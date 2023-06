Pablo García: “Nuestra estrategia de hacer una política monetaria agresiva, para controlar la inflación, está rindiendo frutos”

El Banco Central decidió mantener la tasa de interés en su última reunión. Eso si la decisión del consejo fue dividida. Hubo dos consejeros (Pablo García y Stephany Griffith-Jones) que votaron por bajar la tasa que está en 11,25%. El vicepresidente del ente rector, quien fue uno de los votos minoritarios, destacó la política monetaria que ha aplicado el organismo.

“Voy a cumplir 10 años en el consejo y antes estuve 11 años en el staff. Te puedo contar la historia de episodios complejos que han pasado en 23 años. Tuvimos la pandemia, la crisis subprime, el super ciclo de los commodities, el default de Argentina, entre otros. Hay una cosa bien fundamental que es que nuestra estrategia de hacer una política monetaria agresiva, para controlar la inflación, está rindiendo frutos. Eso significa que la política monetaria funciona”, dijo Pablo García en radio Duna.

Y luego indicó que “lo que se señaló era que íbamos a quedarnos en 11,25% hasta ver las circunstancias que permitieran empezar a relajar la política monetaria. Eso tiene que ver con que la inflación esté convergiendo a la meta. Lo que dice el Ipom es que las noticias que hemos tenido desde marzo, son que el proceso de convergencia de inflación a la meta parece que está un poco más adelantado de lo que pensábamos en ese momento, y por lo tanto el proceso de baja de tasas puede empezar a ocurrir un poco antes”.

En cuanto a la votación dividida que hubo en el consejo este mes, señaló que “lo que se pensaba en marzo era el segundo semestre de 2023, ahora estamos un poco antes. Siempre hay alguna percepción más táctica que puede ser en una RPM u otra, y eso motiva en estos momentos de cambio de ciclo diferencias de opinión que pueden reflejarse en una votación dividida, pero no hay una diferencia respecto a la estrategia que está contenida en el Ipom que viene un proceso de relajamiento de la política monetaria, en la medida que se vaya consolidando esta idea de que la inflación vuelve a la meta”.

El consejero y vicepresidente del Banco Central, defendió la meta inflacionaria de 3% que tiene el ente rector.

Decisión de mantener las tasas fue dividida.

“La meta del banco es que la inflación del IPC esté en 3% en dos años. Esa meta partió el 2000 y sigue en 2023. No hay expectativas de que vayamos a cambiar nuestra meta. Una cosa distinta es que miras en el corto plazo, para entender como la evolución de la inflación está yendo. Un componente importante es ver la inflación subyacente, porque refleja la propagación de todo lo que ocurrió antes. No está más arriba de lo que pensábamos en marzo. Ha ido bajando más lento que la inflación total, porque no tiene los componentes volátiles, pero ha ido en marcha con lo que más o menos uno esperaba”, indicó.

Asimismo, agregó que “la lógica de por qué te tomas dos años en bajar la inflación y no dos trimestres, es porque uno está consiente de que bajar la inflación es costoso. Tiene un costo. Hay que hacerlo de forma de minimizar los costos de hacer este proceso, pero que sea creíble. La idea es que en un horizonte de dos años todas estas perturbaciones de corto plazo se tiendan a disipar, lo cual hace que la pega de la política monetaria se facilite un poco”.

Por último, indicó que es difícil cuantificar cuánto de la inflación se debe al efecto de los retiros y ayudas universales.

“Es difícil saber la métrica exacta, porque una cosa es el efecto de la inflación inmediata, pero después se queda en el sistema. Hay todo un fenómeno dinámico. Es una fracción importante. Entre los retiros y el IFE los hogares pudieron realizar la mitad del consumo que hacen en un año. Hay una fracción muy importante, porque fue un shock de consumo muy grande. Si gastas más del potencial la inflación va a subir. Eso durante mucho tiempo se dudó”, puntualizó.