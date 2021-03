Bernardo Fontaine (Ind): “Sin crecimiento económico no va a haber financiamiento posible para los derechos sociales”

“No hay verdaderos derechos sociales sin derecho a elegir quién atiende tu necesidad”. Así resume su prioridad constituyente el economista Bernardo Fontaine, quien es uno de los candidatos a la convención por el distrito 11 (Las Condes-Vitacura) en la lista Vamos por Chile.

El derecho a emprender libremente, a la seguridad pública por medio de “recursos de protección contra las autoridades” y que el Estado no beneficie a algunas empresas en particular, son las principales discusiones que Fontaine buscará trasladar hasta el Palacio Pereira.

¿Cómo ve sus posibilidades de ganar en el distrito 11, teniendo en cuenta que hay candidaturas como la de Marcela Cubillos, Mariana Aylwin y la Lista del Apruebo?

Lo corto de la campaña y las restricciones por las cuarentenas, hacen difícil que una figura nueva compita con figuras políticas con amplia experiencia política. Pero hemos sentido crecientemente el apoyo de los emprendedores, de los hombres y mujeres de trabajo que quieren un Chile más libre, con más paz y progreso.

Uno de los pilares de su propuesta es crear una carta que le dé “más poder a las personas y más límites a los políticos”. ¿Por qué hay que limitar a los políticos y en qué aspectos se les debería limitar?

Los políticos han fallado en mediar las necesidades de las personas y atenderlas de forma urgente en pensiones, salud, educación, orden público, etc. Por tanto, tenemos que tener una Constitución que dé más poder a las personas, donde los políticos tengan mayor responsabilidad y límites, porque son ellos quienes administran el Estado. Eso significa que cuando hablamos de derechos sociales, no hay verdaderos derechos sociales sin derecho a elegir quién atiende tu necesidad.

¿Qué propuestas plantea usted para brindarle más “poder” a las personas?

Propongo que, así como existe un Sernac para recibir los reclamos del servicio privado, crear un servicio nacional ciudadano autónomo, ante el cual las personas puedan reclamar la discriminación o el mal servicio de las instituciones del Estado.

¿Qué derechos económicos sí o sí garantizaría a nivel constitucional?

Primero, el derecho a emprender y trabajar libremente sin barreras. Yo soy emprendedor y economista, y el emprendimiento es clave para oxigenar la economía. Segundo, que el Estado no pueda entregar privilegios económicos a sus empresas o a alguna empresa en particular, perjudicando a los emprendedores. No es aceptable que para que un emprendedor o una empresa tenga éxito, tenga que tener amigos políticos que lo favorezcan. Tercero, tiene que garantizarse la propiedad privada, incluido la propiedad sobre los contratos o concesiones.

¿Ve que esté amenazado el derecho a la propiedad en este debate constitucional que se avecina?

La Constitución debe garantizar que los ahorros previsionales de los trabajadores son de su propiedad, y deben estar protegidos como toda propiedad privada. Eso está amenazado, porque hay un proyecto de ley en el Congreso que quiere apropiarse de los fondos de pensiones, pasarlos al Estado y donde no exista nunca más cuentas individuales.

En cuanto al debate de los derechos sociales, ¿es partidario de establecer la progresividad de estos?

No hay verdaderos derechos sociales sin el derecho a elegir. Quien atiende tu necesidad, la educación de tus hijos, tu enfermedad, quién te administra los fondos de pensiones. Tan importante como establecer los derechos sociales con protección, es asegurarse que la Constitución pueda sentar las bases para que Chile impulse el crecimiento económico.

Sin crecimiento económico, no va a haber financiamiento posible para los derechos sociales. Creo que todo eso debe ser materia de ley. En todo caso, no tendremos un buen Chile si no tenemos responsabilidad fiscal.

En su opinión, ¿es mejor establecer esto antes que hacerlos exigibles mediante recursos ante la justicia?

No es conveniente que los derechos sociales sean exigibles frente a la justicia, primero porque eso es imposible de mantener por la responsabilidad fiscal. Segundo, quienes van a litigar son las personas de mayores ingresos, por lo tanto se va a producir una tremenda desigualdad en la entrega de derechos sociales.

Uno de los derechos que se plantean es el de acceder a una pensión “digna” ¿Cómo se puede solucionar eso constitucionalmente?

La Constitución debe decir primero que los ahorros previsionales son propiedad de los trabajadores. Dos, deben poder elegir administrador porque si están forzados a un administrador estatal ¿por qué debe ser eso? somos adultos y podemos decidir. Tercero, tiene que estar en la Constitución solidaridad por parte del Estado, en ayuda de las pensiones más bajas.