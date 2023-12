Clínicas no ven avances “en dar las certezas necesarias” por crisis de isapres y miran “con mucha preocupación” declaraciones de la industria y del gobierno

“Hemos insistido en señalar que la crisis de las isapres es real y va a terminar impactando severamente a las personas, médicos y a los prestadores privados de salud”.

Así comienza una declaración que hizo este lunes Clínicas de Chile, donde advierten que observan “con mucha preocupación las declaraciones públicas del gremio de las isapres y las del gobierno”.

Esto, en referencia a los comunicados que publicaron este domingo las isapres y el Ministerio de Salud (Minsal). Allí, desde la Asociación de Isapres señalaron que ya todas las isapres informaron la rebaja del precio GES, según lo ordenó la Corte Suprema, lo que implicará una caída de 12% de los ingresos mensuales de la industria desde enero. Y alertaron que “el equilibrio del sistema se ha roto” y que “el adelanto del ICSA que ha planteado el gobierno, es insuficiente para enfrentar esta crisis”.

Por su parte, el Minsal señaló que esa rebaja del GES que aplicaron las isapres se produce por un fallo de la Suprema, y que “entendiendo el efecto de estas sentencias para la industria, el gobierno ha propuesto el adelanto del reajuste de las tarifas por precio base del isapre, como una de las medidas de mitigación y de forma proactiva, dado el rechazo de la Corte a prorrogar la entrada en vigencia de la sentencia. El Ejecutivo nunca ha planteado que sea suficiente, para ello se requiere aprobar la llamada ley corta, que considera mecanismos que permiten llegar al equilibrio financiero, pero exigiendo el compromiso de la industria en mejorar su eficiencia y que esperamos se apruebe prontamente”.

Bajo este escenario, en el comunicado de este lunes Clínicas de Chile también señaló que “hoy solo nos debiera convocar, como único objetivo, concentrar todos los esfuerzos en los problemas y necesidades urgentes de los pacientes frente a esta crisis. En esa perspectiva, nos preocupa enormemente el tema de fondo ya que las soluciones que se propongan deben ser técnicamente completas y suficientes para dar certezas a la personas y a la operación de los actores de salud”.

Agregaron que esperan “que la autoridad considere estos aspectos detenidamente, pues estamos con los plazos al límite para abordar a tiempo esta crisis y no vemos que se avance en dar las certezas necesarias para poder terminar de una vez por todas por este largo periodo de incertidumbre”.

En la declaración que hizo este domingo el Minsal, también señalaban que “como gobierno continuaremos trabajando en lograr acuerdos que permitan cumplir las sentencias y dar estabilidad al sistema, sin olvidar cómo se generó el actual escenario. Por eso, nuestro llamado es a contribuir con altura de miras en la búsqueda de una solución que disminuya el riesgo para las personas, que son el centro de nuestra preocupación”.

Por su parte, el comunicado de las isapres abordó la propuesta que este lunes debería presentar el gobierno en el proyecto de reajuste del sector público, donde buscarán adelantar el ICSA. “Por ley, este indicador se usa anualmente para incorporar en los precios parte de los incrementos de costos que deben cubrir las isapres, y es incapaz de abordar una caída en los ingresos de la magnitud que enfrenta el sector”, comentó el gremio.

Allí las isapres agregaron que “debemos ser claros: esta medida, como se ha dado a conocer, no resuelve la crisis y, por lo tanto, no evita el fin forzado del sistema. Es razonable suponer que esto provocará decisiones en los prestadores muy graves para las personas. Y es incomprensible que el gobierno, que está consciente de esto, no proponga una verdadera solución que lo evite”.