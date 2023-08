Apple Pay en Chile: ¿Cómo se activa? ¿Cómo se usa? Así funciona el sistema para pagar con tu iPhone

Llegó el día. Hoy debuta en Chile la billetera virtual de Apple que permite para con el iPhone. La evolución de los medios de pago ha escalado de una manera en la que nunca imaginamos. Hace poco más de una década, era difícil imaginar que un aparato como un teléfono celular podría llegar a reemplazar la billetera. Y, sin embargo, así está sucediendo y el dinero físico -billetes, monedas y otras formas de intercambio comercial- poco a poco irán pasando a la obsolescencia.

¿Cómo funciona?

Apple Pay es un servicio de pago móvil creado por recientemente por la firma Apple. Su tecnología de vanguardia permite a los usuarios de los dispositivos asociados realizar pagos de forma segura en supermercados y tiendas, entre otros, que aceptan pagos sin contacto usando este tipo de plataformas Apple como iPhone o Apple Watch en lugar de utilizar efectivo o una tarjeta física.

Los clientes solo tienen que acercar su iPhone o Apple Watch a un terminal de pago para efectuar un pago sin contacto. Cada compra con Apple Pay es segura, porque se autentica con Face ID, Touch ID o el código del dispositivo, así como con un código de seguridad dinámico único. Apple Pay se acepta en tiendas de comida, farmacias, restaurantes, cafeterías, tiendas minoristas y muchos más comercios.

Apple Pay en iPhone y Apple Watch.

¿Qué modelos sirven?

Según la página oficial de Apple, Modelos de iPhone con Face ID, modelos de iPhone con Touch ID, excepto iPhone 5s. Para ver si tu iPhone es compatible con Apple Pay, identifica tu modelo de iPhone (cualquier modelo mientras cuente con la tecnología descrita, desde iPhone14 Pro Max hasta el 7, por ejemplo).

¿Puede ser utilizada en otros dispositivos?

También modelos de iPad Pro, iPad Air, iPad y iPad mini con Touch ID o Face ID, Apple Watch Series 1 y posteriores, y modelos de Mac con Touch ID, modelos de Mac de 2012 o posterior con un iPhone o Apple Watch habilitados para usar Apple Pay, computadores Mac con Apple Silicon enlazadas con un Magic Keyboard con Touch ID.

¿Qué bancos están disponibles?

Según Apple, a contar de ahora, Apple Pay estará disponible para usuarios de tarjetas Visa y MasterCard, además de la gran mayoría de las tarjetas de débito de los principales bancos -incluyendo el Banco de Chile, BCI, BICE, Cencosud, Falabella, Itaú, Santander, Scotiabank, además de Transbank-, lo que según la compañía equivale al 89% del gasto de consumo en Chile.

“La incorporación de Apple Pay es un paso importante para seguir consolidando nuestra posición como líderes en banca digital en Chile, ofreciendo a nuestros clientes el más completo ecosistema de pagos electrónicos, mediante una billetera digital que les brinda una experiencia que además de segura es rápida, amigable y de fácil configuración”, comenta Daniel Puerta, vicepresidente senior de Banca Retail de Scotiabank Chile.

¿Cómo se activa?

Debes inscribir tu tarjeta de crédito en la aplicación Apple Pay, para realizar compras en tiendas y supermercados a lo largo del país, junto con comercios que también aceptan esta forma de pago alrededor del mundo.

Apple Pay es fácil de configurar. En iPhone, basta con abrir la aplicación Wallet, pulsar + y seguir los pasos para añadir tarjetas de crédito o débito de Scotiabank. Una vez que un cliente añade una tarjeta al iPhone y al Apple Watch, puede empezar a utilizar Apple Pay de manera inmediata en ese dispositivo. Los clientes seguirán recibiendo todos los premios y ventajas que ofrece su tarjeta de Scotiabank Chile.

¿Es seguro?

La seguridad y la privacidad son la base de Apple Pay. Cuando los clientes utilizan una tarjeta de crédito o débito con Apple Pay, los números reales de la tarjeta no se almacenan en el dispositivo ni en los servidores de Apple. En su lugar, se asigna un número de cuenta de dispositivo único, cifrado y almacenado de forma segura en el Secure Element, un chip certificado estándar de la industria, diseñado para almacenar la información de pago de forma segura en el dispositivo.

Nuestro país no se ha visto ajeno a esta realidad. Hoy, se puede contar con múltiples formas de pago, especialmente digitales. Y Apple Pay es el último de ellos. El sistema de pago digital de la compañía tecnológica norteamericana, esperado hace tiempo por los usuarios locales, permite realizar transacciones monetarias a través de un iPhone o un Apple Watch, con más de 536 millones de usuarios alrededor del mundo y una presencia absolutamente mayoritaria en la banca digital de los EE.UU. Hoy, a partir de ahora, el sistema ya se encuentra disponible en Chile.

Jennifer Bailey, vicepresidenta global de Apple Pay y Servicios de Internet para Apple, habló en exclusiva con La Tercera -la primera vez que la compañía concede una entrevista oficial a un medio chileno-, para detallar el esperado aterrizaje del sistema de pago digital en nuestro país. “Estamos muy contentos con esta aparición explosiva de sistemas de pago y fintechs a lo largo de Latinoamérica, con muchos socios que han integrado nuestra plataforma para ofrecerle una mejor experiencia a sus consumidores”, comienza.

“Queríamos darle la posibilidad a nuestros usuarios de digitalizar las tarjetas que usan frecuentemente, sean éstas de crédito o débito. Hoy, con Apple Pay, expandimos nuestra llegada, que ya incluye a más de 70 países y más de diez mil instituciones bancarias alrededor del mundo”, continúa explicando. “Tenemos toda una red de pagos global que habilita que las tarjetas sean sumadas a nuestra app de billetera digital y que nuestra plataforma pueda ser ocupada en cualquier parte, a través de nuestros dispositivos.”

Jennifer Bailey durante una presentación de Apple. Foto: Reuters

Respecto a la demora en la introducción del sistema en nuestro mercado -que en países como Argentina, Colombia, Brasil, Perú y México, entre otras naciones centroamericanas, ya cuentan con ella-, la ejecutiva reconoció que “efectivamente fue necesario encontrar a los socios correctos para la implementación del ecosistema, en donde se encuentra bancos y otras redes. También hay un montón de pruebas y testeo, tanto con los comerciantes como con los terminales de pago, así que sí, tomó su tiempo y por cierto que las condiciones son distintas para cada país. Pero estamos entusiasmados. Hemos visto un significativo crecimiento en los pagos sin contacto en Chile y creemos que este es el momento perfecto para presentar nuestro servicio allá”.

Además de pagar sin contacto, Bailey también enfatiza la seguridad que hay detrás del sistema. “Realizamos muchas acciones relacionadas con la seguridad y la privacidad de los datos de una tarjeta, En primer lugar, la información de cualquier tipo de tarjeta no se almacena en el dispositivo. Lo que se hace es ‘tokenizar’ los datos, que a su vez son encriptados en un espacio del hardware llamado “Elemento Seguro”, que es como una especie de bóveda inviolable. Y para la transacción o el pago en sí”, agrega, “usamos tecnología NFC (en inglés near field communication), que no tiene contacto alguno entre el dispositivo y el terminal de pago. Cada vez que se realiza un pago, el usuario lo está confirmando a través de Face ID, Touch ID (el reconocimiento facial y biométrico respectivamente del sistema operativo del iPhone) o una contraseña, por lo que siempre hay una autentificación”.

ILLUSTRATION - A woman holds a smartphone with the logo of the Apple Pay payment service. (posed scene)

También recalca que “existe un código de seguridad que se aplica sólo una vez, llamado ‘Código Dinámico de Seguridad’, que viaja con ese pago, para que nuestros socios bancarios sepan que esto está viniendo desde un dispositivo nuestro. Y si en ese proceso no se encuentra el “token” que te mencionaba, la transacción no podrá ser aprobada. Sabemos que ese “token” está dentro del aparato y está muy seguro, pudiendo ser sólo autentificado por los procesos que ya mencioné. Así que hay un montón de proceso que hacen que nuestro sistema sea significativamente más seguro que una tarjeta física”.

Además, sugiere que “si el dispositivo es robado o se pierde, siempre se podrá utilizar la función de ubicación (la app Find My, disponible en la App Store), dónde remotamente se podrá desactivar la función”.

Según Apple, a contar de ahora, Apple Pay estará disponible para usuarios de tarjetas Visa y MasterCard, además de la gran mayoría de las tarjetas de débito de los principales bancos -incluyendo el Banco de Chile, BCI, BICE, Cencosud, Falabella, Itaú, Santander, Scotiabank, además de Transbank-, lo que según la compañía equivale al 89% del gasto de consumo en Chile. Todos ellos ya pueden sumar sus plásticos a la aplicación Apple Pay, para realizar compras en tiendas y supermercados a lo largo del país, junto con comercios que también aceptan esta forma de pago alrededor del mundo.

Respecto a la posibilidad de que Apple Pay también esté disponible en Macs o iPads, la ejecutiva aseguró que “estamos trabajando muy duro para que Apple Pay también esté disponible próximamente en esos dispositivos una vez que todos los actores necesarios estén listos y en el futuro, sin duda, lo estaremos comunicando. Amamos Chile”, concluyó la ejecutiva de Apple.