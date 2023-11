Cada nuevo viaje al extranjero comienza casi por norma en el avión. De ahí que la experiencia de volar resulte clave para muchos. Por esto, los pasajeros buscan la mayor comodidad posible en sus traslados.

En un video reciente, una azafata de TUI Airways que opera en los aeropuertos de Londres, Manchester y Birmingham en Reino Unido compartió un “truco” para los viajeros de clase turista que precisan de mayor confort en el asiento del pasillo.

Como se puede leer en los comentarios, algunos usuarios consideraron que conocer esta sencilla opción podría cambiar su experiencia de vuelo.

Azafata comparte el botón secreto que transforma tu experiencia en vuelo

El confort de los asientos de avión varía según las preferencias individuales. Algunos optan por la ventana para apoyar la cabeza en viajes largos, mientras otros prefieren el pasillo por su accesibilidad. Sin embargo, el reposabrazos puede ser un obstáculo al intentar estirarse.

Charlie Silver, una azafata y tiktoker con una comunidad de 115 mil seguidores, compartió un truco: en la mayoría de los aviones, el reposabrazos del asiento del pasillo se remueve, revelando un botón oculto para elevarlo, un tip que ha alcanzado más de 1.9 millones de reproducciones solo en TikTok.

“Este video es para la gente que no sabía que el reposabrazos del asiento del pasillo también se mueve, es así en la mayoría de los tipos de aviones”, advierte en el registro.

“¿Estás en el pasillo preguntándote por qué tu reposabrazos no sube? Aquí tienes un pequeño truco. Pulsa este pequeño botón oculto y listo, tu reposabrazos se moverá libremente hacia arriba y abajo”. La función desconocida para varios se convirtió en todo un éxito de TikTok en apenas días con casi 2 millones de reproducciones.

Aunque algunos agradecieron la información, otros usuarios mencionaron que a veces el personal de vuelo les impide usar esta función. Incluso cuestionaron su disponibilidad en algunos modelos de aviones.

Por eso, Silver afirma haber probado el truco en diversas naves. “He volado en un 737, 787, 767, 321, 330 y 350 y todos lo tienen”. Un usuario quiso saber si por qué la opción permanece oculta. En este punto, la azafata argumentó: “No se oculta, es solo un botón que la gente no conoce”.

A través de su perfil, Silver no solo comparte estos trucos, sino también detalles ocultos del mundo aéreo y su vida personal, acumulando más de un millón de likes en la plataforma.

Revisa el video en la cuenta de Charlie Silver en TikTok.