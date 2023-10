Querellantes por estafa de Alberto Chang se juegan última instancia para conseguir condena de ex ejecutiva

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 30 de noviembre la audiencia para evaluar si existen antecedentes suficientes para un eventual juicio en contra de la ex gerente general de Ónix Capital, empresa del holding Arcano, Niccole Soumastre Dreiman. Esto luego que el Ministerio Público decidiera no perseverar en la investigación, pues no contaba con antecedentes probatorios suficientes para sostener un juicio en su contra.

Se trata de un hito en el proceso, a siete años de estallar el caso de la estafa piramidal de Alberto Chang, quien permanece sin comparecer ante la justicia chilena. Más aún si se considera que finalmente serían los propios querellantes quienes tendrían la posibilidad de presentar la acusación en contra de la ex ejecutiva del conglomerado, que dejó como saldo a 1.000 afectados y provocó perjuicios por US$120 millones.

Sin embargo, en caso de considerar que no existen los antecedentes suficientes para llevar adelante un juicio patrocinado por los querellantes, la causa sería archivada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, sin existir una instancia de apelación.

Para el abogado querellante, Rafael Gómez, Niccole Soumastre “era el brazo derecho de Alberto Chang y por lo mismo es muy relevante conseguir que sea condenada”. “No estoy de acuerdo que la Fiscalía decida no perseverar en la investigación, invocando que no ha reunido pruebas suficientes para acusar, si hace unos meses decidió reformalizar solo por delito de la ley de banco, dejando fuera la estafa y a su vez, llegar a un acuerdo con su defensa de suspensión condicional”, añadió.

La nueva instancia para lograr una condena en contra de Soumastre se produce luego que la fiscalía lograra un acuerdo con su defensa de suspensión condicional y, posteriormente, dicho proceso fuera fue revocado por la Corte de Apelaciones a petición de los querellantes: Rafael Gómez y Fernando Uribe. Jorge Balmaceda y Alejandro Awad, también son querellantes del caso.

Anteriormente, el Ministerio Público cerró acuerdos de suspensión condicional con ex ejecutivos de Arcano, entre ellos Jorge Hurtado, ex gerente general; Paulo Brignardello, ex gerente de negocios; David Senerman y Santiago Ruíz De La Fuente, abogado de las empresas de Chang.

Leonardo Battaglia, abogado defensor de Niccole Soumastre, explicó a Pulso que se opondrá a abrir un eventual juicio oral liderado por los querellantes. A su juicio, su clienta, “al igual que todos, fue engañada por Chang”. “No tiene responsabilidad alguna en los hechos que se le imputan y la única persona responsable es Chang, quien lamentablemente no ha podido enfrentar la justicia como consecuencia de asilarse en Malta y rehusar la acción de la justicia en el país a través de la negativa del gobierno maltés en orden a acceder a la extradición”.

¿Conciliación en el juicio civil?

Por otro lado, el juicio civil por la demanda que presentaron 80 estafados por Chang en contra de Banco Santander y Banco de Chile, y que acusan un perjuicio total de $ 20.000 millones, sigue su curso. El 5 de octubre, el 25º Juzgado Civil de Santiago llamó a las partes a una audiencia de conciliación, la que se llevará a cabo el 19 de diciembre a través de la plataforma Zoom.

El abogado que presentó una de las demandas, Rodrigo Rettig, explicó que “el tribunal, cumpliendo con las directrices del proceso civil, llama a conciliación para audiencia del día 19 de diciembre de 2023, donde llama la atención el tenor literal de la resolución, al señalar que las partes lleguen con bases para proponerle al tribunal un acuerdo final. Lo anterior es una oportunidad propicia para que los bancos desescalen el conflicto y puedan ofrecer una salida negociada del caso, que es exactamente lo que pasó en caso Madoff con el JP Morgan en 2014″.

Se trata abogados, dueñas de casa, ingenieros y dentistas que invirtieron en Ónix Capital y Grupo Arcano cuantiosas sumas de dinero y exigen ser indemnizados por los perjuicios ocasionados a raíz de una supuesta negligencia de los bancos al no alertar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de las operaciones sospechosas. A la fecha, son más de 100 los demandantes agrupados en el 25º Juzgado Civil de Santiago.

En esa causa, el pasado 21 de agosto las mencionadas instituciones financieras presentaron sus descargos, solicitando al tribunal el rechazo de la demanda y ordenando el pago de los costos legales del litigio. Pero más allá de insistir en que cumplieron la normativa vigente, ambos bancos apuntaron a la responsabilidad de los propios demandantes al confiar sus dineros a Alberto Chang y su modelo de negocios.