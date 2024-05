En el marco del programa Money Talks, transmitido por La TerceraTV, Francisco Pérez Mackenna analizó su experiencia en su paso por Quiñenco, las decisiones que se tomaron en el pasado en el grupo Luksic y las perspectivas de futuro tras la salida de Andrónico Luksic de las empresas.

Ante este contexto, el gerente general de Quiñenco, holding del grupo Luksic, valoró que las empresas no solo cuentan con decisiones basadas en el criterio de los ingenieros. “Me gustan los ingenieros, para algunas cosas, sí. Me gusta la diversidad. Me gusta que haya distintos puntos de vista. Cada vez me gustan más los psicólogos (...) Hay distintas especialidades y curiosamente hay alta matemática en la psicología, aunque uno no lo crea. Hay que armar equipos que sean capaces de ver la sociedad desde los distintos ángulos”.

No solo contar con ingenieros en las firmas y crecer más en Estados Unidos: las reflexiones de Francisco Pérez Mackenna en Quiñenco

El ejecutivo explicó que el valorar otras profesiones se basó en un aprendizaje que trajo Andrónico Luksic: “Nosotros éramos más de mirar la cosa desde punto de vista de los ingenieros (...) con el tema ESG nos metimos en el tema de las comunicaciones, de entender lo que está pasando en la sociedad más profundamente, las tendencias, el tema ambiental”.

Sobre los recientes movimientos dentro de la empresas dentro del grupo Luksic, destacados por la salida de Andrónico, Pérez Mackenna explicó que, “los hermanos están igualmente representados en proporción en lo que es el directorio de Quiñenco. Yo creo que es una señal de que lo que se quiere hacer es mantener la gestión de las compañías entregada a los profesionales y mantener la representación de la familia a nivel del directorio de Quiñenco. Yo creo que es una combinación de ambas cosas”.

“Yo leo detrás de todo esto es que no hay tanto cambio, ya, porque Andrónico da un paso al costado, pero la organización está preparada para continuar. Entonces no hay tanto cambio”, agregó.

Otras de las consultas fue la estrategia del grupo. Así, Pérez Mackenna calificó las empresas del grupo Luksic como inversiones tradicionales pese a la diversidad de sectores en que están presentes. “No estamos tan diversificados desde el punto de vista de lo que son los tradicionales riesgos financieros. O sea, es un portfolio relativamente concentrado el nuestro si lo comparas, por ejemplo, con un fondo mutuo”, dijo.

“Nosotros tenemos una concentración relativamente grande en unos pocos sectores de la economía, o sea, lo que es un tema, digamos, hay que acordarse de eso para entender cómo tomamos las decisiones. Lo segundo es que yo creo que hay una lógica en cómo se fue construyendo lo que tenemos hoy día, que tiene que ver con partir de activos y operaciones en Chile, que fuimos expandiendo primero a la región y después al mundo”, agregó.

Pérez Mackenna explicó que su plan es “buscar tener influencia en la gestión de las cosas que hacemos, solos o con socios o a través de una tercera fórmula que es transformarnos en un accionista referente o significativo de una compañía donde el resto de las acciones están dispersa (...) Y la razón tiene que ver con que queremos, a través de ese mecanismo, tener alguna influencia en los riesgos que se están tomando, porque esos riesgos nos afectan a nosotros”.

“Como todas las inversiones que tenemos son relativamente significativas en el portfolio, no se aplica la ley de los grandes números aquí, donde los proyectos buenos y los proyectos malos se cancelan y uno se queda con un promedio. O sea, si a alguno de nuestros proyectos le va mal, nos afecta muy fuertemente el resultado de la compañía, entonces tenemos que tener esta capacidad de influir para poder administrar esos riesgos”, añadió.

Además, el ejecutivo valoró el tener socios en los negocios: “Yo creo que es súper importante. Chile es un país que está lejos del mundo. Entonces esta es una manera también de aprender a acercarnos a lo que es el centro de negocios del planeta, de donde están estos tipos que se juntan muy frecuentemente y comparten experiencias y van cambiando la cultura de las organizaciones”.

Respecto a la posibilidad de extenderse a otros sectores, Pérez Mackenna comentó que “lo principal es si somos capaces o no de agregar valor, y que es una pregunta súper difícil de hacerse, no es fácil”.

