Reforma previsional: las eficiencias en costos que calcula el gobierno al separar la industria de AFP.

Aunque se restó la UDI, siguen adelante las reuniones técnicas entre el gobierno, parlamentarios y expertos nombrados por las tiendas políticas con el objetivo de viabilizar la tramitación de la reforma previsional.

Se han realizado un total de tres reuniones de este tipo, contando la de este martes, y precisamente en la última cita a la que asistió la UDI se abordó la reorganización industrial de las labores que hoy desempeñan las AFP y la eficiencia en costos que estima el gobierno que habría por este motivo.

En la presentación que hicieron a los técnicos el viernes pasado, el Ejecutivo enseñó cifras respecto de cómo sería la composición del gasto al incorporar en el sistema a un gestor centralizado para las actividades de soporte, separando dicha función, licitándola a un privado.

Al respecto, el gobierno sostuvo que habría una “disminución de costo por centralización de operaciones de 39% aproximadamente”. Esto, porque según da cuenta la presentación, el gasto total anual del operador centralizado sería de US$ 198,1 millones. De ello, el gasto asociado a la contratación del personal representa US$ 86,3 millones, el gasto administrativo sería de US$ 33,5 millones, y el gasto en contratación de servicios equivale a US$ 78,3 millones. Todo eso se compara con los US$ 325 millones que implica el gasto total de una operación descentralizada, explica el documento.

En el detalle, la presentación muestra que, sobre la dotación, “en base a las cargas operacionales del sistema, los niveles de automatización de los procesos, eliminación de procesos producto de la centralización y una cobertura geográfica de 100 localidades, se obtiene una dotación para una entidad centralizada de 2.711 personas para la entrega del soporte, es decir administración de cuentas y servicios al afiliado (personal equivalente en la estructura actual descentralizada promedio de 2022 es de 3.696)”.

Reforma previsional: las eficiencias en costos que calcula el gobierno al separar la industria de AFP.

El documento indica que “este dimensionamiento se basa en los niveles de automatización actuales, no incluye optimizaciones como tampoco automatizaciones producto del aumento de escala de la centralización. En el diseño propuesto se considera el call center en modalidad externalizado, por lo tanto dicha dotación no existe en el administrador centralizado”.

Para esas 2.711 personas que se proyectan en dotación, “se asume (una) estructura organizacional que incluye operaciones, riesgos, auditoría, cumplimiento, administración, RRHH, legal, tecnología, seguridad de la información, continuidad operacional, entre otras, todas dimensionadas de acuerdo al tamaño y complejidad de las operaciones”.

En total, el documento dice que para el personal de servicios se calculan 1.983 personas, versus la dotación actual de 1.930. En personal de back office (operaciones, adm., RRHH, otros) serían 728, versus la dotación actual de 1.776.

Por otro lado, para el cálculo de gasto administrativo se contempló “todos aquellos asociados a la habilitación de los elementos necesarios para el personal dimensionado: espacios físicos con el respectivo equipamiento, computación personal, insumos y servicios de oficina, entre otros. Para estos efectos se utilizó precios de mercado de oficinas administrativas y de atención de público, de computadores personales, redes locales y un overhead administrativo de 10% del costo de la dotación”.

Y respecto de los servicios necesarios para la operación, el documento plantea que “se considera en esta sección todas las plataformas de software, hardware, data center, comunicaciones, seguridad de la información y en general todos los elementos tecnológicos necesarios para la operación de acuerdo a los volúmenes de las operaciones, tanto de back office como de servicios. Todos provistos en modalidad de servicios”.

Asimismo, agrega que “se incluye todos los servicios necesarios de contratar para la operación, tales como: recaudación, pago de beneficios, emisión y despacho de información a los afiliados, operaciones tecnológicas, funcionamiento de las comisiones médicas, call center, entre otros, de acuerdo a los volúmenes de las operaciones”.