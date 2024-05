Claudia Mora (RN), candidata a primarias de Peñalolén: “Soy la que tiene mayor experiencia, llevo 12 años como concejal”

La actual concejala busca convertirse, luego de tres periodos en ese cargo, en la alcaldesa de la comuna.

Consciente de que Peñalolén lleva siendo controlado por la DC durante 24 años, afirma que los ciudadanos de la comuna buscan “a gritos” un cambio político en la administración del municipio.

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Peñalolén?

Siempre he sido una concejala que ha andado en terreno y conozco perfectamente las necesidades de la comuna, porque yo vivo en Peñalolén. Además, que la gente pide a gritos que se hagan cambios importantes, que se haga un recambio políticamente de la administración municipal, ya lleva 24 años en manos de la DC la comuna y soy la única concejala de Chile Vamos.

¿Cuál es su propuesta?

Uno de los temas más importantes es de seguridad. Nosotros queremos aumentar la dotación de vehículos municipales, tenemos 15, por lo menos hay que duplicar ese número. Además, capacitar a los funcionarios de seguridad, dotarlos de implementos que no tienen, también queremos implementar un mejor monitoreo de la central de cámaras, podemos tener inteligencia artificial para detectar los rostros de los delincuentes y lectores de patentes.

¿Y está la capacidad para todo eso? Parece ambicioso.

Obviamente es ambicioso, nadie dice que eso va a ser en el primer año que uno asuma la alcaldía, pero uno tiene que salir a buscar los recursos, uno puede pedirlos en el gobierno regional, en el ministerio, y también tenemos que cambiar la inversión municipal e invertir con los fondos municipales. No es algo fácil, pero tampoco es algo que no se puede hacer.

¿Cuál es el sello que busca instaurar?

Siempre me he caracterizado por ser una concejala de terreno, por lo mismo, mi sello va a ser seguir en terreno, las puertas abiertas para los vecinos. Uno tiene que estar en los barrios y no solamente en el municipio, sino que trasladarse a los barrios y, por ejemplo, trasladar los concejos a distintos sectores para que la comunidad se acerque, escucharlos en los concejos, que pueda exponer sus temas.

Eso va a depender del Concejo.

Sí, pero hoy día en el concejo actual lo hemos planteado en alguna ocasión y todos los concejales están de acuerdo que se tiene que descentralizar la municipalidad y moverla a los barrios. Eso no va a ser un problema.

¿Por qué deberían inclinarse por su opción por sobre los otros dos contendores?

Yo soy la que tiene mayor experiencia, llevo 12 años como concejala, por lo mismo, tengo una alta experiencia en los temas que faltan en la comuna. Soy la mejor opción.