Recuerdo de Vapores

En detalle, el ejecutivo de Quiñenco abordó el caso de la compra de Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV). “La mayor creación de valor vino de la reestructuración”, estimó Pérez Mackenna. “Cuando nosotros llegamos dijimos: aquí tenemos un problema de una palabra, que en términos financieros, sería gapping, ¿no es cierto? Y tenemos que botar los arriendos largos, y rápido, porque no tenemos capital suficiente como para financiar esta diferencia entre el arriendo y el precio de los fletes”, agregó.

“Y lo segundo que tuvimos que hacer fue armar una estrategia para devolver estos barcos sin que se notara, porque devolvimos del orden de 100 barcos, de 160 que creo que teníamos bajamos como a 60″, añadió Pérez Mackenna, quien estimó que, sin la estrategia de eliminar los contratos de largo plazo, entre otras medidas, CSAV habría quebrado.

“Andrónico, te tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que se nos ocurrió una solución. La mala es que, para que funcione, la familia tiene que estar, Quiñenco tiene que estar dispuesto a poner el capital que falta, si es que falta. Ahí es donde uno aprende, lo que es ser empresario. Ser empresario es estimular el mérito, trabajar duro, pero también tomar riesgos. Y es una cosa que se entiende poco. Y estuvieron dispuestos tomar el riesgo”, recordó Pérez Mackenna en base con el plan de realizar un aumento de capital por US$1.200 millones por medio de SAAM, para cubrir el costo de las medidas que tomaron al entrar en la propiedad de CSAV.

Rol de Chile y futuro

Respecto al futuro, Pérez Mackenna comentó que Quiñenco busca “complementar nuestro portafolio tratando de llenar las oportunidades en espacios de riesgo que no tenemos hoy día”. De esta forma, el ejecutivo apunta a Estados Unidos: “Nos falta es crecer más en Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, una economía que crece vigorosa”.

“Estamos presentes a través de Hapag, obviamente; a través de Nexans. Tenemos a Road Ranger, que es una filial de Enex, pero obviamente que para el tamaño que tenemos es muy poquito”, agregó.

Pérez Mackenna también resaltó que las ganancias volverían al país: “Los recursos vuelven a Chile y se invierten desde Chile. Las compañías están invirtiendo, las compañías que están acá, digamos, están invirtiendo para completar, para mantener un buen servicio a todos los que atendemos, mantener nuestras participaciones de mercado, etcétera”.

Sin embargo, el alto ejecutivo aprovechó la instancia para plantear sus reparos a sus negocios en Chile y utilizó el caso de la compra de Terpel. “En aquella época la autoridad antimonopolio estimó que no era buena idea, nos puso algunas trabas. Finalmente, la Corte Suprema nos autorizó, pero nos obligó a medidas de mitigación. Tuvimos que vender 60 estaciones de servicio de las que compramos”.

“Éramos un 40% menos de lo que es Copec, más o menos”, lamentó Pérez Mackenna.

En relación al futuro del país, Pérez Mackenna valoró el rol de la inversión de cara a la tarea de impulsar el país. “La inversión produce crecimiento, pero el crecimiento demanda inversión, entonces, en la medida que el país crece, aumenta la necesidad de inversión en Chile, ¿te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que cuando la demanda agregada crece menos, la plantas no tienen que ser tan grandes, y uno tiene que seguir expandiéndose”, comentó.

“Crecer al 6 o al 7% te genera una dinámica en materia de inversiones, desde las autopistas hasta líneas para cervezas. Crecer al 1% o al 2%, o no crecer, te genera otra necesidad de inversión”, complementó.

Además, el expresidente de la Asociación de AFP resaltó el rol de la industria en el desarrollo de Chile. “La industria de los fondos de pensión en Chile fueron muy importantes inversionistas en el extranjero. O sea, los trabajadores chilenos han estado invirtiendo en el extranjero en forma muy relevante, desde hace mucho tiempo, y es quizás el portafolio más importante que hay de chilenos en el extranjero. Ahora, cuando es una empresa chilena la que invierte en el extranjero, en el fondo las platas siguen en Chile, indirectamente. O sea, la propiedad sigue siendo chilena, de un activo extranjero”, comentó.