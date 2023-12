Rodrigo Topelberg recurre a polémico audio de Hermosilla, Sauer y Villalobos para pedir anular millonaria deuda con LarrainVial

A 18 días de la divulgación del audio de una conversación entre el empresario Daniel Sauer y los abogados María Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, en el que planificaban posibles sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Rodrigo Topelberg Kleinkopf, socio de Factop, lanzó una nueva arremetida contra LarrainVial para evitar el pago de una millonaria deuda.

El 2 de diciembre, el ingeniero en administración de empresas y uno de los protagonistas del escándalo financiero judicial, presentó ante el 15 Juzgado Civil de Santiago un escrito de 52 páginas en el que cita extensos pasajes del diálogo dado a conocer por Ciper a fin de demostrar que desconocía la operación de la compañía. En su presentación, el ex director comercial de Factop pidió anular una deuda por $2.110 millones que contrajo el factoring con el Fondo de Inversión Privada Facturas, administrado por LarrainVial, y en la que él figura como aval.

El escrito menciona en seis ocasiones al abogado Luis Hermosilla y en tres a la abogada Leonarda Villalobos, quien habría reconocido ante el Ministerio Público que grabó la conversación y envió el audio a la esposa de Topelberg, la abogada Yael Speisky Rozenbaum. Lo anterior, a fin de que el empresario la viera como como una aliada en la trama interna del factoring y en definitiva pudiera “igualar la cancha” a su favor, como detalló hace unos días La Tercera PM.

Topelberg en su presentación sostuvo que “el esquema montado por los señores Sauer se reveló definitivamente con la publicación de un audio de una reunión entre Daniel Sauer Adlerstein, el señor Luis Hermosilla Osorio y la señora María Leonarda Villalobos”. “En dicha instancia, Daniel Sauer confesó que el procuraba la emisión de facturas ideológicamente falsas para facilitar financiamiento a terceros y denominaba a esta práctica como facturas favor”, agregó.

“Ha quedado acreditada la existencia de que él y su hermano Ariel Sauer montaron un esquema por el cual propiciaban la emisión de facturas ideológicamente falsas. Para ello utilizaron principalmente al factoring Factop”, añadió Topelberg, en el escrito patrocinado por el abogado José Coz, socio de Coz & Blavi.

Según el mismo documento, en el audio Daniel Sauer reconoce, al igual que el resto de los intervinientes, que Topelberg “no tenía conocimiento del ilícito esquema de financiamiento que desplegaron”. En el audio, Sauer comenta con sus interlocutores las distintas contingencias, reclamos o investigaciones en los que está envuelto, expresando que requiere apoyo. Frente a ello, Villalobos propone: “Y por eso yo te digo que tiene que estar Topelberg”; a lo que tanto Sauer como Hermosilla responden negativamente:

“Es que a Topelberg esa hueá no se la podí abrir”, dijo Sauer. “Topelberg se puede arrancar. Estamos al borde Leo, él está escuchando otros teléfonos”, añadió Hermosilla.

Finalmente, Sauer cierra la discusión: “Topelberg está al borde de cerrar la puerta, y me lo dijo (Sebastián) Sommerville el día de… Me dijo con el que más cuidado tienes que tener, es que este hueón [refiriéndose a Topelberg] no se te vaya”.

“¿Por qué partí hablando de tener una reunión con Topelberg? Porque yo lo siento aquí”, destacó Hermosilla.

“El hueón que en algún minuto te cierra la puerta, no te pasa un peso más y diga ‘filo, sabí que más, me perdí esta huea, pero con esta hueá yo no sigo, esta hueá es mucho, yo pedí que no hayan hueas falsas, yo pedí que no hayan hueas, y aquí lo único que hay es todo hueás, hechos’. Que el hueón [Topelberg] te reaccione así, estalla esto”, decía Sauer en la conversación citada por el escrito de Topelberg.

“Los vínculos de LarrainVial con el caso Factop”

En esa línea, Topelberg expuso en su presentación que “el caso Factop” y las operaciones impulsadas por los hermanos Sauer tienen relación directa con LarrainVial. Entre las distintas formas de inversión que realiza se encuentran inversiones en otros fondos que cumplan el mismo propósito. Es decir, otorgar financiamiento a través de la compra de facturas, pagarés, inventarios u otros títulos de crédito de corto plazo”.

En el escrito, añadió que “hay dos circunstancias fácticas de la mayor trascendencia para este caso y que se relacionan con el FIP Facturas. LarrainVial es el único aportante del FIP Facturas. Factop operó con el FIP Facturas, cediéndole facturas ideológicamente falsas”.

“El pagaré que LarrainVial pretende ejecutar emana de la relación entre Factop y FIP Facturas (del cual la demandante es su único aportante), relación en la que intervino el factoring cuyos controladores (los señores Sauer) propiciaron la emisión (mediante sociedades relacionadas) de aproximadamente diez mil facturas ideológicamente falsas entre los años 2021 a 2023 (mismo periodo de tiempo de la relación contractual entre Factop y FIP Facturas).

“Para decirlo en simple, lo que el pagaré documenta son los efectos provenientes de las operaciones ilícitas ejecutadas por los señores Sauer, a través de Factop, con el FIP Facturas, en el cual sólo invierte LarrainVial”, concluyó.

“La cuestión es que durante todo el periodo en que Factop cedió facturas falsas al FIP Facturas, LarrainVial generó rentabilidades, pues el valor de sus cuotas y su rentabilidad tendieron al alza. Así consta en el propio sitio web de la demandante. Es decir, LarrainVial ya ha obtenido (tal vez sin saberlo) un provecho de la emisión y cesión de facturas falsas, por lo que es improcedente que ahora en que innegablemente sabe de la ilicitud que pretenda obtener un provecho mayor mediante el cobro de la garantía a nuestro representado”, concluyó.