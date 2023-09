Es un mito que los adultos mayores ya no pueden enamorarse y sentir afecto con intensidad. Opacado por el “enamoramiento juvenil”, se habla poco sobre cómo los mayores llevan sus relaciones amorosas y, todavía menos, si aún van a citas y conocen nuevas personas.

Se suele creer que después de los 50 años, ya debes tener la vida resuelta, estar casado y haber formado una familia. Y aunque puede pasar así, quienes se divorcian o enviudan no están condenados a una vejez solitaria si es que no lo quieren.

La realidad es que tener citas en una etapa adulta puede ser desafiante, pero también conlleva muchos beneficios: no existe presión para pensar en tener hijos, hay muchas lecciones aprendidas con anteriores parejas y se suele saber qué es lo que se quiere.

4 beneficios de tener citas después de los 50 años: “Las personas mayores saben lo que quieren”

1. Independiente de la edad, el amor activa las mismas regiones cerebrales

Enamorarse es una experiencia fisiológica que no cambia cuando las personas envejecen, según la antropóloga biológica Helen Fisher.

La experta declaró que sentir amor y atracción por otra persona es “un impulso básico que en realidad no cambia”. Así lo demostró en un estudio, donde, junto a su equipo, escanearon los cerebros de 17 personas entre 50 y 60 años y las comparó con personas que tenían 20.

El resultado arrojó que la región básica del cerebro de los adultos, relacionada con sentimientos de intenso amor romántico, eran igual de activas que la de los jóvenes.

“A medida que las personas envejecen, su deseo sexual comienza a reducirse, pero el intenso amor romántico y el apego aparentemente no”, aseguró Fisher.

2. Los adultos mayores prefieren cualidades emocionales antes que todo

A la hora de buscar pareja y enamorarse, los adultos mayores difieren mucho de lo que buscan los jóvenes.

“Los más jóvenes buscan parejas con ciertos antecedentes educativos, clase social, religión o nivel de ingresos, con la esperanza de generar riqueza y una familia a largo plazo. Es posible que quieran salir con personas con cualidades que cumplan con las expectativas que les fijaron sus padres o sus compañeros”, explicó Francine Russo, periodista y autora de Love After 50: How to Find It, Enjoy It, and Keep It.

En cambio, cuando eres mayor, sueles tener tus propios ingresos y experiencia de toda la vida, por lo que esos elementos dejan de importar: “Buscas ciertas cualidades emocionales, un cierto tipo de química. Realmente, quieres encontrar un compañero, un amante y un amigo”, aseguró.

3. Las personas mayores son más seguras de sí mismas

La periodista Russo enviudó dos veces y comenzó a buscar citas cuando cumplió 60 años. A través de un sitio de citas virtual, encontró a su pareja actual con la que lleva siete años.

“Sabía lo que estaba buscando. Sabía lo que no quería. Cuando le conté la historia de la muerte de mis maridos, se le llenaron los ojos de lágrimas y me tocó la mano. Simplemente hizo click”, relató sobre su experiencia.

Sin espacio para celos y con la mira en lo que quieren, los adultos mayores suelen estar seguros de qué es lo que quieren y qué no están dispuestos a aceptar.

4. Las citas entre adultos mayores tienen menos presiones

Joe Miksch, un hombre de 51 años, volvió a tener citas después de su segundo divorcio. Aseguró que, a su edad, es mucho más fácil aceptar el rechazo, en comparación a cuando era joven.

“Creo que a cierta edad, si tienes una cita y crees que está bien, pero la otra persona no quiere volver a salir, no es un problema. No es un golpe al ego”, afirmó.

Además, no deben preocuparse en comprometerse a fondo, sino de simplemente disfrutar un buen tiempo.

“Si alguien acepta tener una cita conmigo, intentamos pasar un rato agradable, y si se convierten en más citas, pues bien. Si no es así, todavía tengo todos los servicios de streaming en mi televisor y a mi gato”, aseguró.