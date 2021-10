¿Qué tan machista siguen siendo los chilenos? Niñas tienen una mirada muy distinta a la de los niños

Una encuesta bautizada “Consulta Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA): Una mirada hacia la participación y equidad de género”, realizado las fundaciones Niñas Valientes y Tremendas, con el patrocinio del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), busca entender la mirada de estos grupos etarios en diferentes situaciones de la sociedad y entregarles un espacio de participación, el cual, generalmente, es negado.

El sondeo, realizado por tres meses a más de mil participantes de aquel rango etario, intentó identificar cuál es la visión de los encuestados (NNA y disidencias) respecto a la pregunta: “¿Qué relaciones existen entre las experiencias de participación de niñas, niños y adolescentes y las desigualdades de género en la niñez?”. Con más de mil respuestas, los resultados de la consulta son preocupantes, debido a cómo se perciben los distintos grupos encuestados en nuestra sociedad, y también sobre la autoestima y los espacios de participación que tienen. Datos que dieron cuenta de considerables diferencias en los resultados de acuerdo al género de los participantes.

“Del 1 al 10, siendo 1 nada problemático y 10 muy problemático, ¿Qué tan problemático crees que es el machismo para la sociedad?”, fue una de las preguntas que más impactó por sus resultados, debido a que el 85% de las mujeres que respondieron la consulta contestó 9 o 10 en escala de problemático, seguido por un 77% en quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros, mientras que solo un 53% de los hombres dieron una respuesta de 9 o 10.

Emilia Vergara, fundadora de Fundación Niñas Valientes, comenta que “lo principal que explica la diferencia respecto a cómo los niños perciben el machismo en la sociedad respecto a las niñas y las disidencias, tiene que ver con que estos últimos grupos son víctimas de este mismo machismo. El hecho de que las niñas y las disidencias se vean afectados por esta concepción social y esta discriminación y brecha, hace que lo perciban de manera mucho más agudo. Por tanto, la situación de privilegio y en donde se desenvuelven los niños hoy en nuestra sociedad hacen que no vean esta situación tan grave, debido a que no les afecta tan fuerte”.

La consulta también dio a conocer que un 42% de las niñas que respondieron, creen que la sociedad chilena es machista, seguido por un 32% de quienes se consideran no binarios. En esta misma pregunta, solo el 16% de los niños expresó vivir en una sociedad machista.

“Los niños al no ser víctimas del machismo que existe en la sociedad hace que ellos no lo perciban de la misma manera y no lo problematicen de la misma forma. También, hay que entender que desde que somos muy pequeños y pequeñas nos educan bajo estas nociones y estereotipos de género. Esto ha hecho que los roles se internalicen en los niños y cuando crezcan sigan repitiendo los mismos patrones”, reflexiona Vergara.

Baja autoestima

Respecto de la autoestima, los resultados mostraron que un 60% de las niñas y un 68% de quienes no se identifican con alguno de ambos géneros obtuvieron el índice más bajo, versus un 22% de los hombres.

“Este estudio da cuenta de que particularmente niñas y disidencias en general tienen una muy baja valoración propia, de su aporte, de sus opiniones, porque la sociedad ha hecho que duden de su valor. Es una señal de alerta para poder hacer los cambios necesarios para revertir este preocupante panorama, llegó el momento de actuar con el respaldo de las opiniones y creencias de las mismas infancias y adolescencias”, sostuvo en un comunicado la directora ejecutiva de Fundación Tremendas, Rocío Sancha.

“La autoestima es primordial verla desde una perspectiva de género porque lo que se ha construido tiene que ver con los roles de géneros desde la niñez. En este sentido el camino de niños y niñas es muy distinto. La propuesta de valor que se le enseña a las niñas es que la belleza y la apariencia física es lo más importante versus la experiencia de muchos niños que se les desafía a desenvolverse en distintos espacios” enfatiza la fundadora de Fundación Valientes.

Agrega que “la experiencia de la niñez siempre está relacionada a la autoestima, por los roles que la sociedad ha puesto y espera que respondan. El efecto que esto tiene es gigantesco, porque dejamos a niñas con limitaciones, debido a que las anulamos, porque las niñas creen que sus opiniones no son suficientemente válidas o su inteligencia no es la suficiente, porque les han enseñado a que lo físico es lo más importante”.

Foto: Mario Tellez / La Tercera

Para ambas fundaciones, los datos obtenidos de la encuesta ofrecen una oportunidad concreta a autoridades, colegios y sociedad civil en su conjunto para tomar decisiones y generar acciones que permitan desarrollar cambios en la niñez desde esta perspectiva de género.

Un cambio muy necesario en estos tiempos, en el cual Emilia Vergara señala que se ha avanzado de manera aún insuficiente en la socialización en temas de género y que falta comprometer a toda la sociedad en estas temáticas. “Aún existe un desafío gigante en trabajar en relación a estos temas. Por lo mismo este tipo de consultas e investigaciones es tan importante, porque primero es importante poder visibilizar, sensibilizar, mostrar que esta es una problemática que nos afecta y cuáles son las necesidades de esta problemática. Sin duda, el desafío es muy grande en este sentido”.

“Como Niñas Valientes creemos que es fundamental trabajar en la educación hacia estas temáticas, porque si las abordamos desde la primera edad y desde una perspectiva educativa, vamos a poder prevenirlas. La niñez siempre ha sido invisibilizada en estos temas, y es fundamental poder incorporarlos porque así podemos prevenir y romper esta perspectiva machista” finaliza.

Los resultados completos de la “Consulta Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes: una mirada hacia la participación y equidad de género”, estarán disponibles a partir de las 16:00 hrs. en el sitio web: https://www.ninasvalientes.org/