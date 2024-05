Fiscal nacional asegura que investigación por triple homicidio en Cañete “está más cerca de poder presentar a los autores ante la justicia”

El fiscal nacional, Ángel Valencia se refirió este domingo al avance de la investigación por los homicidios de tres carabineros en Cañete, ocurridos hace casi un mes.

“Prefiero que hablemos con resultados una vez que las diligencias avancen y estoy optimista respecto de que vamos a poder hacer en ese caso”, dijo en conversación con el programa de TVN, Estado Nacional.

Junto con ello, aseguró que “estamos más cerca de poder esclarecer los hechos tal como ocurrieron y poder presentar a los autores ante la justicia”.

Sobre el número de participantes en el crimen, el jefe del Ministerio Público declinó ahondar en ello, pero precisó que “el fiscal (Roberto Garrido) en su momento cuando formalice la investigación podrá decir cuantos fueron y cuantos pudimos detener. Pero me parece que Roberto ya ha hablado con claridad de que aquí hubo una pluralidad de personas, fueron más de dos personas las que participaron. Hubo una emboscada de sujetos que conocían el lugar, hubo una planificación de cómo los hechos ocurrieron”.

“Que todavía no se detengan personas no significa que no estemos trabajando en ello y los hechos que ocurren en zonas rurales, son hechos que son más difíciles de investigar, son distintos a los que ocurren en zonas urbanas”, advirtió.

Asimismo, reiteró su confianza en la indagatoria: “Quiero trasmitirle a la comunidad de que somos optimistas respecto al éxito de esta investigación, son gente con mucha experiencia. El fiscal Garrido dirige un equipo con mucha experiencia tanto en la Región del Biobío como en la Región de La Araucanía. Estoy muy confiado en el trabajo que hacen ellos y la policía”.

Al ser consultado sobre si efectivamente el proceso investigativo está próximo a detener a los responsables, Valencia respondió: “Esa es una pregunta que tiene que responder Roberto (Garrido), pero por supuesto que estamos más cerca que hace un mes”.

“No quisiera hablar de plazos, porque estaría avisando”, deslizó.

De izquierda derecha los carabineros fallecidos, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal.

Caso Pío Nono y fiscal Ximena Chong

Valencia también tuvo palabras para las declaraciones del ex cabo de Carabineros, Sebastián Zamora, imputado por homicidio frustrado de un adolescente en el puente Pío Nono. Zamora sostuvo en entrevista con La Tercera que espera que “los fiscales persigan a los delincuentes con el mismo ímpetu que a carabineros”.

Al respecto, el fiscal nacional contestó: “Nuestro deber es velar por la correcta aplicación de la ley y cada vez que advertimos que se ha cometido un delito y ese delito es grave y contamos con los delitos para perseguirlo tenemos que perseguirlo con la misma energía”.

Sobre las acusaciones hacia la fiscal del caso, Ximena Chong de un supuesto sesgo en contra de Carabineros, Valencia sostuvo que determinar esta presunta inhabilidad es competencia del fiscal regional, Xavier Armendáriz. “Por tal motivo me parecería imprudente que yo hiciera una afirmación en un sentido u otro”, puntualizó Valencia.

“En mi caso a mí me correspondió pronunciarme por una apreciación de inhabilidad de su superior, que es el fiscal Armendáriz. Yo no advertí ninguna razón para sostener que haya alguna animadversión en contra de la institución de Carabineros de Chile por parte del fiscal Armendáriz”, complementó.

En ese sentido, reiteró que “es responsabilidad del fiscal Armendáriz apreciar si existe algún tipo de inhabilidad en la fiscal adjunto que de él depende y él no ha advertido ninguna. Entiendo que ha rechazado cualquier petición sobre el particular. La ha mantenido en el cargo y me parece que la fiscal Chong se caracteriza por su prolijidad, por actuar de buena fe”.