accesorios, lo que supone 16 puntos menos que en 2018. Un 37% compró juguetes, con una baja de 16 puntos, y un 26% compró productos de belleza, con una caída de 17 puntos.