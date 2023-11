¿Quiénes pueden recibir la segunda vacuna bivalente contra el Covid-19?

El Ministerio de Salud reactivó la campaña de vacunación bivalente contra el Covid-19, la dosis que ofrece protección ante la cepa original de coronavirus y su variante Ómicron.

Esta segunda etapa considera un llamado a vacunarse a los grupos de riesgo, a un año de la primera instancia en que se llevó a cabo esta inoculación masiva.

Ante el aumento de contagios de Covid-19, la subsecretaría de Salud Pública, Andrea Albagli, expuso: “Lo más importante que nos tiene que recordar este nuevo aumento de casos es que el Covid-19 llegó para quedarse. Si bien deja de ser una emergencia sanitaria, eso no quiere decir que el Covid ya no esté presente y que ya no sea una amenaza para la salud de las personas”.

¿Quiénes pueden recibir la segunda vacuna bivalente?

Se pueden vacunar las personas que hayan cumplido un año de la primera dosis bivalente contra el Covid-19 y que se encuentren dentro de los siguientes grupos de riesgo:

Personas del área de la salud.

Personas inmunocomprometidas.

Personas con enfermedades crónicas.

Personas con 80 años o más.

¿Cómo saber mi fecha de vacunación?

Se puede conocer cuándo se recibió la vacuna a través del registro en línea del sitio web mevacuno.cl, donde se puede ingresar usando la Clave Única o el número de serie de la cédula de identidad chilena.

Cumplido un año desde la vacunación bivalente, la persona puede acudir a un servicio de salud, donde el mismo portal puede mostrar los vacunatorios más cercanos disponibles, información que también facilita la línea Salud Responde al 600 360 77 77.