FAAH2 y ABO: personas que tienen estas desconocidas proteínas en la sangre podrían tener más riesgo de enfermedad grave según un nuevo estudio

Múltiples factores juegan un papel en enfermedades complejas como la Covid, y saber cuáles son es importante para predecir cómo se verán afectadas las diferentes personas. Al principio de la pandemia, se identificó que ser mayor, tener sobrepeso o fumar aumentaba el riesgo de desarrollar una Covid grave. Esto luego informó las decisiones de salud pública: por ejemplo, se dio prioridad a los ancianos en el lanzamiento de la vacuna.

Pero hay otros factores biológicos involucrados en Covid que se comprenden menos. Considere, por ejemplo, las miles de proteínas con diferentes funciones que circulan en su sangre. Algunos juegan un papel en la defensa del cuerpo contra los virus, otros transportan moléculas por todo el cuerpo o actúan como mensajeros para distribuir información.

A través de estas funciones, estas proteínas pueden afectar el desarrollo y la gravedad del Covid y, lo que es más importante, no todos tenemos las mismas cantidades de ellas dentro de nosotros. Esta es la razón por la cual las personas desarrollan diferentes formas de Covid: algunas tienen secreción nasal o fiebre, mientras que otras necesitan ir al hospital. Unos pocos desafortunados pueden necesitar cuidados intensivos y, en los casos más graves, algunos pueden morir.

Como la cantidad de proteínas en el cuerpo humano es tan grande, es difícil identificar las proteínas exactas y los sistemas biológicos que causan estos diferentes resultados. Sin embargo, esto es lo que nuestro equipo pretendía hacer.

Exploramos más de 3.000 proteínas de la sangre utilizando una técnica llamada aleatorización mendeliana. Aquí es donde, en lugar de medir directamente algo que crees que tiene un efecto sobre una enfermedad (en este caso, una proteína en la sangre) y luego ver si los niveles se correlacionan con la gravedad de la enfermedad, en lugar de eso, observas la variación en los genes que influyen en eso, los niveles de la sustancia y examinar cómo esto afecta los resultados de la enfermedad.

Esto se debe a que si observa directamente los niveles de proteína en la sangre, no puede estar seguro de que otros factores externos, como las opciones de estilo de vida o incluso tener Covid, no los estén afectando en el momento en que los está midiendo. Los genes, por otro lado, no cambian durante la vida de alguien. Por lo tanto, le permiten identificar de manera más confiable a las personas con niveles altos y bajos de las sustancias que le interesan y, por lo tanto, hacer estimaciones más sólidas de cómo algo como una proteína en la sangre afecta una enfermedad como Covid.

Primero, tuvimos que identificar qué genes están asociados con diferentes proteínas sanguíneas. Hicimos esto observando los resultados de los estudios de asociación del genoma completo. Estas son grandes investigaciones que analizan las diferencias genéticas y biológicas entre muchas personas, para rastrear los vínculos entre las variantes genéticas y ciertas características. Los resultados a gran escala de todo el genoma también han podido rastrear vínculos entre los genes y el riesgo de Covid grave.

Al analizar estos datos, identificamos varias proteínas que potencialmente aumentan o disminuyen el riesgo de Covid grave. Por ejemplo, descubrimos que el aumento de los niveles de una proteína llamada FAAH2 puede aumentar el riesgo de que alguien necesite tratamiento hospitalario por Covid. FAAH2 hace que las células absorban e inactiven sustancias llamadas endocannabinoides. Estos tienen efectos antiinflamatorios, y los estudios incluso han sugerido que podrían usarse como tratamientos para Covid. Esto explicaría por qué es problemático tener más proteínas que las eliminen; esto reduce potencialmente la capacidad del cuerpo para controlar la inflamación causada por Covid.

Otra proteína influyente que identificamos fue la enzima ABO. Esto determina su grupo sanguíneo y es un tema candente en la investigación de Covid. Nuestro estudio mostró que tener niveles más altos de la enzima ABO parece aumentar el riesgo de ser hospitalizado con Covid y, posteriormente, necesitar cuidados intensivos. Pequeños estudios anteriores han demostrado que el grupo sanguíneo A es más común en personas con Covid grave. Nuestros hallazgos fortalecen el caso de que la enzima ABO y el tipo de sangre influyen en la gravedad de Covid.

Imagen microscópica del Sars-CoV-2. Foto: AP

Covid también puede causar enfermedad en los vasos sanguíneos, particularmente cuando es grave. Pero descubrimos que las proteínas que atraen glóbulos blancos a la pared de los vasos sanguíneos parecen proteger contra la Covid grave. Se sabe desde hace mucho tiempo que atraer más glóbulos blancos como este mejora la respuesta inmune en las paredes de los vasos sanguíneos, y en Covid específicamente esto parece ayudar a combatir la infección.

La identificación de estos factores de riesgo puede ayudar a los científicos a desarrollar nuevos tratamientos, ya que estas proteínas podrían ser el objetivo de nuevos medicamentos (o de los existentes que han sido reutilizados). También nos ha permitido elaborar una lista de proteínas que pueden ser priorizadas por otros investigadores, para que en el futuro podamos comprender aún más cuáles son los factores de riesgo biológicos de la Covid.

*Alish Palmos, investigador asociado posdoctoral, King’s College London

**Christopher Hubel, investigador asociado en Medicina, Psicología y Genética del Comportamiento, King’s College London

***Vicente Millischer, residente en Psiquiatría, Universidad de Medicina de Viena