Trabajadores a empresarios: no nos interesas tanto

Al principio, el trabajo a distancia parecía una solución ventajosa para todos: los empleados podían trabajar donde y cuando quisieran, y los empresarios obtenían más productividad.

Resulta que sólo se cumplió la primera parte del trato. A los empleados les sigue gustando el trabajo a distancia, pero estudios recientes indican que no aumenta la productividad y que disminuye en el caso del trabajo totalmente a distancia.

Sin embargo, la mayoría de las empresas han renunciado a animar a sus empleados a volver a la oficina a tiempo completo. Según la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos (SHRM), el 62% de las empresas ofrece la opción de trabajar a distancia al menos alguna vez. Según la Oficina del Censo, el 39% de los trabajadores teletrabaja desde casa, la mitad de ellos cinco días a la semana.

Es sintomático de un cambio más amplio en las actitudes hacia el trabajo desde el inicio de la pandemia. A pesar de un mercado laboral históricamente tenso, hasta hace poco los salarios no crecían mucho más de prisa que la inflación. Una de las razones es que los trabajadores no sólo negocian por dinero. También exigen más compensaciones no monetarias, como vacaciones pagadas y horarios flexibles. Como resultado, a menudo trabajan menos horas, o logran menos en las horas que trabajan.

Esto parece haber contribuido a una mano de obra más feliz. El Conference Board informó en mayo de que la satisfacción de los trabajadores aumentó considerablemente en 2022 respecto a 2021 y alcanzó su nivel más alto desde que comenzó la encuesta en 1987. Esto no se debe a que los trabajadores encuentren sus empleos más satisfactorios, sino a que sus trabajos consumen menos parte de su vida. Entre los 18 componentes de la encuesta, el “interés por el trabajo” fue el que menos contribuyó al aumento de la satisfacción de este año; el equilibrio entre la vida laboral y personal fue el que más contribuyó, mientras los salarios se situaron en un punto intermedio.

Memes como “trabaja tu sueldo”, “renuncia en silencio” y “trabajos de chica vaga” dan fe de la menor prioridad que muchas personas conceden hoy a la carrera profesional. Están en rumbo de colisión con el jefe ejecutivo que normalmente trabajaba horas intempestivas, sacrificando el ocio y el tiempo familiar por el bien de la empresa, y que supone que los demás también deberían hacerlo. El resultado: los ejecutivos que intentan obligar a los empleados a volver a la oficina suelen tener una revuelta en ciernes.

La creencia generalizada es que los trabajadores más felices son más productivos. Esto no se debe necesariamente a que la felicidad aumente la productividad, sino a que un empresario, para mantener a sus empleados más productivos, debe mantenerlos contentos, incluso si eso significa tomar medidas que los hagan menos productivos.

No hay nada inusual en que los trabajadores prefieran algo distinto al dinero. “A lo largo del último siglo, el trabajo promedio se ha hecho más agradable y menos tedioso”, afirmó en un correo electrónico Valerie Ramey, economista de la Universidad de California en San Diego. Una de las razones son las normativas gubernamentales, “pero otra parte es que... los ingresos reales de los trabajadores han aumentado con el tiempo y han decidido ‘gastar’ (aceptando salarios más bajos) parte de esos ingresos en mejores comodidades laborales”.

En un estudio de 2009, Ramey y Neville Francis informaron que el promedio de horas semanales trabajadas por los hombres de 25 a 54 años descendió de 49,8 en 1920 a 41,4 en 1940. Esto reflejaba un cambio de la semana de seis a cinco días, tan famosa por Henry Ford y consagrada más tarde en la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, que obligaba a pagar las horas extraordinarias por más de 40 horas de trabajo a la semana.

Las horas siguieron disminuyendo, aunque más lentamente, hasta 1980. Datos separados sugieren que se han mantenido estables durante las últimas décadas en Estados Unidos, mientras que en Europa tienden a disminuir.

Hay indicios de que, a raíz de la pandemia, los estadounidenses, al igual que los europeos, están dando más prioridad a la parte “vida” del equilibrio entre trabajo y vida privada, y los empresarios están respondiendo.

Según SHRM, la proporción de empleadores que ofrecen tiempo libre remunerado ha aumentado del 63% en 2019 al 70% ahora, y la proporción que ofrece permiso parental remunerado ha aumentado del 28% al 39%. El permiso tiene una duración media de siete semanas para los padres y nueve semanas para las madres, según la consultora de recursos humanos WTW.

Los empleados también se toman más vacaciones. Desde 2021 algunos han disfrutado de la primera nueva fiesta federal en cuatro décadas, Juneteenth.

El resultado es que incluso cuando el empleo crece rápidamente, los empleados trabajan menos horas ahora que en 2019, de acuerdo a los datos mensuales del Departamento de Trabajo. Su encuesta anual American Time Use Survey, mientras tanto, encontró que la proporción de personas empleadas que realmente trabajan en un día determinado cayó del 67,8% en 2019 al 66,1% en 2022, el más bajo desde al menos 2003.

Mientras tanto, las horas trabajadas son menos productivas. La producción por hora en el sector empresarial se disparó al principio de la pandemia y luego tendió a la baja durante el primer trimestre de este año, aunque probablemente se recuperó un poco en el segundo trimestre.

Se trata de cifras muy volátiles. Pero es plausible que algo de esto refleje un cambio en la forma de hacer nuestro trabajo. A los empleados les encanta trabajar desde casa porque les ahorra desplazamientos y otras molestias, y les permite ocuparse de asuntos personales durante el día, como salir a correr o recoger a los niños de la guardería. Pueden recuperar el trabajo perdido por la noche o durante el fin de semana.

Los empleados creen que son un 7,4% más productivos trabajando desde casa, según encuestas realizadas por Nicholas Bloom, de la Universidad de Stanford, y dos coautores. Sus jefes piensan lo contrario, y estiman que los trabajadores son un 3,5% menos productivos en casa. La razón, según la revisión de estudios recientes realizada por los economistas, es que la comunicación con un empleado en casa es más engorrosa y requiere más tiempo, mientras que la menor interacción social y la retroalimentación disminuyen la creatividad y el aprendizaje.

Muchos trabajadores encuentran distracciones, desde la nevera hasta la televisión, en casa. Los autores señalan que los ajedrecistas internacionales rinden peor a distancia, a pesar de la motivación del dinero del premio y las clasificaciones, prueba de que “superar los posibles problemas de autocontrol puede no ser fácil”.

Los empresarios podrían estar menos dispuestos a dejar que sus empleados trabajen desde casa si la economía acaba entrando en recesión y aumenta el desempleo. “Probablemente no estemos en una situación estable, y me parece probable que se invierta el movimiento hacia el trabajo a distancia”, aseguró Katharine Abraham, economista laboral de la Universidad de Maryland.

Bloom no está tan seguro. Él y sus coautores llegaron a la conclusión de que la pérdida de productividad se limitaba a quienes trabajaban a distancia a tiempo completo y no sólo unos días a la semana. E incluso si la productividad se resiente, podría compensarse con creces por el ahorro de costes. Los empleados a distancia pueden necesitar menos espacio de oficina, vivir en lugares más baratos y aceptar salarios más bajos: Según los autores, los empleados valoran trabajar desde casa dos o tres días a la semana como equivalente a un aumento salarial del 8%. Hará falta algo más que la amenaza del desempleo para deshacer este cambio de valores